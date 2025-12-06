Getty Images Sport
"لا أعلم نحن نحتل أي مركز" .. سوبوسلاي يُعلق على تعثر ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي!
كان ليفربول يتحكم في المباراة قبل أن يتسبب كوناتي في ركلة جزاء
في محاولة للتعافي من تعادل الأربعاء 1-1 مع ساندرلاند المتألق، سجل المهاجم هوجو إكيتيكي هدفين ليمنح ليفربول تقدمًا بهدفين في بداية الشوط الثاني ضد ليدز. بعد أن حصل على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية بدلاً من زميله المهاجم ألكسندر إيساك، سجل اللاعب الدولي الفرنسي أول أهدافه في الدوري منذ فوزه 2-1 على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد في سبتمبر.
ومع تقدم ليفربول في يوركشاير، أعاد المدافع إبراهيما كوناتي ليدز إلى المباراة من ركلة جزاء عندما أسقط الجناح ويلفريد غنونتو داخل المنطقة. نجح دومينيك كالفرت-لوين في تحويل ركلة الجزاء قبل أن يعادل دانيال فاركي ليدز النتيجة بعد دقيقتين فقط عندما أرسل لاعب الوسط أنطون ستاش الجماهير المحلية إلى النشوة.
كان سوبوسلاي نقطة مضيئة نادرة في موسم صعب للريدز
في موسم شهد صعوبة العديد من لاعبي ليفربول في تكرار أدائهم من الموسم الماضي الذي توجوا فيه باللقب، كان لاعب الوسط سوبوسلاي هو الرجل الذي قاد الفريق من الأمام. سواء كان يلعب كظهير أيمن مؤقت أو كلاعب وسط، قدم اللاعب الدولي المجري أداءً رائعًا بغض النظر عن مركزه في 2025-26.
وكان نجم لايبزيج السابق يعتقد أنه سجل هدف الفوز المهم لليفربول عندما انطلق إلى منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة بهدوء في مرمى حارس مرمى ليدز لوكاس بيري بعد 80 دقيقة.
لكن في تطور أخير في مباراة مثيرة، سجل ليدز هدف التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق نجم اللحظة آو تاناكا، الذي سجل أيضًا هدفًا في فوز فريقه المثير للإعجاب 3-1 على تشيلسي في منتصف الأسبوع.
نجم المجر غير قادر على تفسير كيفية فقدان ليفربول زخمه
من المفهوم أن سوبوسلاي كان محبطًا للغاية بعد أن شاهد فريقه يخسر المزيد من النقاط الثمينة، ولم يتمكن من تحديد سبب فقدان ليفربول زخمه في مباراة كان يسيطر عليها تمامًا.
وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس بعد صافرة النهاية، قال: "لا أعرف ماذا حدث بعد 2-0. أعتقد أننا اعتقدنا أن المباراة انتهت، لكننا تأكدنا في بداية المباراة أن هذا النوع من المباريات لا يمكن أبدًا الاستهانة بالفريق المنافس. ربما بعد ركلة الجزاء، استعادوا زخمهم. عدنا إلى المباراة وأظهرنا رد فعل جيد، لكننا استقبلنا هدفًا آخر من كرة ثابتة، وهذا ليس بالأمر الجيد.
"لا أعرف [إذا كان هناك مشكلة في الثقة]، ربما أنت محق، لكن بعد 2-2 أظهرنا رد فعل رائعًا وأظهرنا عقليتنا. كنا نعلم أننا ارتكبنا خطأً بالسماح لهم بالعودة إلى 2-2، لكن ليس لدي ما أقوله عن النتيجة.
عندما سُئل عن ما قيل في غرفة ملابس ليفربول بعد المباراة، أضاف زوبوسلاي: "ما يحدث في غرفة الملابس يبقى في غرفة الملابس، إنه ليس للجمهور. علينا أن نتعامل مع الأمر، علينا أن نجد حلولاً.
"يمكنني دائمًا أن أجد الفرصة يوم الثلاثاء أو في عطلة نهاية الأسبوع مرة أخرى، ولكن هناك أيضًا أوقات يجب أن تنظر فيها إلى نفسك. عليك أن تذهب إلى المنزل وتفكر فيما إذا كنت قد بذلت كل ما في وسعك، وإذا كان الجواب نعم، فإننا نستمر في المضي قدمًا وسيأتي الزخم".
"لا أعرف نحن نحتل أي مركز"
وبعدما سأله أين الفريق البطل الذي حقق الانتصارات الموسم الماضي، رد النجم المجري قائلًا: "من الصعب الحديث عن هذا الأمر، في العام الماضي كنا أبطالًا، والآن لا أعرف نحن نحتل أي مركز".
واستدرك: "ولكن كل شيء سيكون جيدًا، ولكن علينا أن نجد الحلول ونتحمل المسؤولية خلال الفترة الحالية".
ليفربول بقيادة سلوت يهدف إلى العودة بقوة أمام إنتر المتألق
سيسعى ليفربول إلى العودة بقوة عندما يواجه العملاق الإيطالي إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. بينما يحتل فريق أرني سلوت المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه يحتل حالياً المركز الثالث عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشكل إنتر اختبارًا صعبًا لفريق ميرسيسايد. يحتل فريق كريستيان كيفو المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه في أربع من مبارياته الخمس. كما يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه في 10 من مبارياته الـ 14 في الدوري هذا الموسم.
