محمود خالد

دفعا الثمن غاليًا: الكاف يعاقب ثنائي مصر بعد "إشارات الرشوة" لحكم السنغال!

قرار صادم للفراعنة قبل مباراة نيجيريا..

كان خروج منتخب مصر، من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، إيذانًا بانفجار بركان، تمثل في غضب المدير الفني حسام حسن، وتصرفات بعض اللاعبين عقب نهاية مباراة السنغال.

المنتخب المصري كان قريبًا من بلوغ حلم النجمة الثامنة، الذي طال انتظاره منذ نسخة 2010، إلا أن مواجهة السنغال، دفعت الفراعنة لمسلك آخر، نحو المنافسة على الميدالية البرونزية.

وتلقى محمد صلاح ورفاقه، خسارة أمام السنغال، في نصف نهائي "كان 2025"، بهدف نظيف حمل توقيع ساديو ماني، جناح النصر، بتسديدة أرضية مباغتة على يمين الحارس محمد الشناوي، الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تعانق الشباك.

وتأهل منتخب السنغال، بطل نسخة 2021، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، ليضرب موعدًا مع المغرب، صاحب الضيافة، والذي تأهل بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، فيما يدور صراع البرونزية بين الفراعنة والنسور الجارحة.

  • الكاف يحرم مصر من لاعبين

    وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فرض عقوبة على لاعبي منتخب مصر، مروان عطية وصلاح محسن، تتمثل في إيقافهم لمدة مباراتين، على خلفية ما فعله الثنائي عقب مباراة السنغال.

    وكان موقع "البطولة" المغربية، قد نشر مقطع فيديو لثنائي المنتخب المصري، وهما يوجهان إشارات مسيئة إلى الطاقم التحكيمي عقب نهاية المباراة، والتي كان يديرها الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو.

    وظهر صلاح محسن ومروان عطية، وهما يشيران بحركة "الأموال"، في إشارة توجه أصابع الاتهام للتحكيم بالحصول على رشوة، ما دفع الكاف لفرض عقوبة على الثنائي.

    ويعد مروان عطية عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب المصري، حيث شارك في "5" مباريات، حتى نصف النهائي، كما ترك بصمته بهدف وتمريرة حاسمة في مواجهة بنين بدور الـ16، فيما شارك صلاح محسن أساسيًا أمام أنجولا، بالجولة الثالثة، ونزل بديلًا في مباراة السنغال.

    حسام حسن شكّك في التحكيم أيضًا

    وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد شكّك في قرارات الطاقم التحكيمي لمباراة السنغال، عقب نهاية المواجهة، بتصريحات غاضبة، استشهد فيها بقيام الحكم مبكرًا، بتوجيه إنذار للمدافع حسام عبد المجيد، فضلًا عن إعاقة عمر مرموش أثناء محاولة انفراد، دون منح بطاقة حمراء للاعب السنغال.

    وقال حسن وقتها، إن الكثيرين يغارون من منتخب مصر، صاحب الـ7 بطولات في إفريقيا، وإن المنتخب عانى من غياب العدالة، وهناك أناس معروفون لا يريدون لمصر الوصول إلى النهائي، وكان ذلك واضحًا من المدرجات، منذ مباراة بنين (في ثمن النهائي).

    الشائعات تطارد الفراعنة

    وعقب ضياع حلم مصر بالمنافسة على كأس أمم إفريقيا 2025، خرجت الكثير من الشائعات التي طاردت الفراعنة، بين الإطاحة بحسام حسن وطاقمه المعاون من قيادة المنتخب الأول، واعتزال محمد صلاح ومحمد الشناوي دوليًا.

    وخرج مسؤولو المنتخب المصري للردّ على كل تلك الشائعات، مؤكدين استمرار التوأم حسام وإبراهيم حسن في قيادة الفراعنة، فضلًا عن عدم صحة تعليق حذاء محمد صلاح ومحمد الشناوي دوليًا بعد كأس العالم 2026، كما أن صلاح لم يغادر معسكر المنتخب أو يطلب العودة إلى ليفربول بعد الخسارة من السنغال، كما أشيع.

    التاريخ ينتظر صلاح أمام نيجيريا

    ورغم استمرار عقدة المنتخب المصري مع "النجمة الثامنة"، المستمرة منذ آخر تتويج للمنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا في نسخة 2010، وحرمان نجم ليفربول، محمد صلاح، من فرصة جديدة للفوز بلقب دولي مع الفراعنة، إلا أن هناك رقم قياسي لا يزال في انتظار هدّاف الريدز، في مباراة الميدالية البرونزية.

    صلاح الذي سجل 4 أهداف في "كان 2025"، بات على بعد هدف وحيد، من كسر رقم مدربه حسام حسن، ومعادلة رقم حسن الشاذلي، ليصبح المصري الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس أمم إفريقيا، مع وصوله للهدف رقم "12".

    ولم يتمكن نجم ليفربول من تحقيق ذلك الرقم، في مباراة السنغال، حيث قدم مردودًا سلبيًا أمام أسود التيرانجا، في ليلة خسر فيها التحدي مجددًا أمام زميله السابق، ساديو ماني.

    عقدة مصر تتواصل مع السنغال

    ومع خروج منتخب الكاميرون، أقرب ملاحقيه تاريخيًا بـ5 ألقاب، من ربع النهائي، لا يزال الفراعنة محافظين على الرقم القياسي، بصفتهم الأكثر تتويجًا باللقب عبر تاريخه بـ7 نجوم، دون اقتراب من كسر ذلك الرقم.

    النهائي الإفريقي سيجمع بين المغرب والسنغال؛ حيث يبحث أسود الأطلس، أصحاب الأرض، عن العودة لمنصات التتويج، منذ نسخة 1976، فيما يسعى أسود التيرانجا، للفوز ببطولة جديدة بعد 2021، في مواجهة ستمنح النجمة الثانية للفائز.

    وتستمر العقدة المصرية مع السنغال، بعد خسارة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث حقق الفراعنة السيناريو الأسوأ مع رفاق ساديو ماني، قبل حوالي 5 سنوات، بعدما نجحت السنغال في اقتناص لقب الكان من مصر في نهائي 2021، فضلًا عن التأهل إلى كأس العالم 2022 على حساب الفراعنة في التصفيات النهائية.

