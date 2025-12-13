Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط معركة الهدافين الشرسة .. الأهلي يحلم بـ"الملحق" والاتحاد مهدد بخسارة صدارته في الجولة 10

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. 

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات التسع الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع انطلاق الأسبوع العاشر.

الأسبوع العاشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد "14 ديسمبر 2025"، على أن يُسدل الستار عليه يوم الإثنين المقبل.

  • مباريات مثيرة في الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة

    على مدار يومين سنشهد 12 مباراة، تعد بالكثير من المُتعة والإثارة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    أبرز هذه المباريات على الإطلاق؛ القمة التي ستجمع بين عملاق جدة الاتحاد مع نادي الأخدود، على معلب الأخير في نجران.

    نعم.. هذه القمة ستخطف كل الأضواء في الجولة العاشرة؛ كونها تجمع الاتحاد "المتصدر" بـ22، مع "وصيفه" الأخدود الذي يملك نفس عدد النقاط.

    أما نادي الاتفاق "الثالث"، والذي سقط في آخر جولتين من عمر دوري جوّي للنخبة؛ سيكون أمام مهمة معقدة في الجولة العاشرة، عندما يحل ضيفًا على الحزم "السابع".

    أيضًا.. تبرز مباراة عملاق رياض النصر "الخامس" أمام الفيحاء "العاشر"؛ حيث سيحاول الفريق الأصفر العودة إلى سكة الانتصارات مجددًا، وعدم الابتعاد عن القمة كثيرًا.

    ومن ناحيته.. الهلال "السادس" تنتظره مباراة في المتناول - على الورق -، ضد فريق العروبة تحت 21 عامًا؛ بينما سيسعى الأهلي "الخامس عشر" لمواصلة انتفاضته، ودخول مراكز "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة.

    مساعي الأهلي لاقتحام مراكز "الملحق"؛ ستكون من بوابة مباراته ضمك، صاحب المركز الحادي والعشرين في جدول ترتيب الدوري.

    وبخلاف هذه المباريات؛ فنحن سنكون أمام العديد من المواجهات الأخرى المثيرة، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025

    * الأحد "الساعة 15:20".. الحزم ضد الاتفاق.

    * الأحد "الساعة 17:30".. القادسية ضد الرائد.

    * الأحد "الساعة 17:30".. الفتح ضد البكيرية.

    * الأحد "الساعة 18:00".. الجبلين ضد الخليج.

    * الأحد "الساعة 18:10".. الأخدود ضد الاتحاد.

    - 7 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025

    * الإثنين "الساعة 15:15".. النجمة ضد الرياض.

    * الإثنين "الساعة 15:20".. الخلود ضد نيوم.

    * الإثنين "الساعة 17:45".. الهلال ضد العروبة.

    * الإثنين "الساعة 17:45".. النصر ضد الفيحاء.

    * الإثنين "الساعة 17:50".. التعاون ضد العدالة.

    * الإثنين "الساعة 18:15".. ضمك ضد الأهلي.

    * الإثنين "الساعة 20:00".. الوحدة ضد الشباب.

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ حتى الآن على الأقل.

    نادي الاتحاد نجح في انتزاع "صدارة" دوري جوّي للنخبة، عن جدارة واستحقاق؛ وذلك بعد فوزه الكبير على الحزم (4-1)، في الجولة التاسعة "الماضية".

    بفوزه على الحزم؛ وصل العميد الاتحادي إلى نقطته الـ22 من 9 مباريات، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن الأخدود أو الحصان الأسود للمسابقة.

    الأخدود يقدّم مستويات مبهرة، في النسخة الأولى من هذه المسابقة الحديثة؛ حيث جمع 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل، مقابل تعرضه لهزيمة وحيدة فقط.

    ثم يأتي نادي الاتفاق في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري جوّي، برصيد 21 نقطة من 9 مباريات؛ بعدما كان يسيطر على "الصدارة"، طوال الجولات الثماني الأولى.

    ويتشارك ناديا الفتح والنصر بنفس عدد النقاط "19"، في المركزين الرابع والخامس بجدول ترتيب دوري جوّي، على التوالي.

    ويتفوق الفتح والنصر بفارق نقطة وحيدة فقط، عن فريق الهلال تحت 21 عامًا صاحب المركز السادس؛ والذي يملك 18 نقطة في رصيده، جمعها من 5 فوز و3 تعادل مقابل هزيمة.

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * نادي القادسية: المركز الثاني عشر بـ12 نقطة.

    * النادي الأهلي: المركز الخامس عشر بـ11 نقاط.

    * نادي الشباب: المركز الثالث والعشرين بـ3 نقاط.

    ورغم تذبذب نتائج القادسية على سبيل المثال، إلا أنه لا يزال في مركز يسمح له بلعب "المُلحق"؛ كما أن الأهلي يبدو أن بدأ ينتفض بقوة مؤخرًا، بعدما تعادل مع النصر ثم فاز النجمة.

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال التسع جولات الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 108 مباريات مختلفة؛ أسفرت عن 89 حالة فوز، مقابل 19 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 6 لقاءات فقط، من أصل الـ108 مباريات الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 310 أهداف إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.9 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد فريق واحد في مسابقة دوري جوّي، لم يحقق أي انتصار في المسابقة حتى الآن - هو البكيرية -؛ بينما تتشارك 3 أندية فقط كونها الأقل هزيمة، وذلك بخسارة واحدة فقط.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 8 جولات من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الاتحاد، الأخدود والاتفاق (7 فوز).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية (0 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (8 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الاتحاد، الأخدود والهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (25 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الخلود (4 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (4 أهداف).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (29 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    ويتساوى 3 نجوم شباب في "صدارة" هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 7 أهداف بعد مرور 9 جولات؛ وهم: "عبدالله آل عجيان (الأخدود)، باسم العريني (التعاون) وعمار الغامدي (الاتحاد)".

    وخلف هذا الثلاثي مُباشرة؛ يأتي 6 أسماء بنفس العدد من الأهداف "5"، على رأسهم كل من لؤي العبيدي "الهلال" وعاصم محمد "النصر".

    ويعتبر النجم الرأس أخضري جيفرسون راموس، جناح نادي الفتح؛ هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يتواجد في قائمة الهدافين العشر في دوري جوّي للنخبة، برصيد 5 أهداف.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ عبدالله آل عجيان (الأخدود)، باسم العريني (التعاون) وعمار الغامدي (الاتحاد): 6 أهداف.

    * 2/ لؤي العبيدي (الهلال)، عاصم محمد (النصر)، جلال السالم (الاتفاق)، تركي الشعيفان (التعاون)، جيفرسون راموس (الفتح) ومعاذ الحبيب (الجبلين): 5 أهداف.

    * 3/ خالد عبدالجواد (الحزم): 4 أهداف.

    وبعيدًا عن لغة الأهداف.. أثبت عدد كبير من اللاعبين، موهبتهم الفذة في دوري جوّي للنخبة؛ مثل: حارس النصر مبارك البوعينين، جوهرة الخليج عبدالله زين الدين، متوسط ميدان الهلال راكان الجمعان وغيرهم الكثير.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

