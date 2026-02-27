(C)Getty Images
دوسان فلاهوفيتش سيبقى؟ رئيس يوفنتوس جورجيو كيليني يلمح إلى عرض عقد جديد للمهاجم على الرغم من الخلاف الطويل
الباب مفتوح على مصراعيه أمام فلاهوفيتش
من بين القضايا الأكثر إلحاحًا وضع فلاهوفيتش، الذي ظل مستقبله غامضًا لعدة أشهر بسبب أزمة تعاقدية طويلة الأمد. غاب اللاعب الدولي الصربي عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، لكن عودته الوشيكة إلى الفريق تتزامن مع انفتاح جديد من النادي بشأن عقده. تحدث مدير الاستراتيجية الكروية في يوفنتوس، جورجيو كيليني، أمام الكاميرات لتوضيح الموقف بعد المباراة الأخيرة للفريق ضد غلطة سراي. خلال حديثه بعد المباراة، أعرب المدافع الأسطوري السابق عن ثقته في المشروع الحالي وتطرق بشكل خاص إلى الوضع المحيط بالمهاجم. يشير نبرة قيادة النادي إلى أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام فلاهوفيتش لتمديد إقامته في تورينو، شريطة أن تكون الشروط مناسبة لكلا الطرفين.
كييليني يؤكد أولوية سباليتي وإعجابه بفلاهوفيتش
في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد مباراة مرهقة استمرت 120 دقيقة، سارع كيليني إلى نفي أي شائعات بشأن منصب المدير الفني قبل أن ينتقل إلى الحديث عن وضع عقود اللاعبين. وأوضحت أن النادي يعتزم الحفاظ على قيادته الحالية مع مكافأة أولئك الذين أظهروا التزامهم.
وقال كيليني وفقاً لما نقلته صحيفة كورييري ديلو سبورت: "نحن في طور النمو وخرجنا من هذه المباراة أقوى". "لم نخفق سوى في مباراة ونصف مع سباليتي، وهي مباراة كومو والشوط الثاني في اسطنبول. لم يكن مستقبله موضع شك أبدًا، فهو أولوية بالنسبة لنا، لكننا كنا ننظر في تجديد العقود، والآن سيكون لدينا بضعة أسابيع حرة، وبالتالي مزيد من الوقت، للجلوس ومشاركة الخطط المستقبلية وترتيب الأمور".
تحولت المحادثة حتمًا إلى فلاهوفيتش، الذي من المتوقع أن يعود إلى التدريبات الكاملة مع الفريق الأسبوع المقبل. قدمت كلمات كيليني "بصيص أمل" كبيرًا للجماهير التي تأمل في بقاء لاعب فيورنتينا السابق في النادي. يمثل هذا الإعلان العلني عن الدعم تحولًا في الرواية، مما يشير إلى أن المأزق السابق بشأن الأجور قد يتم حله أخيرًا من خلال مفاوضات جديدة.
وأضاف رئيس يوفنتوس: "هناك تقدير كبير، وحبه ليوفنتوس واضح للعيان. سيكون دوسان قيمة مضافة للاندفاع النهائي، وسنجد الوقت والطريقة لفهم ما يمكن أن يكون عليه مستقبلنا معًا".
التجديدات وهياكل الأجور في يوفنتوس
إن قرار الاحتفاظ بفلاهوفيتش هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى الحفاظ على نواة فريق سباليتي. وقد بادرت يوفنتوس بالفعل إلى التعاقد مع النجم التركي كينان يلدز، كما وردت أنباء عن توصلها إلى اتفاق مع لاعب الوسط الأمريكي وستون ماكيني. ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن صفقة جديدة لمكيني، تمتد حتى عام 2030، بعد المباراة القادمة مع روما. تشير هذه الخطوات إلى أن النادي على استعداد للاستثمار في اللاعبين الذين يتناسبون مع الرؤية التكتيكية للمدرب، ولكنه يلتزم أيضًا بصرامة بنموذج مالي جديد أكثر استدامة يعطي الأولوية للمسؤولية المالية على الرواتب الضخمة.
لكي يبقى فلاهوفيتش في تورينو، سيحتاج على الأرجح إلى تعديل توقعاته المالية لتتماشى مع السقف الحالي للنادي. تشير التقارير إلى أن يوفنتوس يسعى إلى الحفاظ على أعلى رواتب اللاعبين عند حوالي 7 ملايين يورو، وهو الحد الذي اقترب منه يلدز بالفعل مع تمديد عقده مؤخرًا. أثار فلاهوفيتش إعجاب الإدارة بمهنيته وحسه بالانتماء منذ الصيف، مما أبقاه في خططهم على الرغم من اهتمام ميلان وبرشلونة والعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. يريد النادي الآن تحديد ما إذا كان الصربي مستعدًا لتكريس سنوات ذروة مسيرته للبيانكونيري في ظل هذه القيود الاقتصادية الجديدة.
يوفنتوس "الجديد" جاهز للتنافس على الألقاب الكبرى
تعد الهوية التكتيكية للفريق تحت قيادة سباليتي عاملاً رئيسياً في مفاوضات العقد هذه، حيث يسعى المدير الفني إلى بناء تشكيلة مخصصة لنظامه المفضل 4-2-3-1. وقد تم التعاقد مع إميل هولم وجيريمي بوغا على سبيل الإعارة في يناير بهدف توفير العمق اللازم الذي كان ينقص الفريق في المراكز الجانبية. وبحسب ما ورد، فقد أعاد سباليتي إحياء مسيرة فلاهوفيتش، ووضعه في قلب خططه الهجومية قبل إصابته. ويسعى المدرب إلى تكوين فريق يضم لاعبين اثنين لكل مركز، لضمان قدرة الفريق على المنافسة على عدة جبهات دون أن يتأثر مستواه.
مع دخول يوفنتوس شهر مارس، يتركز الاهتمام على أمرين: ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا ووضع اللمسات الأخيرة على العمود الفقري للفريق للسنوات القادمة. بوجود أو عدم وجود ثروات المسابقة الأوروبية النخبوية، فإن النادي مصمم على المضي قدمًا بخطة واضحة. أظهر سباليتي أنه لا يحفزه عقده الخاص، بل منطق المشروع الذي يبنيه. من خلال الجلوس مع المدرب واللاعبين الكبار مثل فلاهوفيتش الآن، يأمل مجلس إدارة يوفنتوس في القضاء على عدم اليقين وضمان أن يوفنتوس "الجديد" جاهز للتنافس على الألقاب الكبرى مرة أخرى اعتبارًا من الموسم المقبل.
