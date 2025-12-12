جرح في الوجه وأحدهم "تبول على نفسه" .. أشهر معارك المدربين واللاعبين قبل أزمة صلاح وسلوت

كان هناك بعض الأمل عندما خلف روبن أموريم إريك تين هاج كمدرب لمانشستر يونايتد في نوفمبر 2024 في أن يساعد ماركوس راشفورد على استعادة أفضل مستوياته. لكن ذلك لم يحدث، وأعلن المدرب البرتغالي بوضوح أنه لا يرغب في العمل مع لاعب أعرب علناً عن رغبته في البحث عن نادٍ جديد بعد يومين فقط من استبعاده من تشكيلة الفريق في ديربي مانشستر في ديسمبر بسبب سلوكه.

بل إن أموريم مازح بعد فوز فريقه 1-0 على فولهام في الشهر التالي بأنه يفضل إشراك مدرب حراس المرمى في مانشستر يونايتد البالغ من العمر 63 عامًا، خورخي فيتال، على إعادة راشفورد إلى التشكيلة الأساسية. وأضاف عندما سُئل عن سبب تراجع راشفورد إلى أسفل الترتيب الهجومي: "السبب هو التدريب، الطريقة التي أرى بها ما يجب أن يفعله لاعب كرة القدم في التدريب وفي الحياة. إنه كل يوم، كل تفصيل. إذا لم تتغير الأمور، فلن أتغير".

بعد خمسة أيام، تم إعارة اللاعب الدولي الإنجليزي إلى أستون فيلا، حيث بدأ بشكل عجيب في اللعب بابتسامة على وجهه مرة أخرى. حصل راشفورد على إعارة أخرى في الصيف، هذه المرة إلى برشلونة، حيث ارتقى بمستواه منذ ذلك الحين، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع مجموعة من اللاعبين العالميين.

في مقابلة مع ITV Sport في أكتوبر، أشار راشفورد إلى "البيئة غير المستقرة" كسبب رئيسي لمعاناته في مانشستر يونايتد. أعطى أموريم هذه التعليقات الاهتمام الذي تستحقه عندما أُبلغ بها في مؤتمر صحفي لاحق، مستبعدًا بشكل فعال عودة راشفورد تحت إشرافه: "أنا أركز فقط على مستقبل النادي، على حاضر النادي. هذا هو الأهم. لذلك، أنا أركز فقط على لاعبي فريقي وما يقولونه وما يفعلونه، هذا هو تركيزي الرئيسي".