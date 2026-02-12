Goal.com
خمسة قضايا يجب على مايكل كاريك ومانشستر يونايتد معالجتها خلال فترة الراحة التي تستمر 12 يوماً بين مباريات الشياطين الحمر

غالبًا ما يقول المدربون إن الجانب الإيجابي الوحيد في جدول المباريات المزدحم في كرة القدم الحديثة هو أنك لا تملك وقتًا طويلاً للتفكير في النتائج المخيبة للآمال. لكن العكس هو الصحيح الآن بالنسبة لمايكل كاريك، الذي يملك كل الوقت في العالم لتحليل تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع وست هام قبل أن يعود فريقه إلى الملاعب مرة أخرى.

غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية وخروجه المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي تركه بفجوة مدتها 12 يوماً في جدوله قبل زيارته لإيفرتون في 23 فبراير. هذه الفجوة طويلة لدرجة أنها اعتُبرت فرصة مثالية لخوض مباريات ودية مربحة في الخارج.

في النهاية، لم يتم تحديد أي مباريات استعراضية، ويُعتقد أن كاريك رفض عرضًا بأخذ الفريق في رحلة تدريبية إلى مكان دافئ، مفضلًا العمل في كارينجتون بدلاً من ذلك. بينما سيحصل اللاعبون على أربعة أيام إجازة، لا يستطيع كاريك أن يأخذ يومًا واحدًا من الإجازة، حيث يخطط لمسار مانشستر يونايتد للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز والعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

تعادل بنجامين سيسكو في اللحظات الأخيرة ضد وست هام يعني أن المزاج العام في النادي أكثر إيجابية مما كان يمكن أن يكون خلال هذه الفترة الراكدة، لكن الهامرز ما زالوا يوقفون انطلاقة مانشستر يونايتد المثالية تحت قيادة كاريك، وأداء الفريق المتواضع أثار الكثير من الأسئلة التي يحتاج المدرب إلى الإجابة عليها خلال الأيام الـ 12 المقبلة.

تسلطGOAL الضوء على خمسة قضايا رئيسية يتعين على لاعب وسط الشياطين الحمر السابق الذي تحول إلى مدرب، وكذلك على من هم أعلى منه في التسلسل الهرمي، معالجتها...

    إيجاد دور أساسي لـ سيسكو

    واصل سيسكو سداد قيمة انتقاله البالغة 74 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) ببطء بفضل تسديدته المرتجلة في شباك وست هام، وقد حان الوقت لكي يبدأ لاعب منتخب سلوفينيا المباراة مرة أخرى. واجه أغلى لاعب انتقل إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعض المشاكل في البداية منذ انتقاله من الدوري الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه سجل خمسة أهداف منذ بداية العام، حيث سجل أربعة أهداف في الدوري - هدفين في مرمى بيرنلي، وهدف الفوز في الدقيقة 94 على فولهام، وهدف التعادل في الدقيقة 96 في شرق لندن - مما أضاف أربع نقاط للفريق.

    لعب سيسكو ما يزيد قليلاً عن 60 دقيقة تحت قيادة كاريك من إجمالي 450 دقيقة، لكنها كانت المرة الثانية في ثلاث مباريات التي ينقذ فيها النتيجة. مع معاناة مانشستر يونايتد في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، كان الفريق في حاجة ماسة إلى مهاجم يستهدفه بالكرات العرضية، واعترف كاريك لاحقاً أنه كان يجب عليه إشراك المهاجم قبل أن يستدعيه أخيراً في الدقيقة 69.

    سيواجه مانشستر يونايتد تحديًا مشابهًا لما واجهه في وست هام في مباراته التالية ضد إيفرتون، لذا يحتاج سيسكو إلى البدء في منح الفريق منفذًا آخر ضد فريق يسعده أيضًا التراجع إلى الخلف وإغلاق الممرات المعتادة التي يسلكها خصومه للتسجيل.

    استفد بشكل أفضل من الاستحواذ على الكرة

    يبدو أن هناك شيئًا مشتركًا بين روبن أموريم وكاريك، وهو أن فريقيهما يقدمان أداءً أفضل عندما تكون حيازة الكرة أقل. في الأسابيع الأربعة الماضية، فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بحيازة الكرة بنسبة 32٪، وتغلب على أرسنال بنسبة 44٪، وهزم فولهام بنسبة منخفضة بشكل مفاجئ بلغت 42٪، في حين كان الجميع يتوقع أن يتراجع فولهام إلى الخلف ويتعرض لضغط كبير.

    لقد هزم الشياطين الحمر توتنهام بنسبة 65٪ من الاستحواذ على الكرة، لكنهم كانوا يتمتعون بميزة واضحة تتمثل في اللعب بفارق لاعب إضافي لأكثر من ساعة. كان لديهم نفس القدر من الاستحواذ على الكرة ضد وست هام، لكنهم في الغالب لم يعرفوا ماذا يفعلون بها.

    سيولي خصوم مانشستر يونايتد القادمون اهتمامًا شديدًا، مما يعني أن المباريات القادمة ضد إيفرتون وكريستال بالاس ستكون أكثر صعوبة مما لو كانوا يواجهون منافسًا من الخمسة الأوائل. فشل كاريك في النهاية في ميدلسبرو بعد موسم أول ممتاز لأن فريقه أصبح متوقعًا للغاية في الاستحواذ على الكرة، ويجب عليه التأكد من أن مانشستر يونايتد لن يقع في نفس المصير.

    التعامل مع مباراتين في الأسبوع

    كان من الصعب عدم ملاحظة السبب الواضح وراء توقف سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد في وست هام، على الرغم من أن وست هام كان الفريق الأقل تصنيفًا الذي واجهه مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك. لم يحصل الشياطين الحمر سوى على يومين كاملين من الراحة بين فوزهم على توتنهام ورحلتهم إلى العاصمة، وعلى الرغم من قصر المدة، أعلن كاريك عن تشكيلة أساسية دون تغيير، ونتيجة لذلك بدا العديد من اللاعبين منهكين جسديًا وعقليًا.

    استفاد كاريك من غياب مباريات الدوري الأوروبي بشكل أفضل بكثير من أموريم، حيث استغل الوقت للتحضير والاستعداد للمباراة التالية، ولكن إذا أراد تحقيق هدفه المتمثل في إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا أو حتى الدوري الأوروبي، فإنه - أو أي شخص سيتولى المنصب بشكل دائم - لن يتمتع بمثل هذا الترف وسيضطر إلى تبني نظام تناوب اللاعبين.

    يونايتد لديه متسع من الوقت للتعافي من مجهوده في شرق لندن، لكن في أقل من شهر سيكون عليه مواجهة فترة استراحة قصيرة أخرى، حيث تفصل ثلاثة أيام بين مباراته على أرضه ضد بالاس ورحلته إلى نيوكاسل، وسيحتاج كاريك إلى إعداد الفريق بشكل أفضل هذه المرة.

    اتصل بمغواير

    قبل مباراة مانشستر يونايتد في وست هام، ظهرت أنباء تفيد بأن النادي على وشك الاتفاق على عقد جديد مع هاري ماجواير. من الصعب القول إن المدافع لا يستحق البقاء في الفريق نظراً للمثال الذي يقدمه، وعندما يكون لائقاً بدنياً ويتم استخدامه بشكل صحيح، فإنه لا يزال مدافعاً مركزياً من الطراز الرفيع.

    المشكلة هي أن لياقة ماجواير أصبحت أقل موثوقية. وكأنه يؤكد هذه النقطة، تم استبداله في الشوط الثاني في ملعب لندن بسبب إصابة واضحة في أوتار الركبة.

    عاد ماجواير مؤخراً بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب إصابة في عضلة الفخذ، مما أدى إلى غيابه عن تسع مباريات، بينما قضى الموسم الماضي فترتين طويلتين على مقاعد البدلاء، وغاب عن تسع مباريات. في موسم 2023-24، غاب أيضاً عن فترتين طويلتين، وغاب عن نهاية الموسم وبطولة أمم أوروبا.

    أخبر ماجواير الصحفيين وهو يغادر الملعب يوم الثلاثاء أنه "بخير"، لكن هذا لم يكن مؤشراً مشجعاً إذا كان النادي جاداً في تمديد عقده.

    البحث الشامل يبدأ الآن

    ليس سراً أن خط الوسط سيكون مجال التركيز الرئيسي لمانشستر يونايتد في تعاقداته الصيفية، حيث يسعى النادي إلى تعويض رحيل كاسيميرو وإضافة المزيد من القوة إلى خط الوسط. لكن مباراة وست هام سلطت الضوء أيضاً على حاجة النادي إلى إضافة لاعب أو لاعبين من الطراز الرفيع إلى صفوفه.

    ارتكب لوك شو أكبر خطأ في المباراة عندما منح أصحاب الأرض الهدف الأول الذي سجله توماس سوشيك. كان توقيتًا سيئًا، لأن شو لعب بشكل جيد بشكل عام وكان مستقرًا للغاية هذا الموسم بعد أن تجاوز مشاكل الإصابة الكبيرة التي عانى منها.

    ولكن حتى إذا تجاهلنا فشله في إبعاد الكرة المرتدة، فإن شو لم يتبق له الكثير في النادي، حيث ينتهي عقده في عام 2027. وهو أحد اللاعبين الباقين منذ فترة طويلة، حيث تم جلبه إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الأولى للويس فان غال.

    زميله في مركز الظهير ديوغو دالوت لم يقدم أفضل أداء له أيضاً، حيث كان أداؤه متذبذباً في الشوط الأول، على الرغم من أنه قام بانطلاقة واعدة لم يلاحظها أماد ديالو.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

