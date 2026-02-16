دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | في الجولة 15.. صفقة النصر الجديدة يبدع بعد السخرية منه وإصابة خطيرة قد تنهي موسم نجم الأهلي

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار يومي 15 و16 فبراير 2026؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الخامسة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج الكبيرة، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..