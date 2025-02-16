ديربي القاهرة: موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يتجدد اللقاء مرة أخرى في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، وهذه المرة في الجولة 15 من الدوري المصري 2024-2025، على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلي برباعية، في المباراة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لملاحقة بيراميدز، على صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر الزمالك يريد مصالحة جماهيره، بعد السقوط أمام بتروجيت، في فخ التعادل بالمباراة الأخيرة، ويعود لطريق الانتصارات، والاقتراب مجددًا من القمة.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة عن بيراميدز، الذي يأتي في المركز الثاني، ويتبقى له مباراة أمام مودرن سبورت، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث ومعه 27 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة وسجل المواجهات الثنائية.