دومينيك سوبوسلاي ضد بارنسلي .. أخمد "معركة محتملة" مع محمد صلاح في ليفربول واتهامات ستيفن جيرارد "غير المنطقية" تلاحقه

في الكثير من المباريات بعالم الساحرة المستديرة؛ يطل علينا لاعبًا ما، ليخطف دور البطولة المطلقة.

خطف لاعب ما لدور البطولة؛ قد يكون بسبب تصرفات أو وقائع ما داخل المباراة؛ بعيدًا حتى عن دوره الفني، طوال الـ90 دقيقة.

هذا ينطبق على النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مواجهة بارنسلي، مساء يوم الإثنين.

ونجح سوبوسلاي في خطف دور البطولة، في فوز ليفربول (4-1) على بارنسلي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ سواء كان ذلك بتصرفاته، أو مستواه الفني.

وأحرز سوبوسلاي هدفًا من رباعية ليفربول، وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة؛ بينما تكفل الهولندي جيريمي فريمبونج والألماني فلوريان فيرتس والفرنسي هوجو إيكيتيكي بتسجيل الثلاثية الأخرى، في الدقائق 36 و84 و90+4 تواليًا.

ومن ناحيته.. سجل آدم فيلييس هدف فريق بارنسلي الأول لكرة القدم "الوحيد"، في شباك الريدز؛ في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور دومينيك سوبوسلاي في مباراة ليفربول وبارنسلي، مساء يوم الإثنين..