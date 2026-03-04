Getty Images Sport
داخل عقل هاري كين: مهاجم بايرن ميونيخ يكشف عن خطته لتحقيق أهدافه المتوقعة في سعيه لتحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي
سيكولوجية التقسيم إلى أقسام
منذ وصوله إلى بافاريا في عام 2023، أحدث كين تحولاً في هجوم بايرن، وهو الآن على وشك دخول التاريخ. بعد أن سجل مؤخراً هدفيه الرابعين على التوالي في الدوري خلال الفوز 3-2 على بوروسيا دورتموند، وصل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى 30 هدفاً في الدوري في 24 مباراة فقط. هذا المعدل الرائع في تسجيل الأهداف أدى حتماً إلى مقارنته بموسم 2020-21 التاريخي للفاتي، حيث سجل المهاجم البولندي رقماً قياسياً جديداً بـ 41 هدفاً. بينما يركز المشجعون والمحللون على الحسابات النهائية اللازمة لتجاوز هذا الإنجاز، كشف كين عن نهج أكثر تركيزاً. بدلاً من النظر إلى الموسم على أنه ماراثون نحو 42 هدفًا، يعامله كسلسلة من السباقات السريعة، ويقسم الجدول الزمني إلى فترات محددة. تسمح له هذه المنهجية بالحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء من خلال تحديد أهداف فورية وواقعية بناءً على صعوبة وموقع المباريات القادمة.
وضع المعايير لشهر مارس
في حديثه مع هايكو نيدرر من صحيفة بيلد، أوضح كين كيف يحدد توقعاته الداخلية للأسابيع القادمة. "أنا لا أنظر إلى الأرقام القياسية نفسها وأقول لنفسي: 'أريد تحطيم هذا الرقم القياسي الآن'"، أوضح. "ما أفعله هو تقسيم المباريات إلى مراحل. على سبيل المثال، من الآن وحتى فترة التوقف الدولية، لدينا خمس مباريات. أسأل نفسي: 'هل يمكنني تسجيل خمسة أهداف؟'
وأشار المهاجم إلى أنه يعدل هذه الأهداف بناءً على سياق المباريات، مثل القوة الدفاعية لخصوم دوري أبطال أوروبا أو ميزة اللعب في ملعب أليانز أرينا. بالنسبة للفترة الحالية التي تمتد حتى أواخر مارس، حدد كين لنفسه هدفًا واضحًا: "خمسة أهداف أخرى! مع خمس مباريات، أتوقع أن أتمكن من تسجيل هدف في كل مباراة. لكن بالطبع، قد يكون العدد أكثر قليلاً أو أقل قليلاً. خمسة أهداف سيكون هدفًا جيدًا، والأهم من ذلك: خمسة انتصارات!"
احترام معيار ليفاندوفسكي
على الرغم من معدل تسجيله المتميز، يظل كين متواضعًا بشأن صعوبة تجاوز رصيد ليفاندوفسكي البالغ 41 هدفًا. وهو يقر بأن الرقم القياسي للبولندي كان مثيرًا للإعجاب بشكل فريد بسبب كفاءته المطلقة؛ فقد غاب ليفاندوفسكي عن عدة مباريات بسبب الإصابة خلال ذلك الموسم الذي حطم فيه الرقم القياسي، حيث شارك في 29 مباراة فقط، لكنه عوض ذلك بعدد كبير من الهاتريك. "سيكون من الصعب التغلب عليه"، اعترف كين، واصفاً فرص النجاح الحالية بأنها "متساوية إلى حد كبير". على الرغم من أنه عادل أو تجاوز العديد من المعايير التي وضعها عظماء الدوري الألماني السابقون، إلا أن قائد منتخب إنجلترا يفضل ترك الآخرين يتكهنون بالنتيجة النهائية.
خمس مباريات حاسمة
يدخل بايرن ميونيخ شهراً حاسماً سيختبر هدف كين بتسجيل خمسة أهداف وسعيه للفوز باللقب على عدة جبهات. يتصدر فريق فينسنت كومباني حالياً الدوري الألماني بفارق 11 نقطة، ويواجه بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة قبل رحلة حاسمة إلى بيرغامو لمواجهة أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. لا يزال الجدول الزمني صعباً، حيث يتبع مباراة الإياب ضد الفريق الإيطالي مواجهة على أرضه مع يونيون برلين قبل فترة التوقف الدولية.
تشير المستوى الأخير لكين إلى أنه في ذروة مستواه في الوقت المثالي. ومع ذلك، تمثل الأسابيع القليلة المقبلة عقبة كبيرة؛ حيث سيتطلب أسلوب أتالانتا الدفاعي العدواني والضغط في مباريات خروج المغلوب في كرة القدم الأوروبية أفضل ما لديه من إنهاء هجومي. إذا حقق الهدف الذي حدده لنفسه، فسيدخل شهر أبريل وهو بحاجة إلى عدد قليل من الأهداف فقط ليضمن مكانه في سجلات الأرقام القياسية.
