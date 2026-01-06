"خطوة مهينة أخرى في خضوعنا المُذل للبلوز" .. جماهير ستراسبورج تنفجر غضبًا بعد رحيل روزينيور إلى تشيلسي!

أبدت جماهير ستراسبورج، استياءً واسعًا مما وصفته بـ"الخضوع المهين لتشيلسي"، عقب رحيل مدرب الفريق ليام روزنيور في وقت حرج من الموسم من أجل تولي المهمة الفنية للنادي اللندني، خلفًا لمدربه السابق إنزو ماريسكا.

المدرب الإنجليزي البالغ من العمر 41 عامًا، والذي يحظى بتقدير كبير في الأوساط الكروية، وقع عقدًا طويل الأمد مع تشيلسي بعد أن لمع اسمه خلال فترة عمله مع النادي الفرنسي التابع للبلوز.

الخطوة المفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا، حيث اعتبرها كثيرون مناورة إدارية غير مسبوقة، وأثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الناديين.