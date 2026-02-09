Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Flick Dani rodriguez gfxGoal AR
علي رفعت

من خلع الكتف لإصابة الركبة | تسهيلات فليك لم تشفع له وسوء الحظ يلاحق "فتى زهافي" في برشلونة!

داني رودريجيز والموهبة التي تغتالها الإصابات في مهدها!

في عالم كرة القدم المليء بالتناقضات، لا شيء يضاهي قسوة المشهد حينما تتحول لحظات الترقب ولمعان نجم جديد إلى لحظات حسرة وألم على نقالة المسعفين. 

هذا هو بالضبط ملخص الحكاية التراجيدية للموهبة الشابة داني رودريجيز، الجناح الطائر لفريق برشلونة الرديف، الذي يبدو وكأن الأقدار قد خطت له مساراً وعراً مليئاً بالأشواك كلما اقتربت قدمه من ملامسة طريق المجد مع الفريق الأول. 

لم تكن الإصابة الأخيرة مجرد حادث عرضي في مباراة لكرة القدم، بل كانت فصلاً جديداً ومؤلماً من رواية سوء الطالع التي تطارد واحداً من أبرز جواهر أكاديمية لاماسيا في السنوات الأخيرة، لتعيد طرح التساؤلات حول مستقبل لاعب يمتلك كل شيء إلا الحظ.

  • صدمة بارباسترو وتشخيص الرعب

    خيم الصمت المطبق والذهول على كل من تابع اللقاء الأخير للفريق الرديف ضد نادي بارباسترو، حين سقط داني رودريجيز على الأرض ممسكاً بركبته في مشهد لا يحتاج إلى خبير طبي ليدرك فداحته. 

    الصرخة التي أطلقها اللاعب لم تكن تعبيراً عن الألم الجسدي فحسب، بل كانت صرخة خوف من المجهول ومن تكرار سيناريوهات الغياب الطويل. 

    المؤشرات الأولية القادمة من غرف الملابس والتقارير الطبية العاجلة تشير بأصابع الاتهام إلى العدو الأول للاعبي كرة القدم وهو قطع في الرباط الصليبي للركبة.

    إذا ما تأكدت هذه المخاوف بعد الفحوصات النهائية، فإن داني لن يودع الموسم الحالي فقط، بل سيجد نفسه أمام رحلة تعافٍ شاقة وطويلة قد تمتد لأشهر عديدة، في توقيت كان فيه اللاعب يمر بأفضل فتراته الفنية والبدنية، وكان قاب قوسين أو أدنى من استعادة مكانه ضمن خيارات المدرب هانزي فليك لتدعيم الفريق الأول في النصف الثاني من الموسم.

    • إعلان
  • Real Valladolid CF v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    العودة إلى الوراء ولعنة البدايات وسيناريو بلد الوليد

    لفهم حجم المأساة النفسية التي يعيشها اللاعب الآن، يجب العودة قليلاً إلى الوراء، وتحديداً إلى تلك الليلة التي كان من المفترض أن تكون ليلة العمر للاعب الشاب.

     حين قرر هانزي فليك المدير الفني للفريق الأول منح داني رودريجيز تذكرة العبور الذهبية وأقحمه في التشكيلة الأساسية لأول مرة في مسيرته ضد فريق بلد الوليد. 

    في تلك المباراة دخل داني الملعب وكأنه يريد التهام العشب، متحركاً بخفة ورشاقة ومقدماً أوراق اعتماده للجماهير المتعطشة للمواهب الجديدة. 

    ولكن وكأن السيناريو مكتوب مسبقاً بقلم قاسي، لم تدم الفرحة سوى 38 دقيقة فقط، وفي تدخل مشترك وسقوط خاطئ أدى إلى نتيجة مؤلمة تمثلت في خلع قوي في الكتف. 

    لم تكن تلك مجرد إصابة أخرجته من المباراة، بل كانت ضربة قاضية لطموحاته في ذلك الموسم، إذ حرمته من الاستمرار في إثبات ذاته، وعطلت انخراطه في الفترة التحضيرية للموسم التالي، ليجد نفسه مضطراً للبدء من الصفر مجدداً مع الفريق الرديف، بينما كان زملاؤه يشقون طريقهم نحو النجومية وتثبيت أقدامهم في تشكيلة الكبار.

  • الساحر الذي يمتلك مفاتيح اللعب

    داني رودريجيز ليس مجرد لاعب واعد عادي في صفوف الأكاديمية، إنه يمتلك خصائص فنية خاصة جعلته مطمعاً للعديد من الأندية قبل أن ينجح برشلونة في تحصينه.

    هو لاعب يلعب بالقدم اليسرى ويجيد اللعب على الجناحين بكفاءة كبيرة بشهادة تقرير "سبورت" عنه، إلا أن خطورته الحقيقية تكمن في قدرته الفائقة على المراوغة في المواجهات الثنائية المباشرة.

    يتميز داني بأسلوب لعب يجمع بين المهارة الفردية الحرفية والقدرة على الاختراق العمودي نحو المرمى، وهو ما يجعله عملة نادرة في كرة القدم الحديثة التي تميل أحياناً للتعقيد التكتيكي والتمرير المستمر على حساب الحلول الفردية والابتكار. 

    عقده الذي تم تجديده حتى صيف عام 2027 كان بمثابة رسالة واضحة من إدارة النادي بأنهم يرون فيه مستقبل الهجوم الكتالوني، خاصة بعد أن رفض اللاعب إغراءات العودة إلى موطنه في إقليم الباسك، حيث حاولت أندية ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو استقطابه بشتى الطرق مستغلة أصوله الباسكية، لكنه اختار الرهان على حلم برشلونة والبقاء في كتالونيا.

  • Aston Villa v FC Barcelona - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    لغة الأرقام والتأثير الفني الغائب

    رغم صغر سنه، فإن ما قدمه داني رودريجيز مع الفئات السنية وفريق برشلونة الرديف يعكس جودة عالية ونضجاً كروياً سابقاً لأوانه.

    قبل الإصابة الأخيرة، كان داني ركيزة أساسية في تشكيل المدرب جوليانو بيليتي، ليس فقط من حيث تسجيل الأهداف أو الصناعة المباشرة، بل في معدلات خلق الفرص والتقدم بالكرة من الخلف للأمام. 

    الإحصائيات الفنية تظهر دائماً أن داني من أعلى اللاعبين في فريقه قياماً بالمراوغات الناجحة في الثلث الهجومي الأخير، وهو ما يفسر اعتماد المدربين عليه لفك التكتلات الدفاعية للخصوم الذين يلعبون بدفاع متأخر.

    غيابه الآن لا يعني فقط خسارة لاعب يسجل أهدافاً، بل خسارة محرك هجومي قادر على تغيير إيقاع اللعب وخلق الفوضى في دفاعات المنافسين، وهو ما سيترك فراغاً كبيراً في تشكيلة الرديف التي تنافس في دوري الدرجة الثالثة المعروف بصعوبته البدنية والتكتيكية.

  • لغز الوكيل وعلاقة بيني زهافي والفرصة الضائعة

    من الزوايا المثيرة للاهتمام والجديرة بالذكر في مسيرة داني هو الجانب الإداري المتعلق بوكيل أعماله، فاللاعب يمثله بيني زهافي، أحد أقوى وكلاء اللاعبين في العالم، وهو الرجل نفسه الذي يدير أعمال المدرب هانزي فليك والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي. 

    هذه العلاقة ليست تفصيلاً هامشياً في عالم كرة القدم الحديثة، فوجود وكيل بهذا الثقل وبتلك العلاقة المباشرة مع مدرب الفريق الأول كان يمهد الطريق بشكل استثنائي لداني لكي يحصل على فرص لا تتاح لغيره بسهولة.

    كان الطريق سالكاً إدارياً وفنياً، وكانت القنوات مفتوحة لتصعيده وتثبيت أقدامه في الفريق الأول، لولا أن الجسد خذل الطموح للمرة الثانية. 

    هذه الجزئية تزيد من مرارة الإصابة، فاللاعب لم يكن بحاجة لوساطة أو بحث مضني عن فرصة، كانت الفرصة بين يديه بالفعل، لكن الركبة والكتف كانا حاجزاً منيعاً أمام استغلال هذا الدعم اللوجستي الكبير الذي يحظى به.

  • FBL-ESP-LIGA-VALLADOLID-BARCELONAAFP

    بيت القصيد

    في النهاية، يبدو داني رودريجيز وكأنه بطل لرواية تراجيدية لم تكتمل فصولها بعد، من خلع في الكتف أجهض الظهور الأول وحطم حلم البداية، إلى اشتباه في قطع بالرباط الصليبي يهدد المستقبل القريب ويوقف الزمن، يقف اللاعب الآن أمام مفترق طرق حقيقي واختبار صعب للإرادة.

    الإصابات هي جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم، هذا صحيح، لكن توقيتها وتكرارها مع موهبة بهذا الحجم وبهذا العمر يطرح تساؤلات حول الحظ العاثر الذي يلازمه في كل خطوة يخطوها نحو القمة.

    التحدي الآن لم يعد فنياً بقدر ما هو ذهني ونفسي، فهل يمتلك داني القوة الداخلية ليعود من جديد كما فعل بعد إصابة الكتف؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن برشلونة خسر مؤقتاً جوهرة كانت تستعد للمعان، وأن الملاعب ستفتقد لمهارات هذا الشاب الباسكي الذي عاندته كرة القدم بقدر ما أحبها وأخلص لها.

الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0