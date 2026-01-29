Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من ملك الكعوب النصراوية إلى نيمار السعودي وخليفة عمر السومة.. 10 مواهب تخطف الأنظار في شهر يناير

دوري جوّي مسابقة مليئة بالمواهب الكروية الرائعة..

بينما تتجه أنظار العالم أجمع، إلى النجوم الكبار القادمين من الملاعب الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية؛ يثبت دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، أن الرهان الحقيقي يكمن في "الذهب الأخضر".

"الذهب الأخضر" أو المواهب السعودية الشابة، لم تكتفِ بمجرد اللعب في مسابقة حديثة تم إطلاقها في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بل أصبحت شريكًا أساسيًا في صناعة الحدث.

وأساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ هو إعطاء هذه المواهب فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر، لإثبات موهبتها الكروية الكبيرة.

وإذا نظرنا إلى شهر يناير من عام 2026، والتي لُعِبت فيه جولة وحيدة فقط هي الثانية عشر؛ سنُشاهد أن دوري جوّي للنخبة قدّم لنا 10 مواهب كروية مهمة للغاية، سنستعرضها في السطور القادمة..

stc tv JawwyGetty/Goal

  • 10/ عصام البحري - الرياض

    قدّم عصام البحري نفسه بقوة؛ وذلك خلال مباراة فريقه الرياض ضد عملاق الرياض الهلال، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    البحري الذي يجيد في الظهير الأيسر؛ كان كابوسًا حقيقًا للزعيم الهلالي، على النحو التالي:

    *  أولًا: الدخول من الطرف الأيسر إلى عمق الملعب؛ بامتياز.

    * ثانيًا: عرضيات متقنة؛ لا يستطيع دفاعات الهلال التعامل معها.

    * ثالثًا: تسديدات صاروخية بعيدة المدى؛ سواء من الطرف أو العمق.

    وأساسًا.. البحري سجل هدف الرياض الوحيد، في شباك فريق الهلال تحت 21 عامًا، من خلال تسديدة قوية بعيدة المدى.  

    • إعلان

  • 9/ عبدالملك الجابر - النصر

    بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة؛ عاد متوسط ميدان نادي النصر عبدالملك الجابر، للمشاركة في المباريات مجددًا.

    النصر تعاقد مع الجابر في صيف 2025، قادمًا من نادي جيلييزينتشار البوسني؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

    إلا أنه وحتى يستعيد حساسية المباريات، بعد الغياب الطويل عن الملاعب، تم اتخاذ قرار مشاركة هذا اللاعب مع فريق تحت 21 سنة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ حيث تألق بشكلٍ كبير في مواجهة الاتفاق ضمن منافسات الجولة 12، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الربط بين خطي الدفاع والهجوم؛ بامتياز.

    * ثانيًا: ثنائية رائعة مع الجناح الأيمن عبدالرحمن سفياني؛ خاصة عندما كان يقترب من الخط أو يدخل الأخير للعمق.

    * ثالثًا: تقديم لمحات فنية مبهرة؛ حيث يُمكن إطلاق اسم "ملك الكعوب" عليه بعد لقاء الاتفاق.

    وظهر الجابر في أكثر من لمحة فنية، وهو يمرر لزملائه بشكلٍ جمالي بـ"الكعب"؛ ومنها صناعته لهدف النصر الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، لمصلحة زميله سفياني.

  • 8/ عمار الهاجوج - القادسية

    واصل "موهبة" القادسية عمار الهاجوج، والذي يجيد في صناعة اللعب والجناح والمهاجم المتأخر، تقديم مستويات فنية كبيرة في مباريات فريقه، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    الهاجوج أكمل هذه المستويات الرائعة؛ وذلك خلال مواجهة الخليج ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، على النحو التالي:

    *  أولًا: مهارات فنية رائعة؛ تجعله يتجاوز المنافس في المساحات الضيقة.

    * ثانيًا: قراءة جيدة لتحركات زملائه؛ ما يسمح له بصناعة عديد الفرص لهم.

    * ثالثًا: تسديدات متقنة على مرمى المنافس؛ سواء من داخل منطقة الـ18 أو خارجها.

    وسجل الهاجوج هدف فوز القادسية (1-0) على الخليج؛ حيث جمع فيه بين مهارة المراوغة، ودقة التسديد.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • 7/ عبدالعزيز الجرموش - الهلال

    لا يُمكن أن تمر جولة واحدة فقط، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ دون أن يترك جناح نادي الهلال الشاب عبدالعزيز الجرموش، بصمة في مباريات فريقه.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    الجرموش كما ذكرنا سابقًا؛ هو الوريث الشرعي لقائد وجناح أيسر الهلال سالم الدوسري، إذا ما أخذ الفرصة كاملة.

    ويجمع نجم الزعيم الهلالي الشاب، كل ما يحتاجه لاعب الجناح الناجح؛ وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: سرعة الانطلاق؛ مع مرونة تغيير الحركة.

    * ثانيًا: مهارات فنية كبيرة؛ في حالات "1 ضد 1".

    * ثالثًا: قدرات رائعة؛ في الدخول من الطرف للعمق.

    * رابعًا: فاعلية كبيرة للغاية؛ في هز شباك المنافسين.

    وأثبت الجرموش كل هذه القدرات، خلال مواجهة نادي الرياض في الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث سجل هدفًا وتحصل على "ركلة جزاء"، ليقود الهلال للفوز (2-1).

  • 6/ باسم العريني - التعاون

     مرة أخرى.. أثبت نجم نادي التعاون باسم العريني، أنه أحد أهم المهاجمين الشباب في الكرة السعودية، في الوقت الحالي.

    العريني سجل هدفًا؛ ليقود التعاون للفوز (1-0) على عملاق جدة الأهلي، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    وهذا الهدف "رقم 10" لمهاجم التعاون الشاب، في مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لينفرد بـ"صدارة" قائمة الهدافين، وحيدًا.

    إلا أن تألق العريني لا يُمكن قياسه بالأهداف فقط؛ فهو يمتلك العديد من المميّزات التي يظهرها فوق أرضية الملعب، على النحو التالي:

    *  أولًا: لعب دور "المحطة" لباقي زملائه في صفوف التعاون.

    * ثانيًا: المشاركة الفعالة في بناء لعب التعاون كـ"منظومة".

    * ثالثًا: الفاعلية الكبيرة داخل منطقة الـ18 للمنافس.

    وتقريبًا.. العريني كان هدافًا أو من بين أفضل 3 هدافين على الأقل، لمسابقات الدوري السعودي في جميع الفئات السنية؛ قبل أن يصبح "الرقم الصعب"، في بطولة دوري جوّي للنخبة.

  • 5/ محمد الغانم - الخليج

    الحارس الأفضل في الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وبالتالي شهر يناير 2026؛ هو محمد الغانم، حامي عرين نادي الخليج.

    الغانم قدّم مستوى مبهر ضد فريق القادسية؛ رغم خسارة الخليج (0-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 12.

    ولولا هذا الحارس المتألق، لخسر الخليج بنتيجة ثقيلة أمام بنو قادس؛ حيث أظهر مجموعة من نقاط القوة التي يحتاجها أي حارس، وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: ثبات كبير في حالات الانفراد "1 ضد 1".

    * ثانيًا: خروج جيد من مرماه للتعامل مع العرضيات.

    * ثالثًا: ردات فعل سريعة جدًا مع التسديدات من خارج منطقة الـ18 أو داخلها.  

    وكل هذه المميّزات؛ هي التي تجعلنا نقول عن حارس ما، أنه سيكون له مستقبلًا كبيرًا مع عالم الساحرة المستديرة.

  • 4/ نواف البشري - الحزم

    بهدفين.. خطف مهاجم نادي الحزم نواف البشري، نجومية مباراة فريقه ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    البشري قاد الحزم للفوز (2-1) على الفيحاء؛ حيث سجل الهدفين بمهارتين مختلفتين، وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: المتابعة الرائعة داخل منطقة الـ18.

    * ثانيًا: الانطلاق الرائع من الخلف للأمام ثم التسديد القوي.

    أي أن البشري يجمع بين مواصفات المهاجم "التقليدي والعصري"؛ والتي تجعله يستحق أن ينضم لنجوم دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لشهر يناير 2026.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • 3/ يوسف الخضير - العروبة

    نجم نادي العروبة يوسف الخضير؛ أثبت أنه مهاجم "كما يقول الكتاب"، وذلك خلال مواجهة النجمة المثيرة.

    وسجل الخضير هدفين؛ ليقود العروبة للفوز (3-2) على النجمة، في الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    وذكرنا الخضير على أرضية الملعب، خلال مواجهة العروبة والنجمة، بالأسطورة السورية عمر السومة؛ وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: التمركز الصحيح داخل منطقة الـ18.

    * ثانيًا: استغلال الكرات الثانية الساقطة من المنافس.

    * ثالثًا: جودة رائعة في إنهاء الهجمات وهو ظهره للمرمى.

    والنقطة الثالثة تحديدًا أظهرها الخضير، في الهدف الثاني الشخصي في الدقيقة 31؛ حيث استقبل عرضيه وهو ظهره للمرمى، ورغم ذلك حوّلها بنجاح داخل الشباك.

    مثل هذه اللقطات قام بها السومة كثيرًا؛ تحديدًا عندما كان ينشط في صفوف العملاق الجدّاوي النادي الأهلي، في الفترة من 2014 إلى 2022.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • 2/ أحمد نمازي - ضمك

    من شاهد مباراة ضمك ضد العدالة، في الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ سيظن أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، عاد للملاعب السعودية من جديد.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    نيمار لعب في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2025؛ قبل العودة إلى نادي طفولته سانتوس البرازيلي، في صفقة انتقال حر.

    ونحن شاهدنا اللاعب أحمد نمازي، جناح أيسر نادي ضمك؛ كما ولو كان يستحضر روح نيمار معه في الملعب، خلال مواجهة العدالة.

    نمازي سجل هدفين، ليقود ضمك للفوز (3-0) على العدالة؛ حيث حملت ثنائيته مهارات فنية مبهرة، على النحو التالي:

    * الهدف الأول: انطلاقة من الجناح الأول؛ ثم مراوغة والدخول للعمق، فتسديدة صاروخية بعيدة المدى تسكن الشباك.

    * الهدف الثاني: انطلاق صاروخية بعد تمريرة طولية من زميله؛ ثم تجاوز مدافع المنافس في سباق السرعات، فمراوغة الحراس بشكلٍ مبهر مع اسكان الكرة في الشباك.

    ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو ملخص لهدفي نمازي ضد العدالة، والذي جعل منهما لمحة فنية فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    ولن نكذب إذا قلنا أن هدفي نجم ضمك؛ فيهما الكثير من المتعة التي كان يقدمها لنا نيمار في مسيرته الكروية، بعيدًا عن المقارنة الشخصية بين الثنائي بالطبع.

  • 1/ مراد خضري - الوحدة

    لو عُدنا إلى الوراء  قليلًا؛ سنجد أننا ذكرنا في تقريرنا أن مهاجم العروبة يوسف الخضير، ذكرنا بالأسطورة السورية عمر السومة.

    إلا أننا الآن سنتحدث عن لاعب؛ كان يُقال في بداية مسيرته الكروية، أنه وريث عرش السومة بالفعل.

    اللاعب الذي نقصده هُنا؛ ليس إلا مراد خضري، ابن الأهلي السابق ومهاجم نادي الوحدة حاليًا.

    خضري كان يلقب عندما كان في الفئات السنية للأهلي، بأنه السومة الجديد؛ ولكنه ضل طريقه سريعًا، ليصل في النهاية إلى نادي الوحدة.

    وها هو اللاعب، يحاول أن يعود إلى طريق النجومية مجددًا؛ وذلك من بوابة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وقد تكون مباراة البكيرية هي الانطلاقة الحقيقية؛ حيث سجل خضري 3 أهداف "هاتريك"، ليقود فريقه للفوز (4-0) في الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    ومن هُنا.. استحق مراد خضري أن يحصل على نجومية الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، وبالتالي شهر يناير 2026.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!
0