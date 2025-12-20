دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | أسبوع الـ2 كلاسيكو .. لعبة "الكراسي المتحركة" تشعل صراع الصدارة في الجولة 11

على مدار 3 أيام مختلفة سنشهد 12 مباراة، تعد بالكثير من المُتعة والإثارة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

اليومان الأولين من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري جوّي للنخبة، سيكونان الأحد والإثنين "21 و22 ديسمبر 2025"؛ بينما سيكون الختام في الثاني والعشرين من شهر يناير 2026.

نعم.. الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباراة الشباب والقادسية، ضمن الجولة الحادية عشر، يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026؛ أي بعيدًا تمامًا عن جميع المواجهات الأخرى، التي ستُلعب غدًا الأحد وبعد الغد الإثنين.

وستكون الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة، عنوانًا لمباريات الكلاسيكو؛ حيث سيحل الهلال ضيفًا على الأهلي، بينما يواجه الاتحاد نظيره النصر.

ويدخل الأهلي الكلاسيكو الناري أمام الهلال؛ بعد يومين من إقالة مديره الفني الإسباني إدواردو هيجيراس، بسبب سوء النتائج.

ومن ناحيته.. الهلال سيلعب الكلاسيكو ضد الأهلي، على ملعب الأخير؛ وهو يضع عينيه على الصدارة فقط هذه المرة، منتظرًا تعثر منافسيه في القمة.

أما النصر لن يكون أمامه سوى الفوز على الاتحاد، في كلاسيكو يوم الإثنين المثير؛ وذلك بعد 3 تعثرات متتالية، في الجولات الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة.

وفيما يخص العميد الاتحادي؛ فهو سيبحث عن استعادة صدارته لدوري جوّي للنخبة من بوابة النصر، بعدما فقدها في الجولة الماضية.

لكن.. مساعي الاتحاد لاستعادة صدارته؛ ستتوقف على ما سيفعله الاتفاق - صاحب المركز الأول حاليًا -؛ عندما يستضيف الخلود مساء يوم الإثنين، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وفيما يلي.. مباريات الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

- 4 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025

* الأحد "الساعة 15:30".. نيوم ضد الحزم.

* الأحد "الساعة 17:55".. الرائد ضد الوحدة.

* الأحد "الساعة 18:00".. العروبة ضد ضمك.

* الأحد "الساعة 20:15".. الأهلي ضد الهلال.

saff

- 7 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025

* الإثنين "الساعة 15:00".. الخليج ضد الفتح.

* الإثنين "الساعة 15:20".. البكيرية ضد الجبلين.

* الإثنين "الساعة 17:30".. الاتفاق ضد الخلود.

* الإثنين "الساعة 17:35".. العدالة ضد النجمة.

* الإثنين "الساعة 17:50".. الرياض ضد التعاون.

* الإثنين "الساعة 17:55".. الفيحاء ضد الأخدود.

* الإثنين "الساعة 20:00".. الاتحاد ضد النصر.

saff

- مباراة واحدة تُقام يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026

* الخميس "الساعة 18:10".. الشباب ضد القادسية.

saff