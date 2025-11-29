FBL-EUR-CHL-OLYMPIAKOS-REAL MADRIDAFP
علي سمير

"درع ريال مدريد" .. وظيفة جديدة لمبابي بعد خطابه المؤثر في ليلة "السوبر هاتريك" أمام أولمبياكوس!

كلمات قوية من النجم الفرنسي

رغم التخبط الذي عانى منه ريال مدريد في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك حقيقة واحدة ثابته في الفريق الإسباني، وهي أن كيليان مبابي هو الرجل الأول في الميرينجي وأفضل لاعب بتشكيل المدرب تشابي ألونسو.

ريال خسر من ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في مباراتين بالدوري الإسباني أمام كل من رايو فاييكانو وإلتشي، لتظهر التكهنات حول مستقبل تشابي ألونسو الذي وصل إلى سانتياجو برنابيو بتوقعات ضخمة في الصيف الماضي.

الفريق كان بحاجة إلى صحوة ما، وهنا ظهر مبابي، ليتصدر المشهد "وحده تمامًا"، في فوز دراماتيكي لريال على حساب مُضيفه اليوناني أولمبياكوس يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 4/3.

نقول إن مبابي فعلها وحده تمامًا، لأنه سجل رباعية الميرينجي في شباك الخصم اليوناني، لينقذ رقبة ألونسو من فخ آخر كان سيؤدي إلى تزايد الشكوك حوله.

  • مبابي يحمل ريال على أكتافه

    الدولي الفرنسي الذي كان بطلًا للمواجهة، لم يكتف فقط بأخذ الكرة معه بعد تسجيل السوبر هاتريك، بل خرج بخطاب حماسي يؤكد اكتسابه المزيد من الصفات القيادية.

    صحيفة "ماركا" الإسبانية أوضحت أن مبابي الذي خرج من الملعب وهو حاملًا كرة المباراة ومُمسكا بجائزة أفضل لاعب حاول حماية اللاعبين، وقال لوسائل الإعلام:"قد تكون هناك لحظات تضرب فيها الرياح السفينة، ولكن لا يوجد مجال للقفز منها، نحن يد واحدة ومتحدون من أجل الفوز".

    وكانت رسالة اللاعب مباشرة لباقي نجوم الفريق:"هناك أشياء يجب أن نحسنها، ونقوم بحماية اللاعبين والمدرب وكل المتواجدين هنا، دعونا نغلق أبوابنا لتقليل الضوضاء الصادرة من الخارج".

    وتابع:"علينا نقل رسالة تعكس حالة الاتحاد بيننا حتى يشعر بها الجمهور، هدفنا هو أن نسير جميعًا في اتجاه واحد".

    • إعلان
  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    كلمات لإنكار الذات

    كما قلنا في السطور الماضية، مبابي هو الرجل الرئيسي في ريال مدريد، حيث سجل 22 هدفًا من أصل 40 أحرزهم الميرينجي، أي 55% من المجموع الكلي، وسط تذبذب في المستوى لجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وغياب رودريجو عن الصورة وتأثيره المعهود.

    مبابي شدد في تصريحات إعلامية على أنه يرفض اختذال كل شيء عنده، وقال خلال حديثه:"كل واحد له عمله، وظيفتي تتمثل في تسجيل الأهداف، بدون باقي اللاعبين لا يمكننا الفوز، ما يقال يخص الصحفيين فقط ولا يعكس الحقيقة".

    وتابع:"لا يجب أن نقول إن الفريق يعتمد على مبابي، بل أنني أحد المسؤولين عن تحقيق هذا الانتصار، لم نفز بسبب وظيفتي هي تسجيل الأهداف، لذلك من المهم الحديث في الحالتين عندما أحرز أهدافًا وفي حالة عدم التسجيل أيضًا".

    "ماركا" قالت إن تلك الكلمات كانت مؤثرة للغاية وأعجبت المدرب تشابي ألونسو، وأثبتت أن دور مبابي مع ريال تعمق ليصبح أكثر من مجرد مهاجم هداف، بل قائد كلمته مسموعة ومؤثرة.

    وأوضحت أن هذا الأمر جعل مبابي بمثابة "الدرع" الذي يحمي الفريق أمام وسائل الإعلام، في ظل الجدل المثار حوله منذ بداية هذا الموسم.

    وسيكون من المثير رؤية رد فعل اللاعبين على كلمات النجم الفرنسي في المباراة المقبلة أمام جيرونا في الدوري الإسباني، والتي سيحتاج فيها الفريق للفوز من أجل استعادة نغمة الانتصارات على المستوى المحلي.

  • أخبار سعيدة لريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

    وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هناك تزايدًا في الآمال داخل أروقة ريال مدريد، بشأن جاهزية الثلاثي فرانكو ماتانتونو، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، وأنطونيو روديجر، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم وأبعدتهم عن الميرينجي، في الفترة الأخيرة، مما وضع الفريق في مواقف صعبة اضطر خلالها تشابي ألونسو للاعتماد على حلول بديلة وتدوير اللاعبين في مراكز غير مراكزهم الأصلية لسد الفجوات في التشكيل الأساسي.

    وأشار التقرير إلى أن عملية تعافي الثلاثي، كانت تسير بشكل أسرع مما كان متوقعًا في البداية، حيث كثف الجهاز الطبي جهوده بتوصيات مباشرة من ألونسو لتجهيزهم لهذه المباراة المفصلية، أمام جيرونا.

    وذكرت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها أن قرار استدعاء اللاعبين للسفر إلى كتالونيا لمواجهة جيرونا، سيعتمد بشكل نهائي وحاسم على شعورهم وحالتهم البدنية في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة.

    ومع ذلك، فإن النبرة السائدة في التقرير إيجابية للغاية، حيث وصفت احتمالية سفر فرانكو ماتانتونو ورفاقه إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر، مع الفريق بأنها مرجحة للغاية، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على أنهم تجاوزوا المرحلة الحرجة من الإصابة وباتوا جاهزين للمشاركة ولو لدقائق معدودة أو التواجد على مقاعد البدلاء كأوراق رابحة في يد تشابي ألونسو.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRIDAFP

    ما التالي لريال مدريد؟

    بعد الفوز على أولمبياكوس، في المباراة الأخيرة واصل ريال مدريد، طريقه نحو قمة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى النقطة الثانية عشر، في المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة، والآن ستعود كتيبة الفريق الملكي إلى التركيز، على المواجهات المحلية في الدوري الإسباني.

    ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة من المسابقة، حيث يأتي على القمة بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه الأزلي برشلونة، الذي استغل عثرات الميرنجي الأخيرة وقلص الفارق بينهما بعدما وصل إلى 5 نقاط.

    وفي الجولة المقبلة، يخرج ريال مدريد في مهمة صعبة عندما يحل ضيفًا على جيرونا بملعبه مونتليفي، وذلك يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، وبعدها بـ4 أيام سيكون في مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.