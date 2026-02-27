Goal.com
مباشر
James Rodriguez GFXGOAL
Ryan Tolmich

ترجمه

خطة غاريث بيل: لماذا اختار خاميس رودريغيز مينيسوتا يونايتد في عام كأس العالم

وصل لاعب خط الوسط إلى مينيسوتا سعياً وراء حلم المشاركة في كأس العالم، لكنه ليس أول من يسلك هذا الطريق.

لا يوجد أي غموض يحيط بتعاقد جيمس رودريغيز مع مينيسوتا يونايتد. فهذا، على الأقل في الوقت الحالي، اتفاق قصير الأجل. كان مينيسوتا يونايتد بحاجة إلى نجم، ووجدوا ما يبحثون عنه في اللاعب الكولومبي. كان رودريغيز بحاجة إلى نادٍ يمنحه الفرصة المناسبة، ووجدها في مينيسوتا. الجميع رابح هنا، على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

لكن المشكلة في هذا الاتفاق هي أن الكثير منه يعتمد على الأشهر القليلة المقبلة. طوال مسيرته، أعطى رودريغيز الأولوية دائماً للمنتخب الكولومبي، ومع اقتراب كأس العالم، لم يتغير ذلك. لكن للوصول إلى تلك البطولة، كان بحاجة إلى فرصة، وهي الفرصة التي منحها إياه مينيسوتا يونايتد قبل بضعة أشهر فقط من انطلاق البطولة. 

قال جيمس في مؤتمر صحفي: "[مينيسوتا يونايتد] هو النادي الذي اتخذ الخطوة من أجلي. إنه النادي الذي أرادني. إنها لحظة مهمة في مسيرتي المهنية، فصل جديد. كأس العالم قادم، ولا يمكنني أن أفشل".

تتجه الأنظار إلى رودريغيز، لكن بالنسبة للكولومبي، هناك خارطة طريق واضحة يجب اتباعها. فهو ليس أول نجم عالمي يأتي إلى الولايات المتحدة قبل كأس العالم. ما عليه سوى أن ينظر إلى زميله السابق في ريال مدريد غاريث بيل ليتعلم منه كيفية الاستعداد للبطولة الكبرى والاستفادة القصوى من وقته في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

  • James Rodriguez 2025getty

    فخر المنتخب الوطني

    لم يكن شغف رودريغيز ببلده موضع شك أبدًا. على الرغم من كل الصعوبات التي واجهها على مستوى الأندية، والتي كانت كثيرة، إلا أنه كان دائمًا يقدم أفضل ما لديه من أجل كولومبيا. يمثل تمثيل بلده أمرًا عزيزًا على قلبه، وحتى الآن، مع بدء المرحلة الجديدة من مسيرته، لا يزال هذا الأمر في مقدمة اهتماماته.

    وقال لصحيفة The Athletic: "عندما تلعب لبلدك، تشعر بشعور مختلف، إنه شيء مختلف تمامًا. تذهب إلى الملعب وترى كل القمصان الصفراء، وتدرك أن الناس يريدون رؤيتك تلعب... ترى أن هذا ليس موجودًا هناك فحسب، بل في منازلهم، في البلدات الصغيرة. في كولومبيا، يهرع الناس حرفيًا إلى التلفزيون لمجرد مشاهدة مباريات كولومبيا".

    وأضاف: "يغلقون المدارس، ويغلقون كل شيء عندما تلعب كولومبيا. عليك أن تلعب من أجلهم. أنت تمثل أسلافك، وجذورك، ومن أين أتيت، وأين ولدت. عليك أن تضحي بحياتك من أجل بلدك. هذا هو "الشيء الإضافي" الذي عليك تقديمه عندما تكون مع المنتخب الوطني. ولهذا السبب استمررت لفترة طويلة - لأن الأمر في المنتخب الوطني لا يقتصر على الجري. لا يقتصر الأمر على اللعب الجيد؛ عليك أن تقدم شيئًا أكثر من ذلك. عليك أن تشعر بذلك من أعماق قلبك".

    تعرف العالم لأول مرة على تفسير اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لذلك في عام 2014، عندما فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم في ذلك الصيف. جعله ذلك أحد أكبر نجوم اللعبة، وحصل على انتقال ضخم من موناكو إلى ريال مدريد. على الرغم من أن رودريغيز لم يصل أبدًا إلى تلك المستويات على مستوى الأندية، إلا أنه حافظ على هذا المستوى مع منتخب بلاده، وفاز بالكرة الذهبية لوصول كولومبيا إلى النهائي في كأس أمريكا 2024 بينما كان يلعب لساو باولو، النادي العاشر في مسيرته. 

    ومنذ ذلك الحين، انضم إلى ناديين آخرين، رايو فايكانو وليون في الدوري المكسيكي، وسيصبح العدد ثلاثة قريبًا عندما ينضم إلى مينيسوتا يونايتد. أحد أسباب توقيعه مع مينيسوتا هو أن النادي قدم له فرصة للعب في كأس العالم، وهي فرصة مشابهة لتلك التي حصل عليها بيل قبل بطولة 2022.

    • إعلان
  • Gareth Bale LAFC MLS CupGetty

    مسار بال

    مثل رودريغيز، حقق بيل إنجازات رائعة مع ريال مدريد، لكنه لم يصل أبدًا إلى المستوى الذي توقعه الكثيرون منه. في صيف 2022، وجد نفسه في نفس الموقف الذي كان فيه زميله السابق قبل انتقاله إلى مينيسوتا: بحاجة إلى فريق جديد. كان هذا الفريق في النهاية هو LAFC. كانت شراكة قصيرة لكنها رائعة.

    في النهاية، لعب بيل 13 مباراة فقط بقميص LAFC، لكنها كانت 13 مباراة رائعة. حصل الجميع على كل ما أرادوه منها. فاز LAFC بكأس MLS في ذلك العام، بفضل هدف بيل الأسطوري في النهائي الذي أنقذ موسم النادي وعزز مكانته في تاريخ MLS إلى الأبد. 

    في غضون ذلك، حصل بيل على الدعم المناسب قبل أول مشاركة له في كأس العالم في ذلك الشتاء في قطر، حيث سجل هدفًا ضد المنتخب الوطني الأمريكي للرجال. كان هذا الهدف هو الأول الذي تسجله ويلز في كأس العالم منذ عام 1958. كان هذا هو اللحظة التي كان بيل يحلم بها، والتي دفعته للتوقيع مع LAFC.

    قال بيل في سبتمبر 2022: "نحن على الطريق الصحيح نحو الوصول إلى المكان الذي أريده". "أريد أن ألعب 90 دقيقة قدر الإمكان، لكنني أدرك أنني بحاجة إلى البناء على ذلك لأنني لم أفعل ذلك كثيرًا في السنوات القليلة الماضية. أهم شيء بالنسبة لي هو أن أتعامل مع كل أسبوع على حدة، وآمل أن يكون ذلك كافيًا لمساعدة LAFC، وفي النهاية، أن أكون جاهزًا لكأس العالم".

    وأضاف: "لدينا خطة في لوس أنجلوس لما نفعله... آمل أن يجعلني ذلك في حالة جيدة لكأس العالم".

    يمكن أن تتبع مغامرة رودريغيز في دوري MLS هذا النموذج. على الرغم من أن الجدول الزمني أقصر، إلا أن رودريغيز يتمتع ببعض المزايا المدمجة. من خلال البقاء في أمريكا الشمالية، يظل رودريغيز متكيفًا مع المناخ والمناطق الزمنية ووتيرة الحياة في هذه المنطقة من العالم، حيث سيتواجد هو وزملاؤه الكولومبيون هذا الصيف. مع مينيسوتا يونايتد، سيكون عليه أيضًا نفس المسؤولية التي يتحملها مع كولومبيا: الإبداع.

    نجح هذا الترتيب مع بيل، الذي اعتزل بعد مشاركته في كأس العالم. كما نجح مع نجم أمريكي جنوبي آخر قبل نفس كأس العالم التي برز فيها رودريغيز.

  • Brazil v Netherlands: 3rd Place Playoff - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    على خطى المنافس

    يتذكر الكثيرون خوليو سيزار باعتباره خط الدفاع الأخير لفريق إنتر ميلان الأسطوري الفائز بدوري أبطال أوروبا. لكن في عام 2014، انضم لفترة وجيزة إلى فريق تورونتو إف سي بينما كان يستعد لخوض تجربة أخيرة مع البرازيل.

    في ذلك الصيف، كانت كأس العالم قادمة إلى بلده، ولم يكن بإمكان الحارس أن يفوت هذه الفرصة. بعد أن تم استبداله باللاعب الدولي الإنجليزي روب جرين في فريق كوينز بارك رينجرز، انتقل سيزار على سبيل الإعارة إلى فريق تورونتو إف سي سعياً وراء فرصة اللعب. لعب سبع مباريات، بما في ذلك مباراة حصل فيها على جائزة أفضل تصدي في الأسبوع في دوري كرة القدم الأمريكية، قبل أن يبدأ مع البرازيل في ذلك الصيف. وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي فازت فيها البرازيل 2-1 على كولومبيا في ربع النهائي. ومن قبيل الصدفة، سجل هدف كولومبيا في ذلك اليوم رودريغيز نفسه. 

    بينما أنهى كل من بيل وسيزار مغامرتهما في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد بضعة أشهر فقط، فإن مستقبل الكولومبي أقل تأكيدًا. قد ينتهي الاتفاق قصير الأجل الحالي إلى اتفاق أطول قليلاً إذا سارت الأمور على ما يرام.

  • JAMES RODRIGUEZ

    المستقبل

    حتى هذه اللحظة، رودريغيز متعاقد فقط حتى نهاية كأس العالم. إذا كان مساره المهني حتى الآن مؤشراً على شيء، فإن مستقبله، على أقل تقدير، غير مؤكد. رودريغيز يتنقل بين الأندية منذ عدة سنوات، لذا لن يكون من المفاجئ أن يكون هذا التعاقد قصير الأمد قصيراً بالفعل.

    ومع ذلك، هناك احتمال أن يستمر الاثنان معًا. هناك خيار في الاتفاقية يقضي ببقاء رودريغيز حتى نهاية العام، ويبدو أن فريق لونز مستعد لتفعيل هذا الخيار إذا سارت الأمور على ما يرام في الأشهر القليلة الأولى من هذه الشراكة.

    قال خالد الأحمد، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي لفريق مينيسوتا، لصحيفة The Guardian: "مرة أخرى، هذا خيار للنادي. إنه يتحدث عن 'حسنًا، كيف سنجعل هذه الصفقة أطول؟' كل شيء سيعتمد على كيفية مواءمة مصالحنا وأدائنا، والتأثير الذي سيحدثه، وما إذا كان يعجبه الأمر. هناك الكثير من الافتراضات والمجهول، لكننا نبدأ من نقطة إيجابية للغاية".

    هذا الجزء من الأمر يتعلق بمستقبل أبعد. هناك الكثير مما يجب تحقيقه قبل ذلك. يجب على رودريغيز أن يندمج ويبدأ مع فريقه الجديد. بعد ذلك، سيأمل في استعادة لياقته البدنية ومستواه قبل خوض مغامرة أخرى في كأس العالم. سنرى كيف ستسير الأمور مع بدء أحد أكثر الشراكات تميزًا وإثارة للدهشة في دوري MLS.

    قال رودريغيز: "من ما رأيته، هذا نادٍ قام بالأمور بالطريقة الصحيحة. لقد جئت إلى نادٍ راسخ، والآن أنا مجرد عضو آخر في النادي والفريق أيضًا. أنا متحمس وشغوف ومستعد لأكون جزءًا من النادي، وآمل أن أقوم بالأمور بالطريقة الصحيحة".

الدوري الأمريكي
مينيسوتا يونايتد crest
مينيسوتا يونايتد
مينيسوتا يونايتد
سينسيناتي crest
سينسيناتي
سينسيناتي
0