دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الجولة 13.. كلاسيكو الهلال والاتحاد يتصدر قمم "الأسبوع الناري" ومدرب الأهلي يتحدى الجميع

على مدار يومين، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

في مقدمة هذه المباريات؛ كلاسيكو السعودية الكبير الذي يجمع بين الهلال "الثالث" والاتحاد "السادس"، في العاصمة الرياض.

هذا الكلاسيكو سيكون مهمًا جدًا؛ من أجل اقتراب الزعيم خطوة جديدة نحو "الصدارة"، أو استعادة العميد نغمة الانتصارات بعد تراجع كبير في النتائج مؤخرًا.

ومن ناحيته.. نادي الأخدود الذي خطف "الصدارة" في الجولة 12؛ سيكون على موعد مع مباراة معقدة ضد فريق الوحدة، الذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر ست مباريات.

ولن تقل مباراة نادي الاتفاق "الوصيف"، صعوبة عن مهمة الأخدود؛ وذلك عندما يواجه التعاون، صاحب "المركز السابع".

أما فريق النصر تحت 21 عامًا، سيضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره القادسية، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

كذلك.. سنكون على موعد مع مباراة ممتعة بين الأهلي والشباب؛ بعيدًا عن كون الفريقين يعانيان أساسًا في مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفيما يلي.. مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

- 6 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026

* الأحد "الساعة 15:50".. النجمة ضد نيوم.

* الأحد "الساعة 16:55".. التعاون ضد الاتفاق.

* الأحد "الساعة 17:10".. البكيرية ضد العدالة.

* الأحد "الساعة 18:15".. الرائد ضد العروبة.

* الأحد "الساعة 18:50".. الوحدة ضد الأخدود.

* الأحد "الساعة 21:00".. الهلال ضد الاتحاد.

saff

- 6 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026

* الإثنين "الساعة 18:00".. الخليج ضد الرياض.

* الإثنين "الساعة 18:00".. القادسية ضد النصر.

* الإثنين "الساعة 18:05".. الفتح ضد الخلود.

* الإثنين "الساعة 18:35".. الجبلين ضد الحزم.

* الإثنين "الساعة 18:45".. ضمك ضد الفيحاء.

* الإثنين "الساعة 20:30".. الشباب ضد الأهلي.

saff