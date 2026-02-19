Goal.com
FBL-FRA-CUP-FONTENAY-LE-COMTE-PSGAFP
Patrick Tchanhoun

احتفال للرد على الإشاعات .. حقيقة الأزمة بين ديمبيلي ونجم باريس سان جيرمان

توتر في بي إس جي بالأيام الأخيرة

في ليلة موناكو، فاز باريس سان جيرمان على موناكو (3-2) في مباراة الذهاب من الملحق لدوري أبطال أوروبا. 

في قلب السيناريو، ديزيريه دوي. سجل الشاب هدفين وكان حاضراً في كل مكان، كما أثار الجدل بفضل احتفالاته، ما يغذي التكهنات حول احتمال وجود خلاف مع عثمان ديمبيلي.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    دوي يغير مجرى المباراة في ملعب لويس الثاني

    ليلة الثلاثاء، على عشب ملعب لويس الثاني، استنفد باريس سان جيرمان كل موارده ليهزم موناكو (2-3). ورغم أن الفريق الباريسي كان حاضراً بقوة، إلا أن هناك لاعباً واحداً استحوذ على الأنظار: ديزيريه دوي.

    لم يكن اللاعب الدولي الفرنسي الشاب في التشكيلة الأساسية، لكنه حل محل أوسمان ديمبيلي في الدقيقة26. وبعد ثلاث دقائق، سجل هدفاً. تسديدة قوية، وتسديدة عرضية، وعاد باريس سان جيرمان إلى المباراة. 

    قبل الاستراحة، في الدقيقة41، استفاد أشرف حكيمي من محاولته التي تصدى لها كون، وسدد الكرة من زاوية ضيقة ليعدل النتيجة.

     ثم قلب دوي المباراة في الدقيقة67. ضربة قوية بالقدم اليسرى، دقيقة، سكنت الشباك الصغيرة. هدفان شخصيان، ومشاركة مباشرة في الأهداف الثلاثة لباريس.

  • Desire DoueGetty

    رد على أرض الواقع

    في الأسابيع الأخيرة، استهدفت الانتقادات الجناح البالغ من العمر 20 عامًا، وأشار بعض المراقبين إلى تراجع مستواه، وفي رين، خلال الهزيمة 3-1، توجهت الأنظار إليه.

    أمام موناكو، لم يحاول دوي الرد بالكلام. ترك ساقيه تتحدثان. بعد المباراة، أمام ميكروفون قناة Canal+، بقي متحفظًا: "أحاول أن ألعب كالمعتاد. الليلة، أثمر ذلك. سجلت هدفًا وساعدت الفريق، هذا عملي".

  • FBL-EUR-SUPERCUP-2025-TRAINING-PSGAFP

    تصريحات ديمبيلي التي أثارت التكهنات

    توترت الأجواء بعد تصريحات ديمبيلي لوسائل الإعلام. قال المهاجم الباريسي: "باريس سان جيرمان يجب أن يكون في المرتبة الأولى، وليس الأفراد". ورأى الكثيرون في ذلك انتقادًا موجهًا إلى دوي. وتعددت التفسيرات. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث البعض عن انقسام ناشئ.

    ومع ذلك، وفقًا لـ RMC Sport، لا توجد أي خلافات بين اللاعبين. فهما يشتركان في نفس الوكيل. حتى أن ديمبيلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025، رافق دوي عند وصوله إلى باريس، كما فعل مع برادلي باركولا. إذا كان هناك أي نقاش بينهما، فسيكون ذلك خلف أبواب مغلقة، في غرفة تغيير الملابس.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    احتفالات ذات مغزى عميق؟

    صورة يدي دووي على أذنيه بعد تسجيله الأهداف. لفتة قوية. طريقة لإسكات الضجيج، أشرف حكيمي، الذي سجل هدفاً أيضاً، قام بحركة تشير إلى الصمت، إذ يشعر لاعبو باريس سان جيرمان أن بعض التعليقات تهدف إلى زرع الشقاق في الفريق. لم تكن تصريحات ديمبيلي موجهة إلى أي شخص بعينه، لكن الشائعات انتشرت.

    في مؤتمر صحفي، دافع لويس إنريكي عن لاعبه: "أنا سعيد جدًا لدزيريه دوي، لأن الجميع انتقدوا اللاعبين وقضوا عليهم الأسبوع الماضي".

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    فريق متماسك قبل المواعيد القادمة

    لا يمكن لباريس سان جيرمان أن يتشتت. يوم السبت، سيواجه ميتز في الدوري الفرنسي. ثم ستأتي مباراة الإياب في تصفيات دوري أبطال أوروبا في ملعب بارك دي برانس، يوم الأربعاء.

