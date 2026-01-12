Dominik Szoboszlai Liverpool GFXGOAL
أحمد فرهود

دومينيك سوبوسلاي ضد بارنسلي .. أخمد "معركة محتملة" مع محمد صلاح في ليفربول واتهامات ستيفن جيرارد "غير المنطقية" تلاحقه

ماذا قدّم دومينيك سوبوسلاي في مباراة ليفربول وبارنسلي؟!..

في الكثير من المباريات بعالم الساحرة المستديرة؛ يطل علينا لاعبًا ما، ليخطف دور البطولة المطلقة.

خطف لاعب ما لدور البطولة؛ قد يكون بسبب تصرفات أو وقائع ما داخل المباراة؛ بعيدًا حتى عن دوره الفني، طوال الـ90 دقيقة.

هذا ينطبق على النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مواجهة بارنسلي، مساء يوم الإثنين.

ونجح سوبوسلاي في خطف دور البطولة، في فوز ليفربول (4-1) على بارنسلي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ سواء كان ذلك بتصرفاته، أو مستواه الفني.

وأحرز سوبوسلاي هدفًا من رباعية ليفربول، وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة؛ بينما تكفل الهولندي جيريمي فريمبونج والألماني فلوريان فيرتس والفرنسي هوجو إيكيتيكي بتسجيل الثلاثية الأخرى، في الدقائق 36 و84 و90+4 تواليًا.

ومن ناحيته.. سجل آدم فيلييس هدف فريق بارنسلي الأول لكرة القدم "الوحيد"، في شباك الريدز؛ في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور دومينيك سوبوسلاي في مباراة ليفربول وبارنسلي، مساء يوم الإثنين..  

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    دومينيك سوبوسلاي.. هدف عالمي يدوّن رقمًا فريدًا من نوعه

    شهدت مباراة ليفربول وبارنسلي، في الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هدفًا عالميًا من النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان الريدز.

    سوبوسلاي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الـ18، سكنت شباك بارنسلي بشكلٍ رائع؛ وذلك في الدقيقة التاسعة فقط، من عمر المباراة.

    وبهذا الهدف.. دوّن سوبوسلاي رقمًا فريدًا من نوعه، في صفوف فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ خلال المواسم الثلاثة الماضية، أي منذ 2023-2024 تحديدًا.

    ويلعب النجم المجري البالغ من العمر 25 سنة، في صفوف الريدز منذ صيف 2023؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، مقابل 70 مليون يورو.

    وسجل دومينيك سوبوسلاي منذ انضمامه إلى ليفربول، 8 أهداف من خارج منطقة الجزاء؛ أي ضعف ما سجله أي لاعب آخر في الريدز، خلال تلك الفترة.

    - أرقام سوبوسلاي بقميص ليفربول:

    * مباريات: 122.

    * مساهمات تهديفية: 40.

    * أهداف: 21.

    * تمريرات حاسمة: 19.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    تصرف ذكي.. عندما أخمد سوبوسلاي "معركة محتملة" مع محمد صلاح

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. استغل النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان العملاق الإنجليزي ليفربول، هدفه ضد نادي بارنسلي؛ من أجل إخماد "نار المعركة" المحتملة مع الفرعون المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    واحتفل سوبوسلاي بهدفه ضد بارنسلي، والذي سجله في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة؛ وذلك بطريقة صلاح الشهيرة، وهي حركة "اليوجا".

    نعم.. النجم المجري لم يقم في البداية، بالاحتفال بهدفه أساسًا وسط استغراب الجميع؛ قبل أن يقوم بتقليد حركة "اليوجا" الشهيرة لصالح، فوق أرضية ملعب "الأنفيلد".

    وتقليد احتفالية صلاح؛ هي رسالة صريحة من سوبوسلاي إلى كل من يحاول أن يصطاد في ماء ليفربول العكر، بشأن علاقته القوية مع الفرعون المصري.

    وزعم البعض أن علاقة سوبوسلاي وصلاح غير جيدة؛ مستغلين في ذلك تصريح النجم المجري قبل مواجهة ليفربول وآرسنال التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

    وقتها.. قال دومينيك سوبوسلاي إن تصرف صلاح، خلال أزمته الشهيرة مع نادي ليفربول والمدرب الهولندي أرني سلوت؛ لم يكن أمرًا لطيفًا أبدًا.

    ورغم أن النجم المجري تحدث أيضًا، عن افتقاد ليفربول للفرعون المصري، وأن الجميع ينتظر عودة من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ إلا أن التركيز كله كان منصبًا على الجزء الأول من التصريحات.

  • CORRECTION-FBL-HKG-ENG-LIVERPOOLAFP

    اتهامات ستيفن جيرارد "غير المنطقية" تلاحق دومينيك سوبوسلاي

    وبعيدًا عن هدفه العالمي.. ارتكب النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان العملاق الإنجليزي ليفربول؛ خطأً ساذجًا للغاية في مباراة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، أسفر عن هدف نادي بارنسلي الوحيد.

    وحاول سوبوسلاي لعب كرة بـ"كعبه"، في استعراض لم يكن له أي داعٍ؛ وذلك داخل منطقة الـ18 لليفربول.

    وفلتت الكرة من قدم النجم المجري؛ لتصل إلى لاعب بارنسلي آدم فيليبس، الذي سجل هدفًا في شباك ليفربول بالدقيقة 40.

    هُنا وبشكلٍ مفاجئ.. ظهر قطاع جماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ يزعمون أن سوبوسلاي لم يكن يريد فوز ليفربول، من أجل إقالة مديره الفني الهولندي أرني سلوت - الذي يعيش الفريق معه موسمًا سيئًا في 2025-2026 -

    تلك الاتهامات ليست منطقية أساسًا، وذلك في ظل الهدف العالمي الذي سجله سوبوسلاي ضد بارنسلي؛ إلا أن البعض ربط بين خطأه وما فعله أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، عام 2011.

    جيرارد لاحقته نفس الاتهامات موسم 2010-2011؛ وذلك بعدما أهدر ركلة جزائية في مواجهة ليفربول وبلاكبيرن روفرز، في الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

    آنذاك.. كان الريدز يُعاني بشدة، بل وقريبًا من مناطق الهبوط حتى؛ ولذلك عندما أهدر جيرارد "الركلة الجزائية"، قيل إنه تعمد ذلك لإقالة المدير الفني روي هودجسون.

    واعتمد القطاع الجماهيري الذي اتهم أسطورة النادي بذلك، على مجموعة من النقاط؛ على النحو التالي:

    * أولًا: طريقة التسديد كان بعيدة كل البعد، عن المعتاد من ستيفن جيرارد.

    * ثانيًا: لغة جسد جيرارد كانت تدل على الاستهتار، عند تنفيذ الركلة الجزائية.

    * ثالثًا: تم إقالة هودجسون من القيادة الفنية لليفربول، بعد هذه المباراة بأيام قليلة بالفعل.

    إلا أن روايات رسمية من داخل ليفربول، إلى جانب بيئة اللاعب نفسه؛ نفت كل الاتهامات التي وُجِهت لجيرارد، في ذلك الوقت.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    مواجهة بارنسلي.. دومينيك سوبوسلاي قدّم كل شيء بعيدًا عن الخطأ الساذج

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه النجم المجري دومينيك سوبوسلاي؛ في فوز ليفربول على بارنسلي مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.

    وقدّم سوبوسلاي مباراة رائعة؛ وذلك على الرغم من هفوته الكارثية، وهو ما يُمكن استعراضه على النحو التالي:

    * أولًا: الربط الرائع بين خطي الدفاع والهجوم في ليفربول.

    * ثانيًا: لعب دور "الليبرو"؛ من أجل التغطية على مدافعي ليفربول.

    * ثالثًا: التغطية على ظهيري ليفربول؛ وذلك عند مشاركتهما في عملية الهجوم.

    * رابعًا: التحرك في كل مكان فوق أرضية الملعب؛ سواء هجوميًا أو من الناحية الدفاعية.

    وما يؤكد أن سوبوسلاي قدّم مباراة رائعة؛ هو حصوله على تقييم 9.8 من 10 - حسب صوفا سكور -، وذلك رغم الخطأ الذي ارتكبه.

    وإن دل ذلك على شيء أيضًا؛ فهو عدم منطقية الاتهامات التي وُجِهت إلى النجم المجري، والتي تحدثنا عنها سابقًا.

