أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | أسبوع الـ2 كلاسيكو .. لعبة "الكراسي المتحركة" تشعل صراع الصدارة في الجولة 11

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. 

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات العشر الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع انطلاق الأسبوع الحادي عشر.

الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد، الموافق 21 ديسمبر 2025.

  • مباريات مثيرة في الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار 3 أيام مختلفة سنشهد 12 مباراة، تعد بالكثير من المُتعة والإثارة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    اليومان الأولين من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري جوّي للنخبة، سيكونان الأحد والإثنين "21 و22 ديسمبر 2025"؛ بينما سيكون الختام في الثاني والعشرين من شهر يناير 2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    نعم.. الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباراة الشباب والقادسية، ضمن الجولة الحادية عشر، يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026؛ أي بعيدًا تمامًا عن جميع المواجهات الأخرى، التي ستُلعب غدًا الأحد وبعد الغد الإثنين.

    وستكون الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة، عنوانًا لمباريات الكلاسيكو؛ حيث سيحل الهلال ضيفًا على الأهلي، بينما يواجه الاتحاد نظيره النصر.

    ويدخل الأهلي الكلاسيكو الناري أمام الهلال؛ بعد يومين من إقالة مديره الفني الإسباني إدواردو هيجيراس، بسبب سوء النتائج.

    ومن ناحيته.. الهلال سيلعب الكلاسيكو ضد الأهلي، على ملعب الأخير؛ وهو يضع عينيه على الصدارة فقط هذه المرة، منتظرًا تعثر منافسيه في القمة.

    أما النصر لن يكون أمامه سوى الفوز على الاتحاد، في كلاسيكو يوم الإثنين المثير؛ وذلك بعد 3 تعثرات متتالية، في الجولات الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وفيما يخص العميد الاتحادي؛ فهو سيبحث عن استعادة صدارته لدوري جوّي للنخبة من بوابة النصر، بعدما فقدها في الجولة الماضية.

    لكن.. مساعي الاتحاد لاستعادة صدارته؛ ستتوقف على ما سيفعله الاتفاق - صاحب المركز الأول حاليًا -؛ عندما يستضيف الخلود مساء يوم الإثنين، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 4 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025

    * الأحد "الساعة 15:30".. نيوم ضد الحزم.

    * الأحد "الساعة 17:55".. الرائد ضد الوحدة.

    * الأحد "الساعة 18:00".. العروبة ضد ضمك.

    * الأحد "الساعة 20:15".. الأهلي ضد الهلال.

    - 7 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025

    * الإثنين "الساعة 15:00".. الخليج ضد الفتح.

    * الإثنين "الساعة 15:20".. البكيرية ضد الجبلين.

    * الإثنين "الساعة 17:30".. الاتفاق ضد الخلود.

    * الإثنين "الساعة 17:35".. العدالة ضد النجمة.

    * الإثنين "الساعة 17:50".. الرياض ضد التعاون.

    * الإثنين "الساعة 17:55".. الفيحاء ضد الأخدود.

    * الإثنين "الساعة 20:00".. الاتحاد ضد النصر.

    - مباراة واحدة تُقام يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026

    * الخميس "الساعة 18:10".. الشباب ضد القادسية.

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ حتى الآن على الأقل.

    بل أننا شاهدنا في آخر جولتين تحديدًا، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ كبير؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع الحادي عشر.

    نادي الاتفاق على سبيل المثال، استعاد صدارته لمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وذلك بعد نهاية الجولة العاشرة، برصيد 24 نقطة.

    ويتقدم الاتفاق الذي حقق 8 انتصارات مقابل هزيمتين فقط، بفارق نقطة وحيدة لا غير؛ عن كل من الاتحاد "الوصيف"، والحصان الأسود الأخدود "الثالث".

    ثم يأتي عملاق الرياض الهلال، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري جوّي، برصيد 21 نقطة من 10 مباريات؛ حيث حقق 6 انتصارات، مقابل 3 تعادلات وهزيمة.

    أي أننا من الممكن أن نُشاهد في الجولة الحادية عشر؛ الاتفاق يحافظ على صدارته، أو أن ينتزعها منه كل من الاتحاد أو الأخدود أو الهلال.

    وليس ببعيد عن مراكز المقدمة أيضًا؛ يتواجد كل من الفتح والنصر في "المركزين الخامس والسادس" على التوالي، برصيد 20 نقطة. 

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * نادي القادسية: المركز الحادي عشر بـ15 نقطة.

    * نادي الوحدة: المركز الثالث عشر بـ13 نقطة.

    * النادي الأهلي: المركز الرابع عشر بـ12 نقطة.

    * نادي الشباب: المركز الثالث والعشرين بـ4 نقاط.

    ورغم تذبذب نتائج القادسية على سبيل المثال، إلا أنه لا يزال في مركز يسمح له بلعب "المُلحق"؛ كما أن عملاق جدة الأهلي لا يزال لديه أملًا في ذلك، رغم معاناته منذ بداية الموسم.

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال العشر جولات الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 120 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 96 حالة فوز، مقابل 24 تعادلًا.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 6 لقاءات فقط، من أصل الـ120 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 343 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.9 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد فريق واحد في مسابقة دوري جوّي، لم يحقق أي انتصار في المسابقة حتى الآن - هو البكيرية -؛ بينما تتشارك 3 أندية كونها الأقل هزيمة، وذلك بخسارة واحدة فقط.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 10 جولات من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الاتفاق (8 فوز).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية (0 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (8 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الاتحاد، الأخدود والهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (28 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الخلود (4 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (5 أهداف).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (31 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    ويتصدر مفاجأة الموسم عبدالله آل عجيان، مهاجم نادي الأخدود، قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة؛ وذلك برصيد 8 أهداف، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.

    ويتساوى باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا، مع آل عجيان في صدارة هدافي دوري جوّي للنخبة؛ حيث سجل 8 أهداف هو الآخر، حتى الآن.

    وبالقرب من آل عجيان والعريني؛ يتواجد مهاجم نادي الاتحاد عمار الغامدي، الذي يملك في رصيده 7 أهداف.

    ومن ثم.. نشاهد أكثر من لاعب يملك 6 أهداف؛ أبرزهم على الإطلاق لؤي العبيدي، مهاجم فريق الهلال تحت 21 سنة.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ عبدالله آل عجيان (الأخدود) وباسم العريني (التعاون): 8 أهداف.

    * 2/ عمار الغامدي (الاتحاد): 7 أهداف.

    * 3/ لؤي العبيدي (الهلال)، جلال السالم (الاتفاق)، سلطان عيسى (الرياض) ومعاذ الحبيب (الجبلين): 6 أهداف.

    * 4/ عاصم محمد (النصر)، جيفرسون راموس (الفتح) وتركي الشعيفان (التعاون): 5 أهداف.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

