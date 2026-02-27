دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صدارة الهلال مهددة في الجولة 17 وسط ترقب من النصر.. وعلى روبن نيفيش مشاهدة ما يحدث!

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

Getty/Goal

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ16 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع السابع عشر.

الأسبوع السابع عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا السبت - الثامن والعشرين من فبراير 2026 -، على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مارس.

