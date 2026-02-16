Goal.com
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | في الجولة 15.. صفقة النصر الجديدة يبدع بعد السخرية منه وإصابة خطيرة قد تنهي موسم نجم الأهلي

جولة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار يومي 15 و16 فبراير 2026؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الخامسة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج الكبيرة، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • الأخدود يسقط بـ"نتيجة مدوية".. والاتفاق يخطف "الصدارة"

    شهدت الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، سقوطًا مدويًا لـ"المتصدر" الأخدود؛ وذلك في مباراته ضد الفتح، مساء اليوم الإثنين.

    الأخدود سقط (0-5) ضد الفتح؛ وسط أداء مُخيب للآمال، منذ الدقيقة الأولى وحتى إطلاق صافرة النهاية.

    أما النموذجي؛ فقدّم واحدة من أفضل مبارياته في دوري جوّي للنخبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وكلل الفتح مباراته الرائعة ضد الأخدود؛ بخماسية كاملة عن طريق محمد عبدالمقصود، فيصل عبدالواحد، عثمان العثمان، سعد الشرفا وأحمد الجبل.

    ومن ناحيته.. استغل الاتفاق تعثر الأخدود؛ ليخطف منه "الصدارة" في الجولة 15 من مسابقة الدوري، بشكلٍ رسمي.

    خطف الاتفاق لـ"الصدارة"؛ جاء بعد فوزه المقنع على ضمك (2-0)، بواسطة كل من عبدالله البيشي وجلال السالم.

  • بعد السخرية منه.. صفقة النصر الجديدة ترد بقوة ضد الجبلين

    على جانب آخر.. واصل النصر مستوياته المُبهرة مؤخرًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    النصر ضرب الجبلين بـ"ثلاثية نظيفة"، مساء يوم الأحد؛ في مباراة شهدت تألُق الصفقة الشتوية الجديدة، النيجيري ديفيد إيفياتو أوجيجيفور.

    ديفيد الذي تعرض للسخرية، وقيل إنه لا يستطيع اللعب إلا "حافي القدمين"؛ اشترك في الشوط الثاني من المباراة، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

    وسجل اللاعب النيجيري هدفه، في الدقيقة 90 من عمر المباراة؛ وذلك بعدما حوّل عرضية متقنة برأسه، إلى داخل الشباك.

    وتكفل سعد حقوي وراكان الغامدي؛ بتسجيل هدفي النصر الأخريين، في شباك فريق الجبلين تحت 21 عامًا.

  • الهلال يواصل الزحف نحو "الصدارة".. وإصابة خطيرة لنجم الأهلي

    الثلاثي السعودي الكبير "الهلال، الاتحاد والأهلي"؛ جاءت نتائجهم متفاوتة، في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    الهلال واصل الزحف نحو "الصدارة"؛ وذلك بفوزه على نادي نيوم (2-1)، عن طريق صالح برناوي وتركي الغميل.

    وبخصوص الاهلي؛ فهو حقق فوزًا مهمًا للغاية (2-1) على البكيرية، يبعده نسبيًا عن مراكز "الهبوط".

    الأهلي افتتح النتيجة في الدقيقة الثالثة، بواسطة لاعبه العباس الجاسم؛ قبل أن يُعادل البكيرية في الدقيقة 90+2، عن طريقه محترفه أولابي سيميو.

    وبينما كان الجميع ينتظر نهاية اللقاء، بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ خطف منصور النخلي الفوز للراقي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

    إلا أن المباراة لم تكن كلها سعيدة للنادي الأهلي؛ حيث شهدت تعرض ظهيره يزن مدني، لإصابة خطيرة للغاية.

    وحسب أخصائي الإصابات الرياضية متعب الجريد لبرنامج "نجوم النخبة" عبر منصة "stc"؛ فإن إصابة مدني جاءت على مستوى "صابونة الركبة"، حيث قد يخضع لعملية جراحية سيغيب على إثرها من 3 إلى 4 أشهر.

     وفي النصف الآخر من مدينة جدة؛ لم يشفع تألُق المهاجم عمار الغامدي مع ناديه الاتحاد، للفوز على النجمة.

    الغامدي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"؛ في الخسارة المدوية للاتحاد (3-4) أمام النجمة، مساء اليوم الإثنين.

  • نتائج متفاوتة في باقي مباريات الجولة 15 من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من النتائج المتفاوتة، بصفةٍ عامة.

    أبرز هذه النتائج على الإطلاق؛ هي سقوط فريق التعاون تحت 21 عامًا ضد نظيره الفيحاء (1-2)، إلى جانب تعادل الشباب سلبيًا مع العدالة.

    أيضًا.. الوحدة بدأ في التراجع الكبير؛ فها هو يسقط (1-2) ضد الخلود في الجولة الخامسة عشر، بعدما خسر بخماسية نظيفة أمام النصر في الأسبوع الماضي.

    فيما يلي.. نتائج المباريات الأخرى في الجولة 15:

    * الرائد (0-1) الرياض.

    * الخليج (1-0) العروبة.

    * القادسية (3-2) الحزم.

  • جدول "ترتيب" دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة 15

    أسفرت الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، عن تغييرات مثيرة في مراكز المقدمة.

    نادي الأخدود فقد "صدارته" لجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ وذلك بعدما تجمد رصيده عند النقطة 32، عقب الهزيمة القاسية ضد الفتح.

    ولم يفقد الأخدود "صدارته" فقط؛ بل تراجع إلى المركز الرابع، خلف كل من الاتفاق والنصر والهلال تواليًا.

    الاتفاق أصبح "المتصدر" الجديد، برصيد 34 نقطة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن عملاق الرياض النصر، صاحب "الوصافة".

    ومن جانبه.. الهلال صعد إلى "المركز الثالث" بجدول الترتيب، برصيد 32 نقطة من 15 مباراة؛ وبفارق الأهداف فقط، عن فريق الأخدود تحت 21 عامًا.

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * الأهلي "السادس عشر": 17 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 13 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 8 نقاط.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة 15 من دوري جوّي

    الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 36 هدفًا في 12 مواجهة، بمعدل 3 أهداف في اللقاء الواحد.

    والغزارة التهديفية في الجولة 15؛ جاءت على الرغم من انتهاء مباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وهي تلك التي جمعت فريق الشباب تحت 21 عامًا مع نظيره العدالة.

    وتعتبر مباراة الاتحاد مع مستضيفه النجمة؛ هي الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذه الجولة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك برصيد 7 أهداف - 4 لأصحاب الأرض و3 للعميد -.

    ونجحت سبعة أندية في الحفاظ على نظافة شباكها، خلال الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري؛ في الوقت الذي قام فيه لاعب واحد فقط بالتسجيل بـ"الخطأ في مرماه"، وهو إلياس شيخ "القادسية".

    وتواصلت في الجولة الخامسة عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة الخامسة عشر؛ شاهدنا 3 كروت حمراء؛ حيث يظل عددًا مرتفعًا، رغم أنه أقل من الأسبوعين الماضيين تحديدًا.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

