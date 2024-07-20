دابة رونالدو السوداء.. ميسي يقلب الطاولة على كريستيانو

النجم الأرجنتيني يضع رونالدو في موقف صعب!

أسدل الستار على موسم جديد في صراع ليونيل ميسي وكريسيتانو رونالدو المستمر منذ حوالي عقدين من الزمن، بتفوق جديد للنجم الأرجنتيني وخيبة أمل برتغالية كبيرة.

حصل ليونيل ميسي على لقب كوبا أمريكا بأقل مجهود ممكن من شخصه، بينما رونالدو خرج من ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية ضد فرنسا وكان الأقل تأثيرًا في مشواره فريقه في البطولة.

ما نريد التحدث عنه هنا هو مجموعة من التصريحات التي تم نسبها لكريستيانو رونالدو حول النجاح الفردي والجماعي سواء مع الأندية أو المنتخبات، وكيف أنه في كل مرة يصرح بمثل تلك الأشياء يعود ميسي ويثبت تفوقه فيها على البرتغالي.