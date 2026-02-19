احتفال للرد على الإشاعات .. حقيقة الأزمة بين ديمبيلي ونجم باريس سان جيرمان

ليلة الثلاثاء، على عشب ملعب لويس الثاني، استنفد باريس سان جيرمان كل موارده ليهزم موناكو (2-3). ورغم أن الفريق الباريسي كان حاضراً بقوة، إلا أن هناك لاعباً واحداً استحوذ على الأنظار: ديزيريه دوي.

لم يكن اللاعب الدولي الفرنسي الشاب في التشكيلة الأساسية، لكنه حل محل أوسمان ديمبيلي في الدقيقة26. وبعد ثلاث دقائق، سجل هدفاً. تسديدة قوية، وتسديدة عرضية، وعاد باريس سان جيرمان إلى المباراة.

قبل الاستراحة، في الدقيقة41، استفاد أشرف حكيمي من محاولته التي تصدى لها كون، وسدد الكرة من زاوية ضيقة ليعدل النتيجة.

ثم قلب دوي المباراة في الدقيقة67. ضربة قوية بالقدم اليسرى، دقيقة، سكنت الشباك الصغيرة. هدفان شخصيان، ومشاركة مباشرة في الأهداف الثلاثة لباريس.