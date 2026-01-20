دومينيك سوبوسلاي يرد على التكهنات حول مستقبل محمد صلاح.. "تحدثنا كل يوم"

على الرغم من الضجة الخارجية، أكد سوبوسلاي أن علاقته الشخصية مع صلاح لا تزال قوية كما كانت دائمًا.

وكشف لاعب الوسط المجري أن الاثنين كانا على اتصال شبه دائم أثناء غياب صلاح للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ورداً على سؤال حول مدى تواتر اتصالاتهما منذ مغادرة صلاح في 15 ديسمبر، قال سوبوسلاي: "نعم، بصراحة، كنا نتواصل كل يوم تقريباً. نتحدث عن كل شيء. أنا أتابعه، وأعتقد أنه يتابعني. نتحدث كثيراً".

ومع ذلك، عندما سُئل عن رأي صلاح في البقاء مع ليفربول أو كيفية حل النزاع الداخلي، ظل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا دبلوماسيًا.

وقال بحزم بشأن محادثاتهما الخاصة: "هذا بيني وبينه. سيعود وسنواصل العمل. القرار بين المدير الفني والنادي".

لم يتأكد بعد ما إذا كان صلاح سيكون ضمن التشكيلة التي ستسافر لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد مارسيليا، على الرغم من أنه تدرب مع زملائه.