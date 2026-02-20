دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | انتهى وقت الرفاهية.. الصراع يشتعل بين الهلال والنصر في الجولة 16

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

Getty/Goal

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ15 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع السادس عشر.

الأسبوع السادس عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد - الثاني والعشرين من فبراير 2026 -، على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 24 من نفس الشهر.