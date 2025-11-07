TSG Hoffenheim v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
علي سمير

بعد أنباء تفاوضه مع ريال مدريد .. رد سريع وحاسم من بايرن ميونخ على احتمالية رحيل أوباميكانو

هناك خطط بديلة في حالة رحيله

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، تسريع إجراءات التجديد مع دايوت أوباميكانو، حيث قال المدير الرياضي كريستوف فرويند إن استمراره هو "الهدف الرئيسي" للنادي.

 المدافع في الأشهر الأخيرة من عقده، وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد بدأ مفاوضات لانتقاله مجانًا قبل الموسم المقبل، وهو ما لا يفاجئ مدير النادي الألماني.

  • فرويند يؤكد أن "الهدف الرئيسي" هو تمديد عقد أوباميكانو

    من المقرر أن ينتهي عقد المدافع البالغ من العمر 27 عامًا في ملعب أليانز أرينا في 30 يونيو. مع دخول اللاعب الدولي الفرنسي الآن في العام الأخير من عقده، سيكون مؤهلاً لتوقيع اتفاقية ما قبل التعاقد مع أندية أجنبية في أقل من شهرين.

    وقد أثارت هذه الحالة غير المستقرة قلق نخبة الأندية الأوروبية، بما في ذلك ريال مدريد وليفربول، مما أجبر بايرن على تسريع المفاوضات. 

    ويأتي تأكيد فرويند العلني بعد أن أكد الرئيس هربرت هاينر مؤخرًا أمل النادي في أن يوقع أوباميكانو عقدًا جديدًا.

    وقال فرويند في مؤتمر صحفي: "ليس سراً أن هدفنا الرئيسي هو تمديد عقد أوبامكانو". "كما أنه ليس من المستغرب أن العديد من الأندية، لا أعرف أيها، مهتمة بأوبامكانو لأنه ببساطة يؤدي أداءً جيداً للغاية، وهو شخص رائع، وأحد أفضل المدافعين في العالم".

    وأشار فرويند إلى أن المستوى الحالي للاعب، الذي شارك في 19 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، هو دليل على رضاه في ميونخ.

    وأضاف أن اللاعب الدولي الفرنسي يشعر "براحة كبيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك واضح في "الطاقة التي يبثها" على أرض الملعب.

    ومع ذلك، أقر المدير الرياضي بأن الاتفاق ليس وشيكًا، قائلاً: "نحن في مفاوضات، ولكن لا يوجد أي جديد في الوقت الحالي".

    • إعلان
  • Dayot UpamecanoGetty Images

    ريال مدريد يفتح باب المفاوضات لانتقال مجاني في 2026

    يتزايد الضغط على بايرن ميونخ، حيث تشير التقارير إلى أن ريال مدريد قد بدأ بالفعل مفاوضات مع ممثلي أوباميكانو بشأن انتقاله مجانًا في صيف 2026.

    وبحسب ما ورد، جعل ريال مدريد تعزيز الدفاع أولوية قصوى. مع عدم اليقين الذي يحيط بمستقبل دافيد ألابا وأنطونيو روديجر على المدى الطويل، يبحث النادي عن قائد جديد لخط دفاعه.

    يُنظر إلى أوباميكانو على أنه الخيار المثالي لهذا المخطط للجيل القادم، حيث يتمتع بخبرة في دوري أبطال أوروبا ويعرف جيدًا لاعبي ريال مدريد الفرنسيين الأقوياء، ومنهم أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا. ويُقال إن أداءه الرائع في فوز بايرن 2-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قد عزز اهتمام ريال مدريد به.

  • أوليفر كان ينتقد طريقة التفاوض "الضعيفة للغاية"

    وقد أثار هذا الوضع انتقادات حادة من أسطورة بايرن ميونخ أوليفر كان، الذي انتقد النادي بشدة لسماحه للاعب رئيسي بالدخول في السنة الأخيرة من عقده.

    وقال كان لشبكة سكاي: "بالنظر إلى مستواه الحالي، وهو الأعلى على الإطلاق، فإن الأمر لن يكون مكلفًا فحسب، بل سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لبايرن" .

    وشكك الرئيس التنفيذي السابق في بصيرة النادي، وألقى باللوم على مجلس الإدارة في موقفه التفاوضي الصعب.

    وقال كان: "السؤال الذي يطرح نفسه دائمًا هو: لماذا سمحتم لدايوت أوباميكانو بالدخول في السنة الأخيرة من عقده في المقام الأول؟ التفسير الوحيد هو أن بايرن لم يكن راضياً عنه قبل عام أو عامين. الآن هو يؤدي في أفضل مستوياته. عندما تكون في السنة الأخيرة من العقد، تكون في وضع سيئ للغاية كنادٍ ما لم تدفع الكثير من المال".

    تشير التقارير إلى أن هذه المطالب مرتفعة، حيث يطلب المدافع راتبًا يبلغ حوالي 15 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى مكافأة توقيع كبيرة.

  • عودة أوباميكانو تحت قيادة كومباني تثير الاهتمام

    يعزى الفضل في الأداء الاستثنائي لأوباميكانو، الذي أدى إلى هذا السباق على التعاقد معه، إلى المدير الفني الجديد فينسنت كومباني. بعد أن عانى من عدم الاستقرار تحت قيادة المدربين السابقين يوليان ناجلسمان وتوماس توخيل، ازدهر الفرنسي تحت قيادة قائد مانشستر سيتي السابق.

    وقد أشاد المدافع، الذي انضم من  لايبزيج في عام 2021 مقابل 42.5 مليون يورو، بتأثير كومباني علنًا.

    وقال أوباميكانو في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "كنا جميعًا نشاهده عندما كنا صغارًا؛ كان أسطورة في بلجيكا ومانشستر سيتي. كان مدافعًا شديد العدوانية في المواجهات الثنائية، وقائدًا على أرض الملعب أيضًا، ومثالًا جيدًا لي. إنه يساعدني كثيرًا؛ نشاهد الكثير من مقاطع الفيديو، ويتحدث معي عن تمركزي. مع وجوده، يكون الأمر دائمًا شديد الحماس".

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    ماذا بعد لبايرن ميونخ؟

    بينما كان فرويند صريحًا بشأن رغبته في الاحتفاظ بأوباميكانو، سارع إلى نفي الشائعات حول بديل محتمل، وتحديدًا إيبراهيما كوناتي لاعب ليفربول. وقال النمساوي: "نحن نركز بشكل كامل على لاعبينا في الوقت الحالي".

    ومع ذلك، تشير تقارير أخرى إلى أن بايرن ميونخ قد حدد نيكو شلوتربك لاعب بوروسيا دورتموند كخطة بديلة في حالة رغبة أوباميكانو في الرحيل.

    في المدى القريب، ينصب تركيز بايرن على الحفاظ على بدايته المثالية للموسم. يحقق الفريق سلسلة انتصارات متتالية في 16 مباراة بعد فوزه في منتصف الأسبوع على باريس سان جيرمان، ويحتل صدارة جدول الدوري الألماني بفارق خمس نقاط.

    حذر كومباني لاعبيه من التراخي قبل رحلتهم إلى يونيون برلين الذي يحتل المركز الحادي عشر.

    وقال كومباني: "عليكم تغيير طريقة تفكيركم تمامًا، كان ذلك واضحًا لي بعد مباراة باريس سان جيرمان مباشرة". "لكن الأمر لن يكون سهلاً ضد يونيون، ستكون معركة. لا يتعلق الأمر فقط بالاستحواذ والضغط، بل أيضًا بالكرات الثابتة والتحديات. لم نفز هناك الموسم الماضي، لذا لا داعي لإخبار اللاعبين أن المباراة ستكون صعبة".