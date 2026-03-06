Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

سبب فني أم بدني؟ قرار مفاجىء لكونسيساو باستبعاد محترف الاتحاد من الديربي ضد الأهلي

تم الاستقرار على قائمة مكونة من 9 لاعبين

اتخذ سيرجيو كونسيساو مدرب فريق الاتحاد، قرارًا حاسمًا باستبعاد أحد نجومه المحترفين، قبل مباراته المنتظرة في ديربي جدة ضد الأهلي.

العميد يستعد للعب أمام الأهلي مساء اليوم، الجمعة، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، وبهذه المناسبة أعلن المدرب البرتغالي عن قائمة اللاعبين الأجانب لخوض المباراة.

  • استبعاد بيرجفاين

    اللاعب الهولندي ستيفن بيرجفاين لم يظهر في قائمة الاتحاد للاعبين الأجانب في مباراة الأهلي الليلة، مما أثار العديد من التساؤلات حول قرار كونسيساو الذي لم يكن متوقعًا بالنسبة للبعض.

    صحيفة "اليوم" السعودية، قالت إن كونسيساو استبعد بيرجفاين بسبب عدم جاهزية اللاعب سواء من الناحية الفنية أو البدنية لخوض مباراة بهذا الحجم.

    وفي سياق متصل سيغيب عوض الناشري عن اللقاء، وذلك لمعاناته من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الفترة الأخيرة.

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم من الغيابات للهولندي

    اللاعب تعرض لبعض الأزمات مع الاتحاد خلال الموسم الجاري 2025/2026، حيث غاب عن الفريق في 7 مباريات بدوري روشن لمعاناته من إصابة في ربلة السابق.

    وخرج أيضًا من قائمة الفريق بالدوري في 4 مناسبات، كان آخرها أمام الخليج في الجولة 24، والتي فاز بها الاتحاد بهدف دون رد.

    وأما من ناحية الإسهامات، فقد لعب صاحب الـ28 سنة 22 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم بكل البطولات، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف ولعب تمريرتين حاسمتين.

  • قائمة أجانب الاتحاد ضد الأهلي

    وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد قرر كونسيساو الاستعان بتسعة لاعبين أجانب من أجل الديربي كل من :

    الصربي بريدراج رايكوفيتش، البرتغالي بيريرا، الألباني ماريو ميتاي، البرازيلي فابينيو، والمالي محمدو دومبيا، البرتغالي روجير فرنانديش، الجزائري حسام عوار، الفرنسي موسى ديابي والمغربي يوسف النصيري، على أن يُبعد أحدهم في الاجتماع الفني للمباراة.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود. 

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0