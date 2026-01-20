Getty/GOAL
دومينيك سوبوسلاي يرد على التكهنات حول مستقبل محمد صلاح.. "تحدثنا كل يوم"
الخلاف بين صلاح وسلوت يلقي بظلاله على أنفيلد
أعطى سوبوسلاي لمحة عن علاقته الوثيقة مع صلاح، لكنه لم يقدم أي توضيح بشأن العلاقة المتوترة بين المصري ومدرب ليفربول سلوت.
وقد أثار صلاح، 33 عامًا، ضجة كبيرة في أنفيلد مؤخرًا بمقابلة مثيرة قال فيها إن علاقته بالمدرب الهولندي "معقدة".
وقد ألقت هذه التصريحات بظلالها على النادي، وأثارت تكهنات مكثفة بأن وقت المهاجم في ميرسيسايد يقترب من نهايته.
- AFP
سوبوسلاي يكشف عن اتصال شبه يومي في كأس الأمم الأفريقية
على الرغم من الضجة الخارجية، أكد سوبوسلاي أن علاقته الشخصية مع صلاح لا تزال قوية كما كانت دائمًا.
وكشف لاعب الوسط المجري أن الاثنين كانا على اتصال شبه دائم أثناء غياب صلاح للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.
ورداً على سؤال حول مدى تواتر اتصالاتهما منذ مغادرة صلاح في 15 ديسمبر، قال سوبوسلاي: "نعم، بصراحة، كنا نتواصل كل يوم تقريباً. نتحدث عن كل شيء. أنا أتابعه، وأعتقد أنه يتابعني. نتحدث كثيراً".
ومع ذلك، عندما سُئل عن رأي صلاح في البقاء مع ليفربول أو كيفية حل النزاع الداخلي، ظل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا دبلوماسيًا.
وقال بحزم بشأن محادثاتهما الخاصة: "هذا بيني وبينه. سيعود وسنواصل العمل. القرار بين المدير الفني والنادي".
لم يتأكد بعد ما إذا كان صلاح سيكون ضمن التشكيلة التي ستسافر لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد مارسيليا، على الرغم من أنه تدرب مع زملائه.
تعادل بيرنلي يسلط الضوء على الحاجة إلى عودة صلاح
بينما تهيمن الأحداث خارج الملعب على عناوين الصحف، فإن أداء ليفربول داخل الملعب يؤكد مدى أهمية صلاح في تحقيق طموحات الفريق الرياضية.
صرح سلوت الأسبوع الماضي أنه "سعيد" بعودة الجناح إلى الفريق، وقد أوضح التعادل المحبط يوم السبت ضد بيرنلي سبب ذلك.
على الرغم من سيطرة الريدز على المباراة بتسديد 32 كرة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تسجيل سوى هدف واحد، حيث افتقدوا الحسم الذي يوفره صلاح منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
حاول سوبوسلاي، الذي أضاع ركلة جزاء خلال المباراة، أن يستخلص الجوانب الإيجابية من الأداء على الرغم من خسارة النقاط.
وقال لاعب الوسط: "هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها بشكل جيد للغاية ضد دفاع منخفض ونصنع الكثير من الفرص، كان لدينا الكثير من اللاعبين في منطقة الجزاء، وكان لدينا تمريرات عرضية وتسديدات. هذا هو ما يجب أن نسعى إليه ضد مارسيليا".
وأضاف: "ليس لديهم دفاع منخفض يحاولون اللعب من الخلف وعلينا أن نكون مستعدين لذلك أيضًا".
- Getty Images Sport
لاعب خط الوسط يرد على اتهامات "عدم الاحترام" في كأس الاتحاد الإنجليزي
كانت هذه الفترة صعبة على سوبوسلاي، الذي اعترف بأنه عانى من "أسبوع صعب" بعد خطأ فادح في كأس الاتحاد الإنجليزي.
خلال المباراة ضد بارنسلي، حاول المجري تنفيذ حركة جريئة بالكعب في عمق منطقة الجزاء الخاصة به، وهو خطأ أهدى هدفًا للفريق المنافس.
واتهم مدرب بارنسلي كونور هوريهان سوبوسلاي بعد ذلك بـ"عدم الاحترام"، مشيرًا إلى أنه ما كان ليحاول أبدًا تنفيذ مثل هذه الحركة ضد منافس من الدرجة الأولى.
نفى سوبوسلاي هذا الاتهام بشدة، مؤكدًا أن أسلوب لعبه لا يتغير بناءً على مستوى المنافس. "شخصيًا، كان أسبوعًا صعبًا".
واعترف: "لقد ارتكبت خطأً ضد بارنسلي، لكن يجب أن أوضح أن ذلك لم يكن عدم احترام، وأنني كنت سأفعل الشيء نفسه ضد آرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي".
وأضاف موضحًا آلية الخطأ: "لم أرغب في إعادة الكرة إلى مامارداشفيلي، حاولت التظاهر بأنني سأعيدها".
وتفاقم "الأسبوع الصعب" بفشله في تسجيل ركلة جزاء ضد بيرنلي - وهو الفشل الثاني له من نقطة الجزاء في 22 محاولة خلال مسيرته.
على الرغم من إصابته العارضة، لا يزال سوبوسلاي واثقاً من قدرته على الحلول محل صلاح، رغم أنه يعترف بسهولة أنه سيتنحى جانباً لحظة عودة صلاح إلى الملعب.
وأكد بتحدٍ: "الركلة التالية ستكون ناجحة. إذا عاد صلاح، فسيكون هو أول من يسدد ركلات الجزاء. سيعطيني بعض النصائح حول ما يجب أن أفكر فيه عندما أخطئ، لأنه أخطأ عدة مرات لكنه ينسى ما حدث".
وسط التدقيق في مستواه، أطلق سوبوسلاي أيضًا خبرًا مهمًا بشأن مستقبله على المدى الطويل في أنفيلد. كشف أن المفاوضات جارية حاليًا بشأن عقد جديد، على الرغم من أن عقده الحالي ساري حتى عام 2028.
