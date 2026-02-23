"العائلة أولًا".. ديك أدفوكات: ضحى بمجد كأس العالم وهوايته الاعتزال والرحيل!

أعلن المدرب الهولندي ديك أدفوكات رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب كوراساو في خطوة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الرياضية العالمية خاصة وأنها تأتي قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.
نجح المدرب المخضرم البالغ من العمر 78 عاما في قيادة هذا المنتخب الصغير لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول إلى المحفل العالمي لأول مرة في تاريخه لكنه اختار في نهاية المطاف الابتعاد عن الأضواء وتفضيل الالتزامات العائلية على المجد الرياضي الذي كان ينتظره في ملاعب أمريكا الشمالية.
يعد هذا القرار بمثابة الفصل الأخير في رواية مدرب ارتبط اسمه دائمًا بالتقلبات والقرارات المثيرة للجدل طوال مسيرة تدريبية استمرت لعقود من الزمن.