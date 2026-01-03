Real Madrid CF v Real Valladolid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

واقعة نادرة الحدوث.. الدوري الإسباني يتخلى عن عاداته ويمنح "الحكم المتسامح" مسؤولية ديربي برشلونة وإسبانيول

وسط أجواء متوترة قبل المباراة بسبب الخصومة بين الفريقين

قررت اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، كسر عاداتها بشأن النظام الإقليمي للمسابقة، بتعيين الحكم الكتالوني فيكتور جارسيا فيردورا لإدارة مواجهة برشلونة وإسبانيول، والتي ستقام مساء اليوم، السبت، في جولة جديدة من الليجا.

سياسة الدوري الإسباني تنص في العادة على عدم إدارة حكم لمباراة فريق من إقليمه، لذلك كان من الطبيعي عدم إدارته لديربي كتالونيا، ولكن اللجنة قررت منحه هذه المباراة الهامة، وذلك كمكافآة له على المستويات الجيدة التي يقدمها منذ بداية الموسم الحالي.

وتحمل هذه المباراة الكثير من الأهمية في سباق المنافسة على البطولة، باحتلال برشلونة المركز الأول بـ46 نقطة، بفارق 4 عن ريال مدريد الثاني، بينما يأتي إسبانيول ثالثًا بـ33 نقطة.

  • نجاح التجربة

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن الليجا قرر السير في هذا التوجه، بعد نجاح الخروج من فكرة تفادي "الإقليمية" عند اختيار الحكام لإدارة المباريات.

    الحكم المدريدي أورتيز أرياس، أدار لقاء رايو فاييكانو وخيتافي، ومرت الأمور بشكل طبيعي، وقبله أدار خيمينيز مونيرا مونتيرو مواجهة إشبيلية وريال بيتيس.

    ولن تكون هذه المرة الأولى التي يشرف فيها حكم كتالوني على مباراة ديربي الإقليم، حيث أدار الحكم رامون أزون نفس المواجهة في عام 1947.

    • إعلان
  • Atletico de Madrid v Deportivo Alaves - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    مسيرة جيدة

    الحكم فيكتور فيردورا يخوض موسمه الثالث في الدوري الإسباني للدرجة الأولى، حيث يبلغ من العمر 31 سنة، ويعتبر ثالث أصغر حكم في هذه الفئة خلف كل من جوزمان مانسيا وسيسما إسبينوزا "كل منهما يبلغ 30 سنة.

    وكان فيردورا هو أصغر حكم في دوري الدرجة الثانية، حيث أدار أول مباراة له في البطولة عندما كان عمره 27 سنة، وأدار 19 مباراة لكل موسم في أول موسمين له في الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

    وسيكون ديري كتالونيا هو المباراة العاشرة له هذا الموسم، بينما سيتولي بوليدو سانتانا مسؤولية غرفة تقنية الفيديو.

  • Granada CF v Real Betis - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    نموذج للتسامح

    "موندو ديبورتيفو" استعرضت مسيرة فيردورا، وقالت إنه يعتبر من أكثر الحكام تسامحًا مع اللاعبين، ويتمهل كثيرًا في معاقبتهم بالبطاقات الملونة، وبالتحديد خلال هذا الموسم.

    وياتي ذلك بعدما أدار 9 مباريات في الليجا حتى الآن، أشهر خلالها 27 بطاقة صفراء فقط، مما يصل إلى نصف البطاقات التي أشهرها الحكم المتصدر للقائمة بوسكيتس فيرير برصيد 50 بطاقة.

    ويعتبر فيردورا هو الحكم الوحيد بجانب سيسما إسبينوزا الذي لم يشهر بطاقة حمراء في وجه أي لاعب بالموسم الحالي حتى الآن.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    تحصينات مشددة

    قرر نادي إسبانيول توفير كافة التحصينات اللازمة، قبل خوض ديربي كتالونيا أمام برشلونة مساء اليوم، السبت، تحسبًا لأي حالات شغب قد تحدث في ملعبه "كورنيا إل برات".

    رغم اعتبار ريال مدريد هو الغريم الأوضح والأكثر شراسة لبرشلونة في إسبانيا، إلا أن هناك عداوة تجمه بجاره الكتالوني إسبانيول، وهذه المرة قد تحدث بعض المشاكل بمدرجات الفريق المُضيف.

    انتقال جوان جارسيا من إسبانيول إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية جعل الأوضاع أكثر توترًا، وهناك توقعات بإمكانية إلقاء الجماهير المقذوفات عليه خلال المباراة المنتظرة.

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن إسبانيول سيقوم بتحصين المستطيل الأخضر جيدًا، وذلك عن طريق تركيب شباك حماية خلف المرميين بمدرجات ملعب المباراة، لمنع إلقاء أي أشياء تجاه اللاعبين.

    ويأتي ذلك لتجنب تعرض النادي لعقوبات قد تضر بالحالة المميزة غير المسبوقة التي يعيشها الفريق هذا الموسم، مع احتمالية ظهوره في المحافل الأوروبية قريبًا لو استمر على هذا المنوال.

    وكانت لجنة مكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب في إسبانيا، قد قررت مؤخرًا إعلان "حالة الخطر" قبل هذه المواجهة المرتقبة بين الغريمين الكتالونيين.

    وجاءت هذه الخطوة بعدما فتحت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني التحقيق في هتافات وقعت ضد جوان جارسيا على ملعب إسبانيول، بعد مباراة الفريق أمام إلتشي في 25 أكتوبر الماضي والتي انتهت بفوز المُضيف. 

الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0