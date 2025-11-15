انسحب نجم ريال مدريد من المباراة الأخيرة لفريقه في تصفيات كأس العالم ضد أذربيجان يوم الأحد بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في الفوز على أوكرانيا يوم الخميس.
"لا مخاطر".. أول تعليق من ديشان على قراره السماح لمبابي مغادرة معسكر فرنسا!
مبابي يصل إلى 400 هدف مع ضمان فرنسا مقعدها في كأس العالم
كان مبابي في حالة جيدة حيث سجل هدفين ضد أوكرانيا ليساعد فرنسا على حجز مكانها في كأس العالم. انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى قائمة المسجلين مع جناح بايرن ميونخ مايكل أوليز ومهاجم ليفربول هوجو إيكيتيكي، ليضمن "الديوك" مقعدهم في بطولة الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة قبل مباراة واحدة من النهاية.
وصل مهاجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق مبابي أيضًا إلى 400 هدف في مسيرته بفضل ثنائيته ضد أوكرانيا ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.
ومع ذلك، لم يكن في مزاج للاحتفال المفرط بالمناسبة، وأصر على أنه رقم "لا ينبهر به الناس".
قال مبابي للصحفيين يوم الخميس: "أربعمائة هدف؟ إنه أمر رائع، لكن الناس ليسوا منبهرين به". "عندما يكون لديك شخص لديه 950 [رونالدو] وآخر لديه 900 [ميسي]، أحتاج إلى 400 هدف إضافي إذا أردت أن أكون في محادثة تصدم الناس، وصول كريستيانو رونالدو إلى ألف هدف. إنه غير واقعي. لكننا سنحاول [الوصول إلى] غير الواقعي. يجب أن أحاول: لدي مسيرة واحدة فقط!".
- Getty Images Sport
قائد الديوك يغادر المعسكر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل
لكن بينما وضع مبابي نصب عينيه مطاردة أرقام رونالدو وميسي التهديفية على المدى الطويل، سيتعين على قائد فرنسا الانتظار لإضافة المزيد إلى رصيده على المدى القصير بعد انسحابه من مواجهة الأحد ضد أذربيجان إثر تعرضه لإصابة في الكاحل ضد أوكرانيا.
تأكيدًا لقرار إعادة مبابي إلى ناديه ريال مدريد كإجراء احترازي، قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) في بيان: "تم السماح للاعبين الدوليين الفرنسيين مانو كوني، إدواردو كامافينجا، وكيليان مبابي بالعودة إلى أنديتهم، يسافر وفد المنتخب الفرنسي إلى باكو حيث سيواجهون أذربيجان يوم الأحد الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي (6:00 مساءً بالتوقيت الفرنسي)." "كامافينجا، كوني، ومبابي لن يقوموا بالرحلة." "كوني حصل على بطاقة صفراء ضد أوكرانيا وهو موقوف. كان كاما يعاني من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى." "لا يزال مبابي يعاني من التهاب في كاحله الأيمن، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الفحوصات. سيخضع لهذه الاختبارات اليوم في مدريد".
- AFP
ديشان يدافع عن قراره السماح لمبابي بالمغادرة مبكرًا
ومع ذلك، بينما أثار قرار السماح لمبابي بالانسحاب من الواجب الدولي الدهشة، أكد المدرب ديشان أن فرنسا ليس لديها ما تكسبه من إجبار نجمها على مواجهة أذربيجان، بعد أن ضمنت بالفعل مكانها في كأس العالم.
في شرحه لقرار السماح لمبابي بالمغادرة مبكرًا، قال ديشان في مؤتمره الصحفي قبل مباراة أذربيجان: "لا يزال يعاني من التهاب في الكاحل. لقد أعدته إلى ريال مدريد، وطاقمهم الطبي سيقرر ما يحتاجون إلى القيام به." "لم يكن هناك أي مخاطرة على الإطلاق يجب تحملها بما أننا تأهلنا بالفعل. كان الأمر نفسه مع (إدواردو) كامافينجا، الذي كان من الممكن أن يكون متاحًا للغد. أنا لا أخاطر بأي شخص".
ريال مدريد يتلقى دفعة بعودة مبابي قبل مواجهة إلتشي
تعد مغادرة مبابي المبكرة بمثابة دفعة كبيرة لعملاق إسبانيا ريال مدريد قبل عودة الدوري الإسباني في نهاية الأسبوع المقبل. يتطلع رجال تشابي ألونسو للبقاء في صدارة الجدول عندما يسافرون لمواجهة إلتشي يوم الأحد 23 نوفمبر. يتصدر اللوس بلانكوس حاليًا الترتيب برصيد 31 نقطة بعد 12 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن غريمهم الشرس برشلونة، الذي يحتل المركز الثاني.
كان مبابي في حالة تهديفية غزيرة مع ريال مدريد في موسم 2025-26، حيث سجل 18 هدفًا في 16 مباراة فقط في جميع المسابقات. وهو الهداف الحالي للدوري الإسباني برصيد 13 هدفًا، بينما سجل خمس مرات في أربع مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا. فقط مهاجم جلطة سراي فيكتور أوسيمين (6) سجل أهدافًا أكثر من مبابي في أكبر مسابقة للأندية الأوروبية.