دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "حصل على معاملة خاصة من كريستيانو رونالدو".. نجم النصر يتقدم 10 مواهب خطفت الأنظار في شهر فبراير

بينما تتجه أنظار العالم أجمع، إلى النجوم الكبار القادمين من الملاعب الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية؛ يثبت دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، أن الرهان الحقيقي يكمن في "الذهب الأخضر".

"الذهب الأخضر" أو المواهب السعودية الشابة، لم تكتفِ بمجرد اللعب في مسابقة حديثة تم إطلاقها في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بل أصبحت شريكًا أساسيًا في صناعة الحدث.

وأساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ هو إعطاء هذه المواهب فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر، لإثبات موهبتها الكروية الكبيرة.

وإذا نظرنا إلى شهر فبراير من عام 2026، سنُشاهد أن دوري جوّي للنخبة قدّم لنا 10 مواهب كروية مهمة للغاية، معظمها من أبناء المملكة وبعضها من المحترفين الأجانب؛ وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

Getty/Goal



