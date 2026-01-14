Gyokeres Jesus Havertz Arsenal GFXGetty/GOAL
ديربي لندن | آرسنال في ظهور "نادر" .. وسخرية القدر تحرج روسينيور في ليلة "فك نحس" جيوكيريس

أبرز ملامح فوز آرسنال أمام تشيلسي 3-2..

في ليلة كادت أن تنقلب على رأس آرسنال، ويعود بها تشيلسي بريمونتادا درامية، خرج الجانرز بأمان من ستامفورد بريدج، منتصرين بثلاثية مقابل هدفين، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو كب".

الجانرز كانت لهم الكلمة العليا في البداية بفضل هدفي بن وايت وفيكتور جيوكيريس في الدقيقتين 7 و49، قبل أن يغير "البديل" ألخاندرو جارناتشو الوضع..

الأرجنتيني الشاب نجح في تقليص فارق الأهداف محرزًا هدف البلوز الأول في الدقيقة 57، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 83، لكن بين الهدفين، كان مارتن زوبيمندي قد أمّن فوز آرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 71.

وبنتيجة 3-2 لصالح آرسنال، سيخوض الفريقان لقاء الإياب في الثالث من فبراير المقبل، لحسم المتأهل لنهائي كأس كاراباو.

وللتعمق أكثر في ديربي لندن بذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • اللعنة مستمرة

    كتبت لقاء الذهاب بنصف نهائي كأس كاراباو 2025-2026 الليلة سطرًا جديدًا في فشل البلوز في الديربي..

    للديربي التاسع على التوالي يفشل تشيلسي في الانتصار أمام آرسنال سواء على أرضه أو خارجها، حيث تلقى ست هزائم وتعادلا في ثلاث مباريات أخرى في الثلاث سنوات الأخيرة.

    آخر انتصار للبلوز أمام الجانرز كان في أبريل 2022، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2021-2022، وقتما عاد من ملعب الإمارات فائزًا بثنائية نظيفة.

    لعنة ملعب الإمارات تلك لا تزال تحاصر البلوز حتى يومنا هذا، ويبقى الأمل أن تنكسر في الموسم الجاري، حيث سيلتقي الفريقان مرتين في 2025-2026، الأولى في إياب نصف نهائي كأس كاراباو (4 فبراير)، والثانية في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي (1 مارس).

  • آرسنال .. في ظهور نادر

    لطالما رفع آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا شعار "من يريد المتعة فليذهب للسيرك" في المباريات الكبرى بالموسم الجاري .. لكن الليلة في الديربي قرر التخلي عن هذا الشعار، ليظهر لجمهور بصورة غير معهودة عنه في 2025-2026..

    أرتيتا قرر استغلال حداثة مدرب تشيلسي ليام روسينيور وتحسسه الطريق مع البلوز في ثاني مباراة له على رأس القيادة الفنية، وتخلى عن تحفظه الدفاعي الكبير في المباريات الكبرى، وفتح الملعب تاركًا للاعبيه حرية الانطلاق في مناطق الخطيرة للخصم، وهو ما أسفر عن خلق عدة فرص خطيرة، عابها سوء اللمسة الأخيرة.

    لكن في الوقت ذاته، قدم أرتيتا تبريرًا واضحًا لمنتقدي طريقته الدفاعية من جماهير آرسنال، إذ كاد تشيلسي أن يستغل اندفاعه الهجومي في أكثر من هجمة لولا الرجوع السريع.

    فمن يريد المتعة فليذهب للسيرك، أما أرتيتا فلا يهمه سوى حصد النقاط، للوصول لمنصات التتويج بعد معاناة سنوات مع الجانرز.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    "سخرية القدر" تُحرج روسينيور

    صحيح أنه لا عتاب في أي شيء على ليام روسينيور كونه يقود تشيلسي للمباراة الثانية فقط بعد إقالة المدرب روبن أموريم، لكن سخرية القدر تُحتم علينا الوقوف هنا قليلًا..

    قبل مواجهة الجانرز الليلة، خرج روسينيور مصرحًا: "فريق الكرات الثابتة؟ هذا ظلم مجحف لآرسنال، فهو فريق قوي في جوانب عدة، وقمنا بتحليل أدائه في كافة الجوانب".

    لكن الرد جاءه سريعًا مع مرور سبع دقائق فقط من المباراة، بفضل ركلة ركنية نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، تبعها بن وايت برأسية في شباك البلوز.

    أما ما أُخذ على المدرب الجديد لتشيلسي حقًا هو إصراره على بناء اللعب من الخلف، رغم افتقاد لاعبيه لأسس ذلك وأخطائهم الدفاعية الكثيرة سواء امتلكوا الكرة أو افتقدوها، فلا تحركات جيدة ولا تمريرات متقنة.

    هذا الفكر لولا عدم يقظة آرسنال الهجومية بالقدر الكافي، كان سيكلف تشيلسي الخروج بنتيجة ثقيلة من اللقاء.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    "نحس" جيوكيريس ينفك ولكن!

    بعد انتقادات بالجملة وتشكيك وحسرة على 66.9 مليون يورو دفعها آرسنال للظفر به قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2025، صالح المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس جماهيره في ديربي لندن الليلة، في وقت يصوم به عن التهديف أمام منافسين أقل حدة.

    صاحب الـ27 عامًا نجح الليلة في إحراز هدف الجانرز الثاني في المباراة، بفضل كرة جاءت له على طبق من ذهب، بعدما مرت من تحت أيدي الحارس الإسباني روبرت سانشيز في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

    هذا الهدف هو الأول للسويدي منذ 20 ديسمبر 2025، وقتما هز شباك إيفرتون بالجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، والثامن بشكل عام له مع آرسنال خلال 25 مباراة خاضها في مختلف البطولات.

    فيما شهد الديربي أول هدف من صناعة جيوكيريس بقميص آرسنال، حيث مرر كرة داخل منطقة الجزاء لزميله مارتن زوبيمندي، تبعها الأخير بتسديدة في الشباك الزرقاء.

    لكن رغم الهدف المسجل والآخر المصنوع إلا أن جيوكيريس قدم مباراة متواضعة للغاية بشكل عام على مدار 82 دقيقة شارك بها، في الأساس لم يلمس الكرة إلا 17 مرة رغم أفضلية الجانرز الهجومية.

    هذا بخلاف كون الهدف الذي سجله كان من كرة هاربة من حارس تشيلسي أمام المرمى تمامًا، لم يبذل بها أي جهد يُذكر تقريبًا، يُحسب له فقط التواجد في المكان المناسب.

    فإن كنت من أصحاب مقولة "المهاجم أهداف وفقط"، فهو ما قدمه لك جيوكيريس الليلة، أما إن كنت من مقدسي الجهد والعرق داخل الملعب، فلا يزال المهاجم السويدي يضع رأس مدربه ميكيل أرتيتا على مقصلة الجماهير، في ظل إصراره على الاعتماد عليه رغم تواصل مستواه.

  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-ARSENALAFP

    جارناتشو من حفظ ماء وجه تشيلسي

    أخيرًا مع الرجل الذي حفظ ماء وجه كتيبة ليام روسينيور في الديربي؛ الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو..

    صاحب الـ21 عامًا نزل بديلًا في الدقيقة 53 بدلًا من مارك جويو، وبعدها بأربع دقائق فقط، أحرز هدف فريقه الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر الديربي.

    هذه الثنائية حفظ حظوظ تشيلسي في لقاء الإياب، ليكون جارناتشو طوق نجاه للفريق للمباراة الثانية على التوالي في كأس كاراباو..

    الأرجنتيني الشاب كان مفتاح العبور من ربع النهائي بعدما نزل بديلًا في مواجهة كارديف، ونجح في إحراز ثنائية، ليقود البلوز للفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

    والليلة يكرر جارناتشو السيناريو ذاته، يبقى أن يفعلها في الإياب، ليكون "تميمة الحظ" لكأس كاراباو.

