Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
أحمد فرهود

أول رياضي يتحصل عليها! .. الكشف عن هدية دونالد ترامب "الذهبية" إلى كريستيانو رونالدو

كواليس كريستيانو رونالدو داخل "البيت الأبيض"..

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هدية مذهلة" إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال زيارته إلى "البيت الأبيض".

رونالدو زار "البيت الأبيض"، مساء يوم الثلاثاء الماضي - بتوقيت مكة المكرمة -؛ وذلك ضمن وفد دبلوماسي رفيع المستوى، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتقابل الأسطورة البرتغالية مع ترامب، خلال هذه الزيارة التاريخية؛ بل وقاما بالتقاط العديد من الصور معًا، والتحدث لفترة طويلة.

  • Trump Cristiano RonaldoGetty Images

    هدية دونالد ترامب "الذهبية" إلى كريستيانو رونالدو

    وفي هذا السياق.. كشف مصدر مسؤول في "المكتب البيضاوي" عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، هدية شخصية عبارة عن "مفتاح ذهبي".

    المصدر أوضح في تصريحات مع صحيفة "ديلي ميل"، مساء اليوم الخميس، أن المفتاح الذي تحصل عليه رونالدو خلال الزيارة؛ هو "مفتاح البيت الأبيض".

    ويُعتبر هذا المفتاح تكريمًا نادرًا وذا أهمية خاصة لترامب؛ حيث قام بتصميمه بنفسه، في فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

    وترأس ترامب الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 2017 إلى 2021؛ قبل أن يعود في ولاية ثانية، بداية من العام الحالي.

    ويُعتبر رونالدو أول رياضي يتحصل على هذا "المفتاح الذهبي"؛ ولكنه سبقه بعض الشخصيات المرموقة، مثل رجل الأعمال إيلون ماسك ورئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو.

    وحرص الأسطورة البرتغالية على تخليد هذه اللحظة؛ من خلال التقاط صورة في المكتب البيضاوي وهو يحمل الهدية، وبجانبه خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وترامب. 

  • Cristiano Ronaldo Donald TrumpSocial gfx/ Goal Arabia

    كريستيانو رونالدو و"قاذفة الشبح" في البيت الأبيض

    وعلى جانب آخر.. أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الخميس، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ظهر خلال زيارته إلى "البيت الأبيض"؛ وهو ممسكًا بـ"نموذج عسكري".

    هذا النموذج هو لقاذفة شبح من "طراز B-2"؛ حيث أنه وبحسب نفس الصحيفة تبلغ تكلفة الواحدة فقط حوالي ملياري دولار، وقد استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبعًا منها من قبل.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 103 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 116 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.