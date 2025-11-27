انتقد ديتمار هامان، لاعب ليفربول السابق والمحلل التلفزيوني الحالي، محمد صلاح بشدة بسبب أدائه في الهزيمة الأخيرة 1-4 في دوري أبطال أوروبا ضد آيندهوفن، كما وجه مطلبًا واضحًا إلى مدرب الريدز أرني سلوت.
"عار على لاعب مثله" .. نجم ليفربول السابق يهاجم صلاح ويطالب سلوت بالتخلي عنه
ما فعله "عار"
وكشف هامان، عبر برنامج RTE Sport، عن رأيه إزاء الأداء الدفاعي لصلاح، في لقطة هدف آيندهوفن الثاني، الذي أحرزه جوس تيل، قائلًا "كان لدى (آرني) سلوت فرصة مباشرة لاستبداله على الفور، ما فعله كان عارًا على لاعب من هذا المستوى".
وأوضح هامان أن نجم ليفربول ترك خصمه ماورو جونيور يفلت بسهولة شديدة، معلقًا "يؤسفني أن أقول ذلك، ولكنه (صلاح) تركه يذهب ببساطة، ولم يعد يساعد فريقه على الإطلاق".
هل يساند صلاح ويطرد .. أم يتخلى عنه ويبقى؟
ورأى هامان، أن آرني سلوت هو المسؤول في المقام الأول، عن الخطأ الذي وقع فيه محمد صلاح، مضيفًا "يأتي دائمًا وقت، يجب عليك فيه التخلي عن اللاعبين. على سلوت أن يتخذ قراره الآن؛ هل يساند صلاح ويتم طرده؟ أم يتخلى عنه ويحتفظ بوظيفته؟".
ويمرّ ليفربول بأزمة حقيقية، خاصة في آخر ثلاث مباريات؛ حيث تلقى بطل الدوري الإنجليزي، خسارة على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة (0-3)، والسقوط أمام نوتنجهام فورست في آنفيلد رود بثلاثية نظيفة، في البريمييرليج، ثم الخسارة الثقيلة أمام آيندهوفن بنتيجة (1-4)، في معقل الريدز، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لتصبح المرة الأولى التي يتلقى فيها ليفربول خسائر متتالية بفارق 3 أهداف، في جميع المسابقات، منذ ديسمبر 1953.
- Getty
هامان ينضم إلى كاراجر وواين روني
وبعد موسم 2024-2025، الذي سجل فيه محمد صلاح 34 هدفًا، ولعب دورًا رئيسًا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، وفوزه بجميع الجوائز الفردية، كأفضل لاعب وهدّاف وصانع ألعاب، بات الجناح المصري "ظلًا لنفسه".
وفي 18 مباراة رسمية، لم يسجل صلاح سوى 5 أهداف فقط و3 تمريرات حاسمة، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات تجاه الجناح المصري الذي جدد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027.
وبعد الهزيمة أمام نوتنجهام، تعرض صلاح لانتقادات؛ ليس فقط بسبب أدائه، بل أيضًا لسلوكه بعد صافرة النهاية، حيث قال جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، عقب المباراة، "فيرجيل فان دايك تحدّث مرة أخرى، كما يليق بقائد الفريق، ووصف الليفر بالفوضى، بعد كل الهزائم التي تعرض لها الفريق، لا يتحدث سوى فان دايك. قبل عام، لم يتردد (مو) صلاح في التعبير عن رأيه بشأن وضعه. لا أسمع منه شيئًا إلا عندما يتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، أو عندما يريد توقيع عقد جديد".
وعلى نفس درب هامان، علّق واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد - قبل أيام -، عبر برنامج BBC، بقوله "لو كانت مكانه، لحاولت اتخاذ قرار كبير للتأثير على بقية الفريق، صلاح لا يساعدهم دفاعيًا. بالطبع إنه أسطورة النادي وقدم الكثير له، ولكن إذا كان لاعب على مقاعد البدلاء، ويراه لا يركض أمامه، ومع ذلك يلعب أساسيًا باستمرار، فماذا يعني ذلك؟"، فيما طالب آرني سلوت بإبقاء صلاح على مقاعد البدلاء، لحين استعادة التزامه، وكذلك يشعر بقية اللاعبين بالمسؤولية، ويحدث القرار صدمة إيجابية للجميع.
في المقابل، دافع ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، عن محمد صلاح، عبر TNT Sports، قائلًا "إنهم يمرون بمرحلة صعبة حاليًا، وأيًا كان من يدرب الليفر، فإنه سيشرك صلاح الآن"، فيما قال إن المشكلة الحالية لا تتعلق بهجوم الفريق فقط، ولكن الريدز بحاجة إلى جميع اللاعبين الجيدين على أرض الملعب، ليجد نوعًا من الاستقرار.
وأضاف جيرارد "لاعبو ليفربول يستقبلون الكثير من الأهداف، ويصيروا مكشوفين تمامًا عند أي هجمة مرتدة للخصم، يصبحون ضعفاء جدًا وغير مستقرين بمجرد فقدان الكرة".
فلوريان فيرتس يغيب عن ليفربول
ورغم السلسلة الكارثية التي حققها ليفربول منذ مطلع الموسم الجاري "2025-2026"، إلا أن هناك فرصة قريبة لمحمد صلاح وآرني سلوت، لتغيير ذلك الاتجاه، يوم الأحد المُقبل، عندما يحل ضيفًا على وست هام يونايتد، فيما تليها مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد سندرلاند وليدز يونايتد، قبل أن يحين موعد المواجهة الجديدة في دوري أبطال أوروبا، ضد إنتر الإيطالي، في 9 ديسمبر.
ولا يزال موقف صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس، غامضًا، بشأن العودة إلى ليفربول، بعدما تعرض لمشاكل عضلية بعد فترة التوقف الدولي، حيث تألق مع "المانشافت" في مباراة ضد سلوفاكيا، في تصفيات كأس العالم 2026، فيما لم يعلن سلوت عن أي مستجدات تتعلق بموقف نجم باير ليفركوزن السابق، قبل ملاقاة آيندهوفن.
- Getty Images
ترتيب ليفربول .. وخسارة بطولتين
ورغم انطلاقته الجيدة للموسم الحالي، إلا أن بطل البريمييرليج، تعرض لانتكاسات عديدة من مختلف المسابقات، فضلًا عن خروج كتيبة سلوت من كأس الرابطة، بعد الخسارة أمام كريستال بالاس بثلاثية في الجولة الرابعة، ناهيك عن خسارة لقب الدرع الخيرية، مطلع الموسم، أمام بالاس أيضًا، بركلات الترجيح.
ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر في جدول مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، فيما يحل في المركز الثاني عشر من الدوري الإنجليزي، بـ18 نقطة في 12 مباراة.