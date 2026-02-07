ووكر وكيلنر لديهما أربعة أولاد هم رومان (11 عامًا) وريان (7 أعوام) وريجن (5 أعوام) وريزون (عام واحد)، وقد أبلغا أطفالهما أن شقيقهم الجديد سيُسمى أيضًا باسم يبدأ بحرف الراء.

بذل ووكر جهودًا كبيرة للعودة إلى كيلنر، بعد أن ذهب سابقًا إلى إيطاليا على سبيل الإعارة مع نادي ميلان هربًا من اهتمام وسائل الإعلام.

وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل: "عاد كايل من إيطاليا العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضحت له آني أنها تريد أن ينجب لأولادها شقيقًا آخر. فهي تعتقد أن الطفل سيساعدهم على تجاوز جميع مشاكلهم.

"صُدمت عائلتهم وأصدقاؤهم المقربون عندما سمعوا الخبر لأن هناك بعض المشاكل بينهما. الأمر محفوف بالمخاطر بعض الشيء لأن الطفل الجديد قد يضيف ضغوطًا إضافية على الزواج في بعض الأحيان. لكن الجميع سعداء جدًا من أجلهم ويبذلون قصارى جهدهم لدعم آني".

وأضافوا: "أولاد آني وكايل الأربعة متحمسون جدًا لوجود أخ جديد ويتحدثون عن ذلك كثيرًا."