دليلك لتجربة كروية أصلية في بوينس آيرس

رحلة لبوينس آيرس لا تعد مكتملة دون تجربة كروية

تشتهر بوينس آيرس بكرة القدم، ليس فقط بسبب عدد الملاعب وكونها موطن أبطال العالم الحاليين، ولكن لحالة الجنون المستمرة التي تعيشها والعشق المتجدد كل أسبوع للكرة المحلية.

بوينس آيرس ومنطقة AMBA تعدان منفصلتان سياسياً ولكن كروياً يصنفان كقطعة واحدة، وفي الثانية يوجد العديد من أندية الكرة مثل راسينج وإنديبندينتي، الأندية التي أنتجت سيرخيو أجويرو ولاوتارو مارتينيز ورغم ذلك يُشار إليهما كأندية بوينس آيريس.

الكرة في الأرجنتين تتعلق كثيراً بالمنطقة، ويوجد بتلك المنطقة لوحدها نصف أندية الدرجة الأولى، واللعبة أتت لهنا عبر المهاجرين الإنجليز وكانت العاصمة دوماً قلباً نابضاً للكرة في البلاد.

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جول يصحبكم في جولة بالعاصمة للتعرف على المعالم الكروية.

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