يونايتد يثأر ويتوج

توّج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على حساب غريمه مانشستر سيتي في موقعة الديربي اليوم السبت على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وثأر رجال المدرب إريك تين هاج من خسارة الموسم الماضي، بعدما سبق وخاض الفريقان نهائي البطولة نسخة 2022-2023، والذي حسمه مانشستر سيتي لمصلحته عقب فوزه (2-1) على يونايتد بالملعب نفسه.

وحسم يونايتد المباراة بنتيجة 2-1 عن طريق الثنائي الشاب أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو في الدقيقتين 30 و39، بينما أحرز دوكو هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 87، ليحصد الفريق الأحمر لقب الكأس رقم 13 في تاريخه، والأول منذ عام 2016، ليقترب من آرسنال، البطل التاريخي للمسابقة (14).

وحسّن الشياطين الحمر موسمهم السيئ الذي أنهوه في المركز الثامن الدوري الإنجليزي، كأدنى ترتيب في تاريخ الفريق منذ انطلاق النظام الحديث للمسابقة 1992-1993.