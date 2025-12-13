دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط معركة الهدافين الشرسة .. الأهلي يحلم بـ"الملحق" والاتحاد مهدد بخسارة صدارته في الجولة 10

على مدار يومين سنشهد 12 مباراة، تعد بالكثير من المُتعة والإثارة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

أبرز هذه المباريات على الإطلاق؛ القمة التي ستجمع بين عملاق جدة الاتحاد مع نادي الأخدود، على معلب الأخير في نجران.

نعم.. هذه القمة ستخطف كل الأضواء في الجولة العاشرة؛ كونها تجمع الاتحاد "المتصدر" بـ22، مع "وصيفه" الأخدود الذي يملك نفس عدد النقاط.

أما نادي الاتفاق "الثالث"، والذي سقط في آخر جولتين من عمر دوري جوّي للنخبة؛ سيكون أمام مهمة معقدة في الجولة العاشرة، عندما يحل ضيفًا على الحزم "السابع".

أيضًا.. تبرز مباراة عملاق رياض النصر "الخامس" أمام الفيحاء "العاشر"؛ حيث سيحاول الفريق الأصفر العودة إلى سكة الانتصارات مجددًا، وعدم الابتعاد عن القمة كثيرًا.

ومن ناحيته.. الهلال "السادس" تنتظره مباراة في المتناول - على الورق -، ضد فريق العروبة تحت 21 عامًا؛ بينما سيسعى الأهلي "الخامس عشر" لمواصلة انتفاضته، ودخول مراكز "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة.

مساعي الأهلي لاقتحام مراكز "الملحق"؛ ستكون من بوابة مباراته ضمك، صاحب المركز الحادي والعشرين في جدول ترتيب الدوري.

وبخلاف هذه المباريات؛ فنحن سنكون أمام العديد من المواجهات الأخرى المثيرة، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وفيما يلي.. مباريات الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

- 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025

* الأحد "الساعة 15:20".. الحزم ضد الاتفاق.

* الأحد "الساعة 17:30".. القادسية ضد الرائد.

* الأحد "الساعة 17:30".. الفتح ضد البكيرية.

* الأحد "الساعة 18:00".. الجبلين ضد الخليج.

* الأحد "الساعة 18:10".. الأخدود ضد الاتحاد.

- 7 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025

* الإثنين "الساعة 15:15".. النجمة ضد الرياض.

* الإثنين "الساعة 15:20".. الخلود ضد نيوم.

* الإثنين "الساعة 17:45".. الهلال ضد العروبة.

* الإثنين "الساعة 17:45".. النصر ضد الفيحاء.

* الإثنين "الساعة 17:50".. التعاون ضد العدالة.

* الإثنين "الساعة 18:15".. ضمك ضد الأهلي.

* الإثنين "الساعة 20:00".. الوحدة ضد الشباب.

