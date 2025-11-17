يُكتب فصل جديد وشديد اللهجة في الصراع القانوني المشتعل بين النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، وناديه السابق باريس سان جيرمان. ففي جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الإثنين 17 نوفمبر، أمام مجلس قضايا العمل في باريس، تحول النادي الباريسي من موقف الدفاع إلى الهجوم الكاسح، مقدمًا مرافعته التفصيلية ردًا على مطالبة نجمه السابق الأولية بمستحقات متأخرة تُقدر بـ 55 مليون يورو. وكشفت إدارة النادي عن اتهامات خطيرة ضد الهداف التاريخي للنادي، تتعلق بخيانة الأمانة والإضرار المتعمد بالاستقرار المالي للنادي.
"خيانة أمانة تسببت في ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه" .. باريس يقلب الطاولة على مبابي أمام القضاء ويطالب بتعويض خيالي!
اتهامات مباشرة من باريس
اتخذ باريس سان جيرمان خطوة تصعيدية قوية أمام المحكمة، حيث ندد النادي بما اعتبره خرقًا جسيمًا من جانب كيليان مبابي لالتزاماته، ووصف النادي تصرفات لاعبه السابق، الذي قضى سبع سنوات في ملعب حديقة الأمراء، بأنها تنم عن خيانة للأمانة وتسببت في ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.
وشددت الإدارة الباريسية على أنها أمضت أكثر من عام في محاولات مضنية للتوصل إلى حل ودي يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، وأن المنظمات المعنية بالنزاع شجعت هذا التفاهم. لكن، وكما يؤكد النادي، فإن مبابي، بدلًا من البحث عن حل، قام بـ مهاجمة النادي باستمرار عبر وسائل الإعلام والإجراءات القانونية، وهو وضع وصفه النادي بالمؤسف للاعب نفسه ولسمعة كرة القدم الفرنسية.
كواليس اتفاق أغسطس 2023
ترتكز أخطر اتهامات باريس سان جيرمان، وفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حول فترة الأحد عشر شهرًا، الممتدة بين يوليو 2022 ويونيو 2023. ويؤكد النادي أن مبابي أخفى خلالها قراره النهائي بعدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي. وتجادل الإدارة الباريسية بأن هذا الصمت المتعمد، وهذا الإخفاء، منع النادي بشكل فعال من ترتيب عملية انتقال مدفوعة للاعب في صيف 2023، وحرمه من عائد مادي ضخم كان ليساعد في إعادة الاستثمار والتخطيط المالي للمستقبل.
وما يزيد من حدة التوتر هو نقطة الخلاف المتعلقة باتفاق أغسطس 2023، الذي أعقب استبعاد اللاعب الشهير من جولة الفريق الآسيوية، حيث يؤكد باريس سان جيرمان أنه توصل لاتفاق واضح وموثق مع اللاعب، يتضمن موافقة مبابي على "تخفيض في الراتب" أو التنازل عن مكافآت معينة حال رحيله في صفقة انتقال حر، وهو ما يصر النادي على أن مبابي تجاهله تمامًا، مما فاقم الضرر المالي.
حرب الأرقام
لم تعد القضية تدور حول مبلغ 55 مليون يورو فقط، الذي يطالب به مبابي كرواتب متأخرة ومكافآت ولاء، فمع وصول القضية إلى محكمة العمل، انفجرت الأرقام لتكشف عن حجم العداء بين الطرفين. فبحسب تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية، يسعى الفريق القانوني لكيليان مبابي للحصول على تعويضات ضخمة تتجاوز 260 مليون يورو، هذا المبلغ لا يشمل فقط المستحقات المتأخرة، بل يمتد ليطالب بتعويضات عن تحرش معنوي مزعوم، ومطالبات بإعادة تصنيف عقده محدد المدة إلى عقد دائم، وهو طلب ترفضه رابطة الدوري الفرنسي.
في المقابل، لم يقف باريس سان جيرمان موقف المتفرج، بل قدم دعوى مضادة يطالب فيها النادي بتعويضات تصل إلى 240 مليون يورو. يتضمن هذا الرقم 60 مليون يورو كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بسمعة النادي، ومبلغ 180 مليون يورو، وهو ما يمثل قيمة انتقال مبابي الأصلية من موناكو، مستندًا إلى مبدأ "فقدان الفرصة" القانوني.
رفض قوي باريس
في إطار رده المفصل، رفض باريس سان جيرمان بقوة أي اتهامات بالتحرش أو الضغط غير الرياضي على اللاعب لإجباره على التجديد. وقدم النادي إحصائية لافتة تدعم موقفه، مؤكدًا أن كيليان مبابي شارك في أكثر من 94% من المباريات الرسمية خلال موسم 2023-2024، وأن جميع القرارات المتعلقة بمشاركته كانت فنية بحتة واتخذها مدرب بطل لأوروبا، في إشارة إلى لويس إنريكي. وفي خطوة قانونية ذكية، استخدم النادي تصريحات مبابي نفسه ضده. واستشهد الفريق القانوني للنادي بتصريحات اللاعب في 3 يناير 2024، حين أكد أن قراره بشأن مستقبله كان ثانويًا بفضل اتفاق صيفي يحمي جميع الأطراف.
بالنسبة لباريس، يثبت هذا التصريح أن اللاعب أقر بوجود اتفاق ثم خان هذه الثقة. واختتم النادي مرافعته بالتأكيد على أن جوهر الصراع هو مسألة حسن نية، وصدق، واحترام، وأن النادي، الذي يركز الآن على موسمه الأكثر نجاحًا في تاريخه، يطالب اللاعب ببساطة باحترام التزاماته.
مبابي يرد في الملعب
على أرض الملعب، واصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا وريال مدريد، خلال موسم 2025-2026؛ حيث سجل 23 هدفًا في 20 مباراة، مع النادي والمنتخب، بعدما سجل هدفين لفرنسا ضد أوكرانيا، ليحجز الديوك مكانًا رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، كما بات على بعد هدفين فقط من معادلة رقم جيرو، في صدارة قائمة هدافي المنتخب الفرنسي عبر العصور، كما أنه ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإسباني، برصيد 13 هدفًا.