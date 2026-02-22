Getty/GOAL
ديلي ألي العاطفي يلمح إلى عودته الوشيكة إلى كرة القدم، حيث يستقبل بطل توتنهام المحبوب استقبالاً حاراً من المشجعين خلال عودته إلى ديربي شمال لندن
ديلي يعود إلى توتنهام
كان ديلي ضيف شرف توتنهام في ديربي شمال لندن ضد أرسنال، وعندما كان على أرض الملعب في الشوط الأول، ألمح إلى عودته الوشيكة إلى اللعبة التي يحبها. لم ينضم ديلي إلى أي نادٍ منذ رحيله عن كومو في سبتمبر 2025.
وفقًا لمات لو من صحيفة التلغراف، قال: "لا أطيق الانتظار للعودة إلى الملعب واللعب، وآمل ألا يطول الأمر كثيرًا الآن".
"ستظلون دائمًا عائلتي"
أرسل ديلي، الذي عانى من تراجع حاد منذ مغادرته توتنهام في عام 2022، رسالة مؤثرة للغاية إلى مشجعي شمال لندن.
وقال: "آمل أنكم اشتقتم إليّ بقدر ما اشتقت إليكم. لقد حدث الكثير في رحلتنا منذ آخر مرة التقينا فيها، لكنني عدت اليوم وأتمنى أن تعلموا أنكم ستظلون دائمًا عائلتي".
انضم ديلي إلى توتنهام في عام 2015 بعد أن لوحظت إمكاناته الواضحة في نادي طفولته MK Dons. استقر بسرعة بين نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين.
سجل 67 هدفًا لفريق توتنهام في 269 مباراة، بينما لعب 37 مباراة مع منتخب إنجلترا. خاض ديلي تحديًا جديدًا عندما انضم إلى إيفرتون في عام 2022، حيث عانى منذ ذلك الحين من صعوبات في الحفاظ على لياقته البدنية ومستواه الفني.
صراعات ديلي
كافح ديلي للعثور على مقر دائم له منذ خروجه من كومو، حيث شارك في مباراة واحدة، ثم طرد من الملعب. في عام 2023، كشف بشجاعة لغاري نيفيل أنه تعرض للإيذاء في طفولته.
كشف ديلي أنه طوال مسيرته المهنية كان يتعامل مع الصدمة الناتجة عن طفولته. قال إنه بدأ يتاجر بالمخدرات عندما كان في الثامنة من عمره، وكان يتم استغلاله من قبل العصابات لأن الشرطة لا تشك أبدًا في طفل ولا تفتشه.
"لقد تبنّتني عائلة رائعة، لم أكن لأطلب أشخاصًا أفضل مما فعلوا من أجلي. إذا كان الله قد خلق البشر، فهم هم"، قال عن كيفية تجاوزه لتلك الأوقات العصيبة.
"كانوا رائعين، وساعدوني كثيرًا، وكان هناك شيء آخر، كما تعلمون – عندما بدأت العيش معهم، كان من الصعب عليّ أن أنفتح عليهم حقًا، لأنني شعرت في داخلي أنه من السهل التخلص مني مرة أخرى.
"حاولت أن أكون أفضل طفل يمكن أن أكونه بالنسبة لهم. بقيت معهم منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري، ثم بدأت ألعب في الفريق الأول، بشكل احترافي، في سن السادسة عشرة. كل شيء بدأ من هناك".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لم يكن لدى ديلي الكثير ليحتفل به في توتنهام يوم الأحد، حيث تعرض ناديه القديم لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 أمام أرسنال. سيتحول تركيزه الآن إلى البحث عن نادٍ جديد، في محاولة منه لسماع اسمه يهتف به جمهور معجب به مرة أخرى. وقد ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بنادي وريكسهام المتصدر لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي والعديد من الأندية في الدوري الإسباني.
