ديفيد مويس يثني على "الرائع" سين لامينز بعد فوز مانشستر يونايتد بصعوبة على إيفرتون، حيث نجح الحارس في تهدئة "الفوضى" في منطقة الركنية

بالنسبة لمايكل كاريك، كان الأداء دليلاً على الشخصية التي يبنيها داخل الفريق. المدرب الرئيسي، الذي لا يزال غير مهزوم منذ أن حل محل روبن أموريم، سلط الضوء على قدرة لامينز على العمل كقوة استقرار خلال اللحظات الأكثر جنوناً في المباراة.

وقال كاريك: "بالنسبة لي، يجب أن يكون الحارس موثوقًا به ويمكن الاعتماد عليه. بدلاً من إحداث فوضى، تريده أن يزيل الفوضى ويهدئ الأمور. أعتقد أن سين يفعل ذلك".

كما لفت أداء الحارس الشاب انتباه أسطورة النادي، حيث أخبر إدوين فان دير سار لامينز أن تعامله مع الضغط البدني الشديد كان علامة على أنه حارس مرمى من الطراز الأول. تحدث الهولندي، الذي حضر المباراة، إلى الحارس الأول الحالي لمانشستر يونايتد بعد المباراة على قناة سكاي سبورتس.

"مرحباً، سين، مساء الخير، أنا فان دير سار"، بدأ حديثه. "تهانينا على الفوز، الذي كان بالطبع مهماً للغاية، وأعتقد أن دورك في الركلات الركنية كان رائعاً.

كان هناك ثمانية أو تسعة أو 12 شخصًا حولك، لذا كانت معركة كبيرة. لكن مع عمرك، وفي عامك الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت تبلي بلاءً حسناً حقًا. ولديك تصديات جيدة، وأيدي جيدة، لذا أهنئك على أدائك الشامل. في الماضي [في الركلات الركنية]، كان هناك لاعبان فقط حولك، لذا كان لديك بعض المساحة للخروج.

"لكن مع هذا، ليس لديك انطلاقة، عليك أن تقف هناك على الخط مع ثمانية أو تسعة أو 12 شخصًا أمامك، لذا كان لديه بعض اللكمات الرائعة لإبعادها والتقاطها بشكل جيد. أحسنت في عامك الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز".