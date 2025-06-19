"من لا يحب أمريكا لا نريده هنا" .. ترامب يثير الجدل بتهديدات لإيران في زيارة يوفنتوس للبيت الأبيض

واقعة غريبة من الرئيس الأمريكي

في ليلة الخميس 19 يونيو، خاض يوفنتوس الذي يدربه إيجور تودور مباراته الأولى في ملعب أودي فيلد ضد فريق العين الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وحملت هذه المباراة أهمية كبرى بالنسبة للبيانكونيري بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد البيضاوي، وشهدت نجاح الفريق الإيطالي في الفوز بخماسية نظيفة.

لكن قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة التي اكتسح فيها يوفي نظيره الإماراتي، تواجدت بعثة السيدة العجوز في البيت الأبيض، حيث استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفدًا من الفريق .