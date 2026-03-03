داروين نونيز لاعب ليفربول الفاشل على وشك العودة المفاجئة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته مكانه في الهلال لصالح كريم بنزيمة

يقال إن نونيز يتطلع إلى عودة مثيرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف بعد فترة مضطربة في الدوري السعودي للمحترفين. بعد انتقالهالمثير للانتباه إلى الهلال في أغسطس، والذي كان يهدف إلى توفير بداية جديدة بعيدًا عن التدقيق الشديد من وسائل الإعلام البريطانية، وجد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نفسه في مفترق طرق. لم توفر له الفترة التي قضاها في الشرق الأوسط الاستقرار طويل الأمد الذي كان يسعى إليه، مما دفع العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى إلى إعادة وضع المهاجم على قائمة أهدافها.

وفقًا لـ ChronicleLive، برز تشيلسي كمرشح رئيسي للتعاقد مع المهاجم، حيث يواصل البحث المكثف عن لاعب موثوق به. لكن البلوز ليسوا وحدهم في سعيهم هذا؛ فنيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير أيضًا مهتمان بعودة المهاجم القوي إلى الأراضي البريطانية. ترى الأندية الثلاثة نونيز كمخاطرة عالية الجدوى، حيث يمكن أن تزدهر سرعته الخام في بيئة تكتيكية جديدة.

بالنسبة لنونيز، يمثل هذا الانتقال المحتمل فرصة لإثبات جدارته المهنية. بعد فترة متقلبة في ميرسيسايد حيث أصبح موضوعًا ساخنًا للنقاش، فإن احتمال العودة إلى الدوري الأكثر مشاهدة في العالم أمر مغري.