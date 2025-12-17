Getty Images
خليفة ليفاندوفسكي.. شروط معقدة تصعّب مهمة برشلونة في التعاقد مع ألفاريز!
برشلونة يسعى لتعزيز هجومه
يسعى نادي برشلونة بجدية لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يضع نصب عينيه التعاقد مع مهاجم صريح من الطراز العالمي. يأتي هذا التحرك في ظل الأنباء المتزايدة حول رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نهاية الموسم الحالي، رغم امتلاكه سنة إضافية في عقده.
وترى إدارة النادي الكتالوني والجهاز الفني بقيادة هانز فليك أن الفريق بحاجة ماسة لمهاجم شاب وقوي قادر على قيادة الخط الأمامي لسنوات قادمة، خاصة مع تقدم ليفاندوفسكي في العمر. وتبرز أسماء مثل النرويجي إرلينج هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريز والإنجليزي هاري كين كأهداف رئيسية للبلوجرانا، على الرغم من صعوبة إتمام الصفقات، بسبب التكلفة المالية العالية والمنافسة الشرسة من أندية أوروبية أخرى.
- Getty Images
ألفاريز مطلب كتالوني
ارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني المتألق، جوليان ألفاريز، بقوة بالانتقال إلى نادي برشلونة في الآونة الأخيرة، في ظل سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط هجومه بلاعب شاب وقادر على صناعة الفارق. ومع تزايد هذه التكهنات، خرج خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بتصريح حاول من خلاله التخفيف من حدة التوقعات، لكن النجم الأرجنتيني لا يزال يحظى بإعجاب النادي، مع العلم أن قدومه أمر صعب.
وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه مع استبعاد إرلينج هالاند بسبب تكلفته العالية وتجديده مع مانشستر سيتي حتى عام 2034، تظهر أسماء مثل هاري كين أو جوليان ألفاريز، الذي لا يزال هدفاً رغم استبعاد الرئيس جوان لابورتا له مؤخرًا، مشيرة إلى أنه كان من المهم التخفيف من حدة التوقعات نظراً لأن التعاقد معه ليس بالأمر السهل على الإطلاق.
شروط التعاقد مع ألفاريز
لطالما كان الأرجنتيني محبوباً في برشلونة، وببلوغه 25 عاماً سيكون صفقة يمكن استرداد قيمتها بالكامل من خلال عقد طويل الأمد. يدركون في النادي أن تغيير الملكية في أتلتيكو مدريد، مع وصول صندوق "Apollo Sports Capital" الأمريكي، قد يعقد عملية صعبة بالفعل، لأن الأتلتي لا يعانون من نقص في الأموال.
أحد الأمور الجيدة هو أن ألفاريز، المعجب المطلق بليو ميسي، مشجع كبير لبرشلونة وارتداء القميص الأزرق والأحمر هو حلم راوده منذ الطفولة.
إنهاء أتلتيكو مدريد للموسم الحالي خالي الوفاض سيكون خبراً جيداً للنادي الكتالوني، فقد يدفع ذلك اللاعب لاختيار تغيير الأجواء بحثاً عن مشروع يمكنه فيه الفوز بالألقاب، ويمكن للاعب حينها أن يضغط لصالح الانتقال.
في الواقع، رغبة المهاجم ستكون ضرورية للغاية لفرض التفاوض، لأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 500 مليون يورو وعقده يمتد حتى عام 2030.
بعد ذلك، يجب أن تتحقق سلسلة أخرى من الشروط التي يثق النادي في تحقيقها. إذا لم تحدث أي انتكاسة، سينتهي هذا الموسم بحضور 60,000 متفرج في سبوتيفاي كامب نو، وفي الموسم المقبل، 2026-27، ستكون السعة كاملة، وتتجاوز 100,000 متفرج. سيعود برشلونة إلى قاعدة 1:1 التي يقترب منها حالياً.
بالإضافة إلى ذلك، سيمثل الملعب البرشلوني مصدراً مهماً جداً للدخل، مع فائض يمكن تكريسه لتعزيز الفريق.
إذا ضغط جوليان ألفاريز وكان يجب تنفيذ عملية قد تقترب أو تتجاوز الـ 100 مليون يورو، فمن الواضح أيضاً في النادي أنه سيكون من الضروري بيع لاعب ذي سمعة جيدة.
مع رحيل ليفاندوفسكي، سيتم توفير مبلغ جيد من المال كراتب، لكنه لن يكون كافياً وسيتعين الحصول على مبلغ جيد لإتمام الصفقة. الكثير من الشروط، لكن لا أحد في النادي يستبعد إمكانية محاولة التعاقد مع جوليان ألفاريز.
- Getty Images Sport
ماذا بعد لبرشلونة؟
يقدم برشلونة موسماً محلياً استثنائياً فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 43 نقطة من 17 مباراة، موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 4 نقاط.
ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذباً؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع كلوب بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانز فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثماني الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.
ينتظر برشلونة جدولاً نارياً مزدحماً بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يصطدم بفياريال (ثالث الترتيب) في قمة كروية لتعزيز صدارة الليجا، وديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد. وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.
إعلان