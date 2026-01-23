فيديو | بمساعدة بيكهام وبوجبا .. "الزعيم السري" زيدان يظهر في إعلان ترويجي لحملة ضخمة قبل كأس العالم 2026

بناءً على الفيلم الترويجي الجديد الرائع، يمكنك أن تتخيل صدور نسخة من مجموعة F50 في وقت قريب.
وقد تضم هذه النسخة لاعبين مثل ليونيل ميسي وأريين روبين ودافيد فيلا، اعتمادًا على من تقرر أديداس استدعاءه من قائمة نخبة الرياضيين السابقين والحاليين.
وفي حديثه عن الحملة، التي ستستمر خلال ربيع وصيف 2026، وربما حتى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قال سام هاندي، المدير العام لـ adidas football: "من خلال هذه الحملة، نطلق حوارًا يقع في صميم ثقافة كرة القدم. هذه الأحذية ليست مجرد ابتكار؛ فهي تمثل القوتين المتعارضتين بشكل أساسي اللتين تحددان اللعبة الحديثة: السرعة والتحكم المطلق.
"في أديداس، هدفنا هو تمكين كل رياضي من اللعب بطريقته الخاصة، ومن خلال هذه الحملة، نحن نتحدى اللاعبين في كل مكان، من الملاعب الشعبية إلى الملاعب الاحترافية، لتبني هويتهم الكروية واختيار جانبهم مرة واحدة وإلى الأبد."
مع قيام أديداس بحملة Predator vs F50 الضخمة في عام كأس العالم، يمكنك أن تتخيل أن هناك المزيد من المفاجآت من عملاق الملابس الرياضية الألماني مع اقتراب موعد الحدث الكبير. كانت الحنين إلى الماضي في صميم أعمالهم الأخيرة، لذا توقع المزيد من الألوان المألوفة والرجوع إلى الماضي في إصداراتهم القادمة.