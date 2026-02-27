دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صدارة الهلال مهددة في الجولة 17 وسط ترقب من النصر.. وعلى روبن نيفيش مشاهدة ما يحدث!

على مدار 4 أيام، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
على رأس هذه المباريات، القمة التي ستجمع الهلال "المتصدر" مع الأخدود "الرابع"؛ حيث ستكون كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب أمام مهمة الحفاظ على المركز الأول، الذي تم اقتناصه في الجولة الماضية.
ومن ناحيته.. سينتظر النصر "الوصيف"، أي تعثر للهلال أمام الأخدود، من أجل الانقضاض على الصدارة؛ وذلك حال فوزه على مستضيفه ضمك، مساء يوم الثلاثاء.
أما الاتفاق "الثالث" والفتح "الخامس"؛ سيكونان على موعد مع مباراتين سهلتين على الورق، عندما يلتقيا البكيرية والعدالة تواليًا.
وفيما يلي.. مباريات الجولة السابعة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:
- مباراة واحدة تُقام يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026
* السبت "الساعة 22:00".. الجبلين ضد الرياض.
- 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026
* الأحد "الساعة 22:00".. الفتح ضد العدالة.
* الأحد "الساعة 22:00".. البكيرية ضد الاتفاق.
* الأحد "الساعة 22:00".. القادسية ضد العروبة.
* الأحد "الساعة 22:00".. الوحدة ضد الأهلي.
* الأحد "الساعة 22:00".. التعاون ضد الحزم.
- 3 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026
* الإثنين "الساعة 22:00".. الشباب ضد الفيحاء.
* الإثنين "الساعة 22:00".. الخليج ضد نيوم.
* الإثنين "الساعة 22:00".. الهلال ضد الأخدود.
- 3 مباريات تُقام يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026
* الثلاثاء "الساعة 22:00".. الرائد ضد الاتحاد.
* الثلاثاء "الساعة 22:00".. النجمة ضد الخلود.
* الثلاثاء "الساعة 22:00".. ضمك ضد النصر.
