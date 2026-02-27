دوسان فلاهوفيتش سيبقى؟ رئيس يوفنتوس جورجيو كيليني يلمح إلى عرض عقد جديد للمهاجم على الرغم من الخلاف الطويل

في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد مباراة مرهقة استمرت 120 دقيقة، سارع كيليني إلى نفي أي شائعات بشأن منصب المدير الفني قبل أن ينتقل إلى الحديث عن وضع عقود اللاعبين. وأوضحت أن النادي يعتزم الحفاظ على قيادته الحالية مع مكافأة أولئك الذين أظهروا التزامهم.

وقال كيليني وفقاً لما نقلته صحيفة كورييري ديلو سبورت: "نحن في طور النمو وخرجنا من هذه المباراة أقوى". "لم نخفق سوى في مباراة ونصف مع سباليتي، وهي مباراة كومو والشوط الثاني في اسطنبول. لم يكن مستقبله موضع شك أبدًا، فهو أولوية بالنسبة لنا، لكننا كنا ننظر في تجديد العقود، والآن سيكون لدينا بضعة أسابيع حرة، وبالتالي مزيد من الوقت، للجلوس ومشاركة الخطط المستقبلية وترتيب الأمور".

تحولت المحادثة حتمًا إلى فلاهوفيتش، الذي من المتوقع أن يعود إلى التدريبات الكاملة مع الفريق الأسبوع المقبل. قدمت كلمات كيليني "بصيص أمل" كبيرًا للجماهير التي تأمل في بقاء لاعب فيورنتينا السابق في النادي. يمثل هذا الإعلان العلني عن الدعم تحولًا في الرواية، مما يشير إلى أن المأزق السابق بشأن الأجور قد يتم حله أخيرًا من خلال مفاوضات جديدة.

وأضاف رئيس يوفنتوس: "هناك تقدير كبير، وحبه ليوفنتوس واضح للعيان. سيكون دوسان قيمة مضافة للاندفاع النهائي، وسنجد الوقت والطريقة لفهم ما يمكن أن يكون عليه مستقبلنا معًا".