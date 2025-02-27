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Al Ittihad - Al Hilal - Al Nassr - Al AhliGetty Image/ GOAL AR
أحمد فرهود

السعودية تلجأ لموقع توظيف من جديد .. عرض "مغري" للتعاقد مع لاعبين في هذه المراكز!

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سبق للسعودية أن لجأت لهذا الموقع للتعاقد مع لاعبين درجة ثالثة..

بدأت بعض الأندية السعودية، التخطيط من الآن وبشكلٍ قوي، للموسم الرياضي القادم 2025-2026؛ من أجل تحسين مستواها.

المسابقات المحلية في السعودية أصبحت محط اهتمام العالم أجمع؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

وأعقب صفقة رونالدو، قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وفي مختلف الأندية؛ مثل: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر) ورياض محرز (الأهلي)"، إلى جانب نيمار جونيور الذي لعب عامٍ ونصف مع الهلال، قبل العودة إلى فريق طفولته سانتوس، وغيرهم الكثير.

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