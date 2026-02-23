"العائلة أولًا".. ديك أدفوكات: ضحى بمجد كأس العالم وهوايته الاعتزال والرحيل!

جاء قرار الاستقالة مدفوعًا بظروف إنسانية قاهرة تتعلق بالحالة الصحية لابنة المدرب الهولندي حيث أكد أدفوكات أن العائلة تأتي في المقام الأول دائما قبل أي اعتبارات مهنية أو رياضية أخرى.

وأوضح المدرب أنه يجد نفسه مضطرًا لتخصيص كامل وقته لدعم عائلته في هذه المحنة الصعبة مشيرًا إلى أن الاستمرار في منصبه مع المنتخب يتطلب تركيزًا كاملًا لا يستطيع توفيره في الوقت الراهن.

لاقت هذه الخطوة احترامًا كبيرًا من الاتحاد المحلي في كوراساو الذي عبر عن تفهمه العميق للدوافع الشخصية التي أجبرت المدرب على مغادرة منصبه في هذا التوقيت الحرج الذي يسبق البطولة العالمية.