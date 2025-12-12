جرح في الوجه وأحدهم "تبول على نفسه" .. أشهر معارك المدربين واللاعبين قبل أزمة صلاح وسلوت

أعاد كريستيانو رونالدو ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد عودته المفاجئة في عام 2021، حيث سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول بعد عودته.
ومع ذلك، كان موسمًا سيئًا لمانشستر يونايتد، الذي تراجع إلى المركز السادس، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها أولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك.
تم استقدام إريك تين هاج من أياكس للإشراف على ثورة في صيف 2022، وسرعان ما أصبح واضحًا أن رونالدو لن يكون شخصية بارزة في خططه. لم يشارك البرتغالي سوى في أربع مباريات من أصل 14 مباراة في الدوري خلال موسم تين هاج الأول، وهو ما اعتبره رونالدو وضعًا غير مقبول. تصدرت عناوين الصحف خبر اندفاعه إلى النفق قبل نهاية المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد 2-0 على توتنهام، لكن ذلك لم يكن شيئًا مقارنة بما حدث بعد ذلك.
في منتصف نوفمبر، شن رونالدو هجوماً عنيفاً على تين هاج ومانشستر يونايتد في مقابلة لافتة مع بيرس مورجان، قائلاً إنه يشعر "بالخيانة" من قبل النادي. وقال عندما سئل عن علاقته بتين هاج: "لا أحترمه لأنه لا يظهر لي الاحترام". "إذا كنت لا تحترمني، فلن أحترمك أبداً".
بعد بضعة أيام، غادر اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أولد ترافورد بعد أن تم إنهاء عقده بالتراضي. في النهاية، خرج تين هاج ليقدم وجهة نظره في القصة، قائلاً لوسائل الإعلام البريطانية: "عندما لا يرغب لاعب ما في البقاء في هذا النادي، فعليه أن يرحل. كانت المقابلة هي المرة الأولى التي قال فيها إنه يريد الرحيل. أعتقد أنه لا يمكن للنادي أن يقبل ذلك. ستكون هناك عواقب".
وأضاف الهولندي في انتقاد خفي لرونالدو: "عندما يكون في حالة جيدة، فهو لاعب جيد، ويمكنه مساعدتنا على العودة وتحقيق أهدافنا. هذا واضح تمامًا. لكنه لم يكن كذلك".
احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بدون الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، وأنهى خمس سنوات من الجفاف التهديفي بفوزه بدوري أوروبا. ربما فاز رونالدو بالمعركة، لكن تين هاج فاز بالحرب.