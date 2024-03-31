ديكلان رايس .. الرجل الذي رفض مانشستر سيتي وأثبت صحة قراره!

فضل آرسنال على البطولات!

كان ديكلان رايس، نجم فريق آرسنال يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي فى الصيف الماضي، لكنه فى النهاية قرر الانتقال للجانرز.

وتحدث رايس، مع جون ستونز في اليوم الأول من معسكر منتخب إنجلترا الأخير للمواجهتين الوديتين ضد البرازيل وبلجيكا عن مباراة القمة بين السيتى وآرسنال اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي.

وقال رايس: "المباراة الكبيرة القادمة!"، ويتميز ستونز بالهدوء والتواضع لكن رايس، شخصيته مختلفة تمامًا ويفكر دائمًا في المستقبل.

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وفى الوقت الذى كان فيه نجم خط الوسط متحمسًا لاحتمالية الفوز بمباراته الدولية رقم 50 مع منتخب إنجلترا ضد بلجيكا والتى كان قائدًا فيها إلا أنه كان يفكر أيضًا فى مواجهة القمة مع فريقه بعد ذلك.