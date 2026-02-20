Goal.com
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | انتهى وقت الرفاهية.. الصراع يشتعل بين الهلال والنصر في الجولة 16

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ15 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع السادس عشر.

الأسبوع السادس عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد - الثاني والعشرين من فبراير 2026 -، على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 24 من نفس الشهر. 

  • مباريات مثيرة في الجولة السادسة عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار 3 أيام، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    على رأس هذه المباريات، القمة التي ستجمع الهلال "الثالث" مع الاتفاق "المتصدر"؛ حيث سيكون بإمكان كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب خطف المركز الأول، حال الفوز وتعثر النصر "الوصيف".

    وأساسًا.. النصر سيخوض مباراة في غاية الصعوبة أيضًا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك عندما يستضيف الفتح، صاحب المركز الخامس.

    ومن ناحيته.. الأهلي الذي بدأ عملية الهروب من "مراكز الهبوط"، سيواجه فريق الخليج تحت 21 عامًا؛ على أمل مواصلة الانتفاضة المُتأخرة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة السادسة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026

    * الأحد "الساعة 22:00".. العدالة ضد الرائد.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الأهلي ضد الخليج.

    * الأحد "الساعة 22:00".. نيوم ضد ضمك.
    * الأحد "الساعة 22:00".. الأخدود ضد الجبلين.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الحزم ضد الوحدة.

    - 5 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026

    * الإثنين "الساعة 22:00".. النصر ضد الفتح.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الخلود ضد القادسية.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. العروبة ضد البكيرية.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الاتحاد ضد التعاون.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الفيحاء ضد النجمة.

    - مباراتان يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026

    * الثلاثاء "الساعة 22:00".. الرياض ضد الشباب.

    * الثلاثاء "الساعة 22:00".. الاتفاق ضد الهلال.

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ حتى الآن على الأقل.

    بل أننا شاهدنا في آخر الجولات، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع السادس عشر.

    وخطف الاتفاق "صدارة" دوري جوّي للنخبة، بعد نهاية الجولة الماضية، وذلك برصيد 34 نقطة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق النصر تحت 21 عامًا، صاحب "الوصافة".

    وفي المركز الثالث.. يأتي عملاق الرياض الهلال برصيد 32 نقطة؛ وبفارق الأهداف فقط عن نادي الأخدود، الذي تراجع إلى الترتيب الرابع.

    وليس ببعيد عن رباعي المقدمة؛ يتواجد فريق الفتح تحت 21 عامًا في "المركز الخامس"، برصيد 27 نقطة.

    ويبتعد "النموذجي" بفارق 3 نقاط كاملة؛ عن العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد، صاحب "المركز السادس" في جدول الترتيب.

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * الأهلي "السادس عشر": 17 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 13 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 8 نقاط.

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الـ15 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 180 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 146 حالة فوز، مقابل 34 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 10 لقاءات فقط، من أصل الـ180 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 517 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.9 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد ناديان في مسابقة دوري جوّي 2025-2026، حققا أقل عدد من الانتصارات "مبارتان"؛ بينما فريق الهلال تحت 21 عامًا، هو الأقل هزيمة.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 15 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الاتفاق (11 فوزًا).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية والشباب (2 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (11 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (37 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الشباب (10 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (10 أهداف).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (39 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وحافظ باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا؛ على "صدارة" هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 12 هدفًا.

    وتقدّم عمار الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد المُتألق، إلى "وصافة" هدافي دوري جوّي للنخبة؛ برصيد 11 هدفًا من 15 جولة، بالتساوي مع نجم الاتفاق جلال السالم.

    ومن ناحيته.. يتواجد عبدالله آل عجيان المنتقل من الأخدود إلى نادي الخلود، خلال الميركاتو الشتوي، ومهاجم النصر عاصم محمد، في "المركز الثالث" بقائمة الهدافين؛ وذلك بعدما سجل كل منهما 10 أهداف، حتى الآن.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 12 هدفًا.

    * 2/ عمار الغامدي (الاتحاد) وجلال السالم (الاتفاق): 11 هدفًا.

    * 3/ عاصم محمد (النصر) وعبدالله آل عجيان (الخلود): 10 أهداف.

    * 4/ مؤيد الشراري (النجمة): 8 أهداف.

    * 5/ عبدالعزيز جرموش (الهلال)، مراد خضري (الوحدة)، جيفرسون راموس (الفتح): 7 أهداف.

    * 6/ لؤي العبيدي (الهلال)، سلطان عيسى (الرياض) ومعاذ الحبيب (الجبلين): 6 أهداف.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

