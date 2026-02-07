Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | في الجولة 14.. قاهر المتصدر يهدد أحلام النصر والفتح يخطف الأنظار بعد "اشتباك الأصدقاء"

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ13 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع انطلاق الأسبوع الرابع عشر.

الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد - الثامن من فبراير 2026 -، على أن ينتهي يوم الإثنين الموافق 9 من نفس الشهر. 

  • مباريات مثيرة في الجولة الرابعة عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار يومين، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    على رأس هذه المباريات، التي ستخطف الأنظار في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري؛ اللقاء الذي سيجمع فريق النصر تحت 21 عامًا، مع نظيره الوحدة.

    ولن تكون هذه المباراة سهلة أبدًا؛ حيث سيواجه النصر صاحب "المركز الثالث"، فريق لم يعرف الهزيمة منذ 7 جولات - وهو الوحدة -.

    ويمتلك الفريق المكي الفائز على الأخدود "المتصدر"، في الجولة الماضية؛ نجمًا مُتفجرًا في الوقت الحالي وهو المهاجم مراد الخضري، الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في آخر مباراتين.

    أما ثاني المباريات التي تخطف الأنظار في الجولة الرابعة عشر؛ تلك التي ستجمع الأخدود صاحب "الصدارة" كما ذكرنا، مع نادي القادسية.

    ومن ناحيتهما.. عملاقا السعودية الهلال والاتحاد سيكونان على موعد مع مباراتين سهلتين - على الورق -؛ حيث سيواجه الزعيم نظيره الفيحاء، بينما سيضرب العميد موعدًا مع ضمك.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 7 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026

    * الأحد "الساعة 16:00".. الحزم ضد الفتح.

    * الأحد "الساعة 18:05".. الاتفاق ضد النجمة.

    * الأحد "الساعة 18:15".. النصر ضد الوحدة.

    * الأحد "الساعة 18:20".. الرياض ضد البكيرية. 

    * الأحد "الساعة 18:35".. الخلود ضد الجبلين. 

    * الأحد "الساعة 18:40".. العروبة ضد الشباب.

    * الأحد "الساعة 20:30".. الأهلي ضد الرائد.

    Jawwy Elite League U21saff

    - 5 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026 

    * الإثنين "الساعة 16:00".. الأخدود ضد القادسية.

    * الإثنين "الساعة 16:15".. نيوم ضد التعاون.

    * الإثنين "الساعة 18:15".. الفيحاء ضد الهلال.

    * الإثنين "الساعة 20:10".. الاتحاد ضد ضمك.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. العدالة ضد الخليج.

    Jawwy Elite League U21saff

    • إعلان

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ حتى الآن على الأقل.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    بل أننا شاهدنا في آخر 5 جولات تحديدًا، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع الرابع عشر.

    و"يتصدر" فريق الأخدود تحت 21 عامًا، جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الاتفاق "الوصيف".

    وفي المركز الثالث.. يأتي عملاق الرياض النصر برصيد 27 نقطة؛ وبفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال "الرابع"، صاحب الـ26 نقطة.

    وليس ببعيد عن رباعي المقدمة؛ يتواجد فريق التعاون تحت 21 عامًا في "المركز الخامس"، برصيد 25 نقطة.

    ويبتعد سكري القصيم بفارق نقطة وحيدة فقط؛ عن كل من الفتح "السادس" والاتحاد "السابع"، اللذين يمتلكان 24 نقطة في رصيديهما.

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * الأهلي "الثامن عشر": 13 نقطة.

    * الرائد "العشرون": 12 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 7 نقاط.

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الـ13 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 156 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 125 حالة فوز، مقابل 31 تعادلًا.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 8 لقاءات فقط، من أصل الـ156 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 444 أهداف إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.8 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    وتوجد 4 أندية في مسابقة دوري جوّي 2025-2026، حققت أقل عدد من الانتصارات "مبارتان"؛ بينما فريق الهلال تحت 21 عامًا، هو الأقل هزيمة.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 13 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الأخدود والاتفاق (9 فوز).

    * الأقل انتصارًا: العدالة، الخلود، البكيرية والشباب (2 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (10 خسارات).

    * الأقل هزيمة: الهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (33 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الخلود (7 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (10 أهداف).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (37 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وحافظ باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا؛ على "صدارة" هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 10 أهداف.

    وتقدّم عاصم محمد، مهاجم نادي النصر المُتألق، إلى "وصافة" هدافي دوري جوّي للنخبة؛ برصيد 9 أهداف من 13 جولة، حتى الآن.

    ومن ناحيتهم.. يتواجد جلال السالم "الاتفاق"، عمار الغامدي "الاتحاد" وعبدالله آل عجيان "الأخدود"، في المركز الثالث بقائمة هدافي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    ويمتلك الثلاثي 8 أهداف في رصيدهم؛ وبفارق هدف واحد عن مراد خضري "الوحدة"، وجناح الهلال عبدالعزيز جرموش.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 10 أهداف. 

    * 2/ عاصم محمد (النصر): 9 أهداف.

    * 3/ عمار الغامدي (الاتحاد)، جلال السالم (الاتفاق) وعبدالله آل عجيان (الأخدود): 8 أهداف. 

    * 4/ عبدالعزيز جرموش (الهلال) ومراد خضري (الوحدة): 7 أهداف.

    * 5/ لؤي العبيدي (الهلال)، جيفرسون راموس (الفتح)، سلطان عيسى (الرياض) ومعاذ الحبيب (الجبلين): 6 أهداف.

  • الفتح.. نادٍ ستُسلط عليه الأضواء في الجولة الرابعة عشر

    الآن.. سننتقل إلى نقطة جديدة؛ وهي نادٍ ستُسلط عليه الأضواء في الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    النادي المقصود هُنا؛ هو الفتح صاحب "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 24 نقطة.

    خطف الفتح للأضواء في الجولة 14؛ يأتي بعد الواقعة الغريبة التي شهدها فريق تحت 21 عامًا، خلال الأسبوع الماضي.

    وخلال الجولة 13، وتحديدًا في المباراة التي تعادل فيها الفتح (1-1) مع الخلود؛ دخل اثنان من نجوم النموذجي في اشتباكات، وهما عثمان العثمان وسعد الشرفا.

    العثمان احتج بشدة على الشرفا، بسبب عدم تمرير الكرة له؛ الأمر الذي أدى إلى اشتباكهما، قبل تدخل حكم المباراة.

    حكم المباراة أشهر الكارت الأصفر في وجه اللاعبين؛ وبما أن العثمان كان يمتلك إنذارًا أساسًا، فقد تم "طرده" من المباراة.

    ولذلك.. ستكون الأضواء مُسلطة على الفتح، في الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي؛ للوقوف على الأجواء في هذا الفريق، بعد اشتباكات الأصدقاء.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0