Goal.com
مباشر
YILDIZ 2-1GOAL
Lelio Donato و هيثم محمد

ديربي إيطاليا | كينان يلدز ضد إنتر .. موهبة يوفنتوس على خطى ديل بييرو

التركي الموهوب يعرف طريق شباك الأفاعي

يقال أن الأبطال الحقيقيون يشعرون بشكل خاص بأهمية المباريات الكبيرة. ويبدو أن أرقام كينان يلدز في مباراة إنتر يوفنتوس تؤكد ذلك مرة أخرى.

الموهبة التركية، الذي جدد عقده حتى عام 2030، كان دائمًا نجم المباراة ضد النيراتزوري، الذين هم من بين ضحاياه المفضلين على الإطلاق.

في عيون مشجعي يوفنتوس، لا يزال يتذكرون مثلاً الهدفين الرائعين اللذين سجلهما يلدز في آخر مواجهة مباشرة بين الفريقين في سان سيرو، عندما حقق يوفنتوس تعادلاً مذهلاً بعد أن كان متأخراً 4-2 ليتعادل 4-4.

كرر اللاعب رقم 10 أداءه في مباراة الذهاب، حيث سجل هدفًا آخر وقدم تمريرة حاسمة. لهذا السبب يعتمد سباليتي بشكل خاص على يلدز للخروج بالفوز في ليلة عيد الحب.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

  • هدفان في ثمانية وعشرين دقيقة

    آخر مباراة بين إنتر ويوفنتوس في سان سيرو أقيمت مساء الأحد 27 أكتوبر 2024، أي قبل أكثر من عام.

    وكان تياجو موتا قد فاجأ الجميع بإبعاد كينان يلدز عن التشكيلة الأساسية، ووضع فرانشيسكو كونسيكاو ونيكولو فاجيولي وتيموثي ويا خلف دوشان فلاهوفيتش.

    تأخر البيانكونيري على الفور بهدف من ركلة جزاء سجلها بيوتر زيلينسكي، ثم عادوا إلى المباراة لكنهم تعرضوا لانتفاضة من النيراتزوري.

    دخل يلدز أخيرًا إلى الملعب في الدقيقة 62 عندما كانت النتيجة 4-2 لصالح إنتر. وفي غضون تسع دقائق، بين الدقائق 71 و82، تعادل النتيجة بمفرده تقريبًا. سجل التركي ثنائية رائعة ليحسم النتيجة النهائية 4-4.

    خسر إنتر نقطتين ستكونان ثقيلتين في سباق الدوري مع نابولي، بينما حصل يوفنتوس على نقطة ستكون أساسية في دوري أبطال أوروبا.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

    • إعلان

  • الهدف والتمريرة الحاسمة في مباراة الذهاب هذا الموسم

    وكان يلدز قد لعب دوراً بارزاً في المباراة الأولى ضد إنتر أيضًا هذا الموسم، في 13 سبتمبر 2025 في ملعب "ستاديوم"، هذه المرة، وضعه إيجور تودور في التشكيلة الأساسية إلى جانب دوشان فلاهوفيتش، وتألق التركي في الشوط الأول. تسديدته من مسافة بعيدة تغلبت على يان سومر وسمحت ليوفنتوس بالتقدم بعد هدف كيلي وتسجيل هاكان تشالهان أوغلو التعادل المؤقت.

    في الشوط الثاني، قلب إنتر النتيجة، لكن في الدقيقة 82، كان يلدز مرة أخرى هو من مرر الكرة إلى رأس كيفرين تورام ليسجل هدف التعادل 3-3 قبل أن يثير أديتش حماس الجماهير في ملعب "ستاديوم" في الوقت المحتسب بدل الضائع.

  • إحدى الضحايا المفضلة

    باختصار، إنتر هو أحد الضحايا المفضلين لدى كينان يلدز. في المباريات الأربع السابقة التي خاضها ضد النيرازوري، سجل لاعب يوفنتوس رقم 10 ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

    كل ذلك بعد أن لعب أساسيًا مرتين فقط. في الموسم الماضي، لم يشركه تياجو موتا في التشكيلة الأساسية ضد إنتر في مباراة الذهاب أو الإياب.

    من الواضح أن سباليتي سيعتمد عليه يوم السبت 14 فبراير، عندما سيكون اللاعب رقم 10 في مكانه المعتاد وسيحاول معاقبة إنتر مرة أخرى.

    يلديز يسير على خطى أحد أساطير يوفنتوس ومن حمل الرقم 10 الأسطوري من قبله في السيدة العجوز، أليساندرو ديل بييرو، "أليكس" كما يُعرف قابل النيراتزوري في ديربي إيطالي 31 مرة سابقة، سجل 9 مرات، وصنع 3.

    وهذا الاختيار مدفوع بالأرقام: لم يسجل يلدز أي هدف ضد أي فريق آخر سوى ثلاثة أهداف، كما فعل ضد تورينو، ولكن في مباراتين فقط.

  • انتصار في سان سيرو؟

    كما أن مباراة إنتر يوفنتوس ستكون بالنسبة لكينان يلدز السيناريو المثالي للاحتفال بتجديد عقده مؤخرًا.

    لقد حافظ البيانكونيري على رمزهم الجديد وقائدهم الفني حتى عام 2030، ومنحوه راتبًا من أعلى الرواتب على الإطلاق.

    لكن في المباراة الأولى بعد التوقيع، لم يتجاوز يوفنتوس التعادل على أرضه أمام لاتسيو، والذي جاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ولم يقدم يلدز أداءً لامعًا.

    لهذا السبب يمثل ديربي إيطاليا فرصة كبيرة للانتقام بالنسبة للاعب التركي وكذلك لجميع لاعبي يوفنتوس. عليهم أن يثبتوا على أرض الملعب أن فارق الاثني عشر نقطة مع إنتر ليس حقيقيًا. ييلديز، من ناحية أخرى، يعرف بالفعل كيف يفعل ذلك.

الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
0