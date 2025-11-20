أول رياضي يتحصل عليها! .. الكشف عن هدية دونالد ترامب "الذهبية" إلى كريستيانو رونالدو

وفي هذا السياق.. كشف مصدر مسؤول في "المكتب البيضاوي" عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، هدية شخصية عبارة عن "مفتاح ذهبي".

المصدر أوضح في تصريحات مع صحيفة "ديلي ميل"، مساء اليوم الخميس، أن المفتاح الذي تحصل عليه رونالدو خلال الزيارة؛ هو "مفتاح البيت الأبيض".

ويُعتبر هذا المفتاح تكريمًا نادرًا وذا أهمية خاصة لترامب؛ حيث قام بتصميمه بنفسه، في فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس ترامب الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 2017 إلى 2021؛ قبل أن يعود في ولاية ثانية، بداية من العام الحالي.

ويُعتبر رونالدو أول رياضي يتحصل على هذا "المفتاح الذهبي"؛ ولكنه سبقه بعض الشخصيات المرموقة، مثل رجل الأعمال إيلون ماسك ورئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو.

وحرص الأسطورة البرتغالية على تخليد هذه اللحظة؛ من خلال التقاط صورة في المكتب البيضاوي وهو يحمل الهدية، وبجانبه خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وترامب.