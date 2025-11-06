Florentino Perez Barcelona Lamine Yamal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

بعد نجاة برشلونة وغرق الغواصات .. "ثورة الصغار" تضرب أحلام السوبر ليج وتزيل أوهام الجولة السابقة!

بين جولتين .. تتغير كل مفاهيم كرة القدم

من صفحات التاريخ إلى ملاعب كرة القدم، نرى ما يشبه بثورة "الكادحين" ضد النبلاء، والفوارق بين "البروليتاريا والبرجوازية"، كما أسمى كارل ماركس، طبقات المجتمع الرأسمالي.

بمنظور كرة القدم، هناك الكثير من القصص الملهمة، التي تعكس ثورة الأندية الصغرى، في عالم سيطرة الكبار على اللعبة، ولعلّ المثال الأبرز على ذلك، هو تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "2015-2016"، بعدما كان يصارع الهبوط في الموسم السابق.

لماذا أقول ذلك؟ لأن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا "2025-2026"، كانت مثالًا حقيقيًا على ما يمكن وصفه بـ"ثورة الصغار"، وردًا صريحًا من قلب الملعب على كل من انتقدوا النظام الجديد بـ"غياب العدل" وسهولة مباريات بعض الفرق مقارنة بأخرى، والحديث حول الفوارق بين الأندية الكبرى والصغرى.

  • ماذا تغير في جولة واحدة؟

    إذا ما نظرنا إلى الجولة الثالثة، سنشاهد فوارق هائلة بين الأندية الكبرى والصغرى؛ حيث شاهدنا برشلونة يزلزل أولمبياكوس (6-1) وبوروسيا دورتموند يكتسح كوبنهاجن (4-2)، وبايرن ميونخ يفوز دون عناء على كلوب بروج (4-0)، وإنتر يعبر أونيون سان خيلواز (4-0).

    عندما تشاهد بعض المباريات، تقول إنها محسومة قبل بدء الدقيقة الأولى، في ظل الفوارق - التاريخية والفنية - إلا أن الجولة الرابعة أزالت هذا الأمر تمامًا.

    برشلونة ينجو بـ"نقطة" أمام كلوب بروج

    مهما كان الحديث حول أي نقطة إيجابية تتعلق بأداء برشلونة، إلا أن ما قدمه أمام كلوب بروج، كان أشبه بنسخة كارثية مع هانزي فليك، بعد التعادل (3-3).

    أصحاب الأرض تقدموا 3 مرات، عن طريق نيكولو تريسولدي وكارلوس فوربش "هدفين"، فيما خرج برشلونة بأقل الخسائر، بثلاثية فيران توريس ولامين يامال وكريستوس تزوليس بـ"الخطأ في مرماه".

    المباراة كشفت عن أخطاء دفاعية قاتلة، استغلها لاعبو كلوب بروج على الوجه الأمثل، بتمريرات بينية ضربت الخطوط الخلفية بكل سهولة، ناهيك عن انخفاض المستوى في الفريق الكتالوني.

    تشيلسي يتعادل مع كاراباخ

    عندما يشارك كاراباخ "قره باغ" الأذربيجاني في مجموعات دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، لم يتوقع أحد بأن ينجح في اقتناص نقطة من تشيلسي، صانع المفاجأة بتتويجه بطلًا لكأس العالم للأندية 2025.

    رغم أن إستيفاو سجل هدف الأسبقية لتشيلسي، إلا أن كاراباخ حصل على فرصة التقدم، بهدفي لياندرو أندرادي وماركو يانكوفيتش "من علامة الجزاء"، فيما نجح أليخاندرو جارناتشو في التعادل.

    وجاءت غرابة المباراة، في محاولات تشيلسي الذي سجل هدفين من 4 تسديدات على المرمى، وسط 16 تسديدة كانت إجمالي فرص البلوز، فيما وقّع كاراباخ على 3 تسديدات على المرمى فقط من أصل 9، سجلوا منها الهدفين.

    إنتر ينجو والغواصات تغرق في قبرص

    المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، يكفي أن نشاهد فياريال، الذي بلغ نصف النهائي في 2006 و2022، يسقط في فخ الهزيمة أمام  بافوس القبرصي، الذي يشارك في التشامبيونزليج لأول مرة، بهدف نظيف سجله ديريك لوكاسين.

    وعلى ملعب جوسيبي مياتزا، شاهدنا إنتر، وصيف النسخة الماضية، وهو ينجو من مفاجآت كيرات ألماتي الكازاخستاني، بالفوز عليه بنتيجة (2-1).

    ورغم سيطرة إنتر على مجريات اللعب، إلا أن كتيبة كييفو تأخرت في التقدم الذي جاء عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 45، فيما حقق كيرات التعادل عن طريق أوفري آراد، قبل أن ينجو كارلوس أوجوستو بنقاط النيراتزوري، بالهدف الثاني.

    مفاجآت دوري الأبطال مستمرة

    رغم أننا لا نزال في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، إلا أن المفاجآت لا تزال مستمرة في أبطال أوروبا، منذ تطبيق النظام الجديد في موسم 2024-2025.

    لا ينسى أحد، ما حدث في الموسم الماضي، عندما اضطر ريال مدريد وبايرن ميونخ وميلان وباريس سان جيرمان للعب "ملحق" التأهل إلى دور الـ16، وحلول مانشستر سيتي في المركز الـ22، بعدما اقتنص 11 نقطة فقط من 8 مباريات.

    ومع الوصول لنهاية النصف الأول من مرحلة الدوري في موسم 2025-2026، نشاهد أندية مثل مارسيليا ويوفنتوس في ترتيب الأندية التي ينتظرها "الخروج المبكر"، وكذلك بنفيكا وأياكس اللذين يحتلان المركزين الأخيرين "35 و36"، فيما يتواجد برشلونة وتشيلسي، بطل العالم، وأتلتيكو مدريد، برفقة كاراباخ وبافوس في ترتيب الأندية التي تشارك في ملحق ثمن النهائي.

    ضربة لفكرة "السوبر ليج"

    قبل أيام، جاء الحديث حول اتجاه ريال مدريد لـ"مقاضاة" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مع مطالبته بتعويض مالي قدرها 4.5 ملايين يورو؛ بسبب الأضرار التي طالت النادي، بداعي تعمد المماطلة حول إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

    ما هو السوبر ليج؟ هو اقتراح تنباه نادي ريال مدريد، بإقامة بطولة كرة قدم سنوية، تجمع بين 15 ناديًا يشاركون فيها بصفة دائمة، وخمسة آخرين يمكنهم التأهل بناءً على الأداء في الموسم الأخير من الدوري المحلي.

    ولعلّ أحد أفكار هذه البطولة، هو ضمان استمرار التشويق بمواجهات مؤكدة تجمع بين الأندية الكبرى، فيما لاقى "السوبر ليج" انتقادات عنيفة، كونها ستكون بطولة نخبوية وتفتقر إلى القدرة التنافسية.

    ومع انسحاب الأندية الأعضاء تلو الآخر، من المسابقة التي كان يرأسها فلورنتينو بيريز، بقي برشلونة وريال مدريد فقط، حيث أعلن 10 أندية من أصل 12، انسحابهم، وهم "آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، إنتر، يوفنتوس، ميلان، أتلتيكو مدريد".

    ولعلّ ما حدث في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، يؤكد أن هناك أندية طموحة قادرة على قلب موازين القوى في القارة العجوز، وأن فكرة الفوز المضمون للأندية الكبرى ليست واردة، ما يزيد من متعة مشاهدة الـ"تشامبيونزليج".