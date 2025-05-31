GettySoham Mukherjee و أحمد رفعت"هذا غير محترم!" .. ديكو يرد على سؤال أثار غضبه حول كريستيانو رونالدو قبل لقاء البرتغال وألمانيا!كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعوديالبرتغالدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أأعرب ديكو عن دعمه الكامل لكريستيانو رونالدو وأشاد بـ "فريق البرتغال الرائع والمذهل" قبل مباريات نصف نهائي دوري الأمم.المقال يتابع أدناهالمقال يتابع أدناهالمقال يتابع أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلرونالدو لا يزال قوياً في سن الأربعينلا يزال قائدًا لمنتخب البرتغال وقد يشارك في كأس العالم 2026ديكو يعتقد أن نجم النصر هو أفضل لاعب في التاريخ