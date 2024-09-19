"بين شبح ألفاريز ولقطة تاريخية أنقذت آرسنال" .. ليلة الأبطال الساخنة تعلن جاهزية تشابي ألونسو لتدريب ريال مدريد

نتائج "منطقية" في ليلة الخميس..

"إذا أردت المزيد من الأدرينالين في جسدك؛ فليس عليك سوى مشاهدة ليالي دوري أبطال أوروبا"؛ فهذه المسابقة القارية الأغلى في العالم، لا يُمكن أن تخلو من الإثارة والتشويق.

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وبالفعل.. شهدت "الليلة الأخيرة" من الجولة الأولى بمرحلة الدوري، في مسابقة أبطال أوروبا 2024-2025، أحداثًا ساخنة للغاية؛ أبرزها في مواجهة آرسنال الإنجليزي، مع مستضيفه الإيطالي أتالانتا.

وسقط آرسنال في فخ التعادل السلبي (0-0)، مع بطل الدوري الأوروبي أتالانتا، في الوقت الذي فاز فيه باير ليفركوزن الألماني، تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، بأربعة أهداف دون رد، على فينورد روتردام الهولندي.

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ومن ناحيته.. خطف أتلتيكو مدريد الإسباني، فوزًا صعبًا من لايبزيج الألماني، بهدفين مقابل واحد؛ وهي نفس النتيجة التي عاد بها العملاق البرتغالي بنفيكا، من ملعب النجم الأحمر الصربي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، ملخص لأبرز الأحداث والنقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد هذه المباريات الأربع المثيرة، في ليلة الخميس..