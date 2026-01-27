Goal.com
مباشر
Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | فرصة ذهبية أمام جورج جيسوس.. "الغائب الكبير" يعود للتألق ولوحة فنية للنصر بقيادة يامال السعودية

النصر يمتلك نجومًا شباب رائعين..

قدّم فريق النصر تحت 21 عامًا، "لوحة فنية إبداعية" في مسابقة دوري جوّي للنخبة، مساء اليوم الثلاثاء؛ والتي تُنقل منافساتها بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

هذه اللوحة الإبداعية؛ جاءت خلال تعادل النصر (2-2) مع الاتفاق، في قمة مباريات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

stc tv JawwyGetty/Goal

  • لوحة فنية نصراوية ضد الاتفاق بقيادة "يامال السعودية"

    وفي هذا السياق.. تقدّم فريق النصر تحت 21 عامًا، بهدف مقابل لا شيء على نظيره الاتفاق، في الدقيقة 33 من عمر المباراة؛ التي جاءت ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    الهدف كان عبارة عن "لوحة فنية إبداعية"، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث جاء بـ"تيكي تاكا" داخل منطقة الـ18 الاتفاقية، بين الثلاثي عاصم محمد وعبدالملك الجابر وعبدالرحمن سفياني.

    عاصم مرر الكرة إلى الجابر؛ الذي قام بدوره بلعبها بـ"كعبه" إلى سفياني، ليسددها الأخير داخل الشباك الاتفاقية.

    • إعلان
  • Abdulrahman SufyaniSocial gfx/ Goal Arabia

    عبدالرحمن سفياني.. اسم يحتاج نظرة خاصة من جورج جيسوس في النصر

    أساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هو منح الفرصة للاعبين السعوديين الشباب، للمشاركة بشكلٍ مستمر.

    هذه المشاركة المستمرة، تُساهم في تطوير مستوى اللاعب السعودي الشاب؛ وبالتالي منحه فرصه لإثبات نفسه، أمام المدير الفني للفريق الأول بناديه.

    وهُنا.. بات من الضروري على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، أن يلقي نظرة على فريق تحت 21 عامًا؛ لرؤية أسماء مثل المهاجم عاصم محمد، والجوهرة الصغيرة عبدالرحمن سفياني.

    سفياني البالغ من العمر 17 سنة، والذي يُجيد في مركز الجناح الأيمن، يُطلق عليه اسم "يامال السعودية"؛ نظرًا للقدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.

    وفي كرة القدم الحديثة لم يعد للسن معنى، فنحن نُشاهد لاعبين يظهرون مع فرقهم في سن الـ16؛ بل أن الجوهرة الإسبانية لامين يامال نفسه، شارك مع ناديه برشلونة بعمر الخامسة عشر.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • Abdulmalik Al-Jaber Nassr 2026social gfx

    تألُق "الغائب الكبير" بشرى سارة لجورج جيسوس في النصر

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى أن مباراة فريق النصر تحت 21 عامًا ضد نظيره الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، حملت بشرى سارة إلى المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    نعم.. لاعب مثل متوسط الميدان عبدالملك الجابر، الذي تعاقد معه النصر صيف 2025، من نادي جيلييزنيتشار البوسني، لتدعيم كتيبة جيسوس في الفريق الأول لكرة القدم؛ عانى من إصابة قوية أبعدته عن الملاعب، منذ بداية الموسم.

    وبالتالي.. فإن ظهور الجابر في مباراة النصر والاتفاق، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، بل وتألقه أيضًا؛ بمثابة التدعيم القوي لجيسوس وكتيبته، فيما تبقى من الموسم الحالي.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0