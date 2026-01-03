واقعة نادرة الحدوث.. الدوري الإسباني يتخلى عن عاداته ويمنح "الحكم المتسامح" مسؤولية ديربي برشلونة وإسبانيول

قررت اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، كسر عاداتها بشأن النظام الإقليمي للمسابقة، بتعيين الحكم الكتالوني فيكتور جارسيا فيردورا لإدارة مواجهة برشلونة وإسبانيول، والتي ستقام مساء اليوم، السبت، في جولة جديدة من الليجا.

سياسة الدوري الإسباني تنص في العادة على عدم إدارة حكم لمباراة فريق من إقليمه، لذلك كان من الطبيعي عدم إدارته لديربي كتالونيا، ولكن اللجنة قررت منحه هذه المباراة الهامة، وذلك كمكافآة له على المستويات الجيدة التي يقدمها منذ بداية الموسم الحالي.

وتحمل هذه المباراة الكثير من الأهمية في سباق المنافسة على البطولة، باحتلال برشلونة المركز الأول بـ46 نقطة، بفارق 4 عن ريال مدريد الثاني، بينما يأتي إسبانيول ثالثًا بـ33 نقطة.