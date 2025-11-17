"خسرنا بالسحر".. مدرب نيجيريا يكشف ما حدث في ركلات الجزاء أمام الكونغو الديمقراطية!

أقيمت المواجهة الحاسمة مساء الأحد على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط، وشهدت بداية نارية من "النسور الممتازة". لم ينتظر المنتخب النيجيري سوى ثلاث دقائق لافتتاح التسجيل، عندما أطلق فرانك أونييكا تسديدة قوية زاحفة من مشارف منطقة الجزاء، مستغلاً عرضية من زايدو سنوسي.

واصل النيجيريون أفضليتهم، وكاد أونييكا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20، لكن الحارس الكونغولي ليونيل مباسي نزو تألق في إبعاد تسديدته. ورغم السيطرة النيجيرية، نجح منتخب الكونغو في خطف هدف التعادل في الدقيقة 31 إثر هجمة مرتدة؛ حيث توغل سيدريك باكامبو من الجانب الأيمن وأرسل عرضية فشل ويلفريد نديدي في إبعادها، ليتابعها ميشاك إيليا في الشباك. وحاول أديمولا لوكمان وصامويل تشوكويزي استعادة التقدم، لكن الدفاع الكونغولي ظل صامداً.

دخل منتخب "الفهود" الشوط الثاني بشكل هجومي، وسعى لحسم التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1974 (باسم زائير سابقاً). وأهدر باكامبو فرصة محققة في الدقيقة 54 عندما تصدى الحارس ستانلي نوابالي لتسديدته القريبة ببراعة.

فرض الكونغوليون سيطرتهم مع تراجع النيجيريين للدفاع، وغلب الحذر على أداء الفريقين لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية. وواصلت الكونغو الديمقراطية صناعة الخطورة، وسجل فيستون ماييلي هدفاً في الدقيقة 95، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على الحارس النيجيري.

وكاد شانسيل مبيمبا أن يمنح الكونغو بطاقة التأهل في الدقيقة الأخيرة، لكن الحارس نوابالي تألق بشكل لافت لإنقاذ رأسية مبيمبا، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للكونغوليين بعد إهدار نيجيريا لثلاث ركلات.